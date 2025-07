Nếu có một danh hiệu dành cho cảnh đám cưới gây bão nhất phim Hàn, chắc chắn sẽ có cả tá mỹ nhân tranh suất. Bởi vì cứ đến cảnh mặc váy cưới là khán giả chỉ muốn tua đi tua lại, chụp màn hình lia lịa. Dưới đây là 10 cô dâu đẹp nhất màn ảnh Hàn những năm gần đây, theo trang Nate của Hàn Quốc xếp hạng, nơi hội tụ nhan sắc, thần thái và sự thăng hoa trong diễn xuất khiến khán giả khó quên.

1. Kim Ji Won - Queen of Tears

Cảnh đám cưới trong Queen of Tears như một thước phim cổ tích và Kim Ji Won chính là nàng công chúa bước ra từ giấc mơ ấy. Váy cưới trắng tinh khôi, makeup tông nhẹ nhàng, tóc búi cao gọn gàng tôn lên vẻ đẹp thanh tú đến nao lòng. Nhưng điều khiến Kim Ji Won chạm đến ngưỡng “cô dâu quốc dân” chính là ánh mắt, vừa có sự e ấp của cô gái lần đầu khoác áo cưới, vừa mang dáng vẻ cao ngạo của một nữ tài phiệt không sợ trời, chẳng sợ đất. Không cần lời thoại, chỉ cần đứng giữa lễ đường cũng đủ khiến khán giả rưng rưng.

2. Son Ye Jin - Don't Look Back

Son Ye Jin từ lâu đã là biểu tượng nhan sắc thanh tao của điện ảnh Hàn. Trong phân cảnh khoác váy cưới, cô không cần gì quá cầu kỳ, váy trơn, trang điểm nền nã nhưng ánh sáng từ đôi mắt và nụ cười dịu dàng đã làm nên một hôn lễ điện ảnh khó quên. Vẻ đẹp trong veo, nụ cười tỏa nắng của Son Ye Jin khiến cô dâu trên màn ảnh không chỉ đẹp, mà còn thấm đẫm cảm xúc. Nhìn Son Ye Jin, người ta tin rằng: đám cưới không cần hào nhoáng, chỉ cần người con gái ấy là đủ rực rỡ cả khung hình.

3. Yoona - King the Land

Từ visual chuẩn nữ thần sân khấu bước lên lễ đường trong King the Land, Yoona khiến cả mạng xã hội Hàn bùng nổ. Chiếc váy cưới cúp ngực tôn dáng, kiểu tóc búi gọn và phụ kiện không quá cầu kỳ giúp cô tỏa sáng theo cách vừa sang chảnh vừa tinh khôi. Điều đặc biệt ở Yoona là vẻ đẹp trong sáng mà không hề đơn điệu, ánh nhìn đậm chất lãng mạn, đôi môi mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô không chỉ là một cô dâu đẹp, mà còn là biểu tượng thanh xuân trưởng thành mà khán giả yêu mến suốt bao năm qua.

4. Suzy - Start Up

Suzy là cô dâu xinh đẹp không thể thiếu trong mọi bảng xếp hạng. Vẻ đẹp tươi mới, đôi mắt trong veo và khí chất vừa hiện đại vừa dịu dàng đã giúp cô hóa thân hoàn hảo trong phân cảnh lễ cưới. Chiếc váy cưới cổ vuông, chất liệu satin nhẹ ôm sát cơ thể khiến Suzy vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ một cách nhẹ nhàng. Suzy không chỉ mặc váy cưới đẹp, mà còn diễn ánh mắt biết nói, nơi chứa đựng tất cả sự hồi hộp, hạnh phúc và kỳ vọng về một tương lai phía trước.

5. Park Min Young - Cô Đi Lấy Chồng Tôi

Visual của Park Min Young từ lâu đã nằm trong top ổn định nhất làng phim Hàn. Dù mặc đồ công sở, đồ ngủ hay váy cưới thì cô đều đốn tim người xem. Trong Cô Đi Lấy Chồng Tôi, Park Min Young xuất hiện với bộ váy cưới quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. Phần tóc búi gọn gàng, lối trang điểm trong suốt càng làm bật lên làn da trắng như ngọc và đường nét gương mặt quá hoàn hảo. Park Min Young không chỉ xinh, cô là cô dâu kiểu mẫu mà hội mê váy cưới luôn muốn hóa thân thành.

6. Seohyun - Private Life

Seohyun mang đến một hình ảnh cô dâu vừa sang trọng, vừa cá tính. Không chọn kiểu váy quá nhiều họa tiếc cầu kỳ cô xuất hiện trong chiếc váy trơn nhưng có phần chân váy bồng xòe như đầm của nàng công chúa trong cổ tích, mái tóc búi nhẹ và lối makeup tươi sáng. Seohyun toát lên khí chất quý cô thành thị, một vẻ đẹp trưởng thành nhưng không khô cứng, thanh lịch mà vẫn có sự ngọt ngào riêng. Đặc biệt, đôi mắt sâu thẳm và sống mũi thanh thoát giúp từng góc quay của Seohyun trở nên vô cùng đắt giá.

7. Kim Yoo Jung - My Demon

Ở tuổi còn rất trẻ, Kim Yoo Jung đã khiến người ta “choáng váng” vì nhan sắc khi diện váy cưới trong My Demon. Cô như một nàng thiên thần với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng và đôi mắt tròn to ngập tràn cảm xúc. Váy cưới cúp ngực khéo khoe vòng 1 gợi cảm cùng voan trùm đầu nhẹ nhàng càng làm tôn lên nét mong manh mà không hề yếu đuối của nữ tài phiệt (vai diễn của Kim Yoo Jung).

8. IU - Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Cảnh đám cưới của IU trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt từng khiến netizen “chia phe tranh luận”. Lý do không phải vì IU xấu mà là outfit quá sến, váy cưới lấp lánh phối ren cầu kỳ, trang điểm hơi dày so với hình ảnh thường ngày của cô. Ấy thế mà cuối cùng, tất cả đều phải công nhận: “IU thì mặc gì cũng xinh!” Với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, làn da không tì vết và đôi mắt long lanh, IU đã cứu nguyên bộ outfit lạc quẻ, thậm chí còn khiến nó thành viral. Đúng chuẩn đẳng cấp visual thật sự.

9. Chae Soo Bin - Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Chae Soo Bin luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ mến và mong manh trong khoảnh khắc mặc váy cưới, ở cô cô tỏa ra thứ năng lượng thuần khiết mà ai nhìn cũng thấy rung động. Váy cưới và khăn voan lộng lẫy, tóc búi nhẹ và lối makeup nhẹ như không giúp cô hóa thân thành nàng thơ bước ra từ giấc mộng. Dù không phải kiểu đẹp lồng lộn, Chae Soo Bin lại chạm vào trái tim khán giả nhờ nét đẹp ai cũng muốn che chở khi bước vào lễ đường.

10. Lee Se Young - The Story of Park’s Marriage Contract

Lee Se Young có lẽ là mỹ nhân hiếm hoi được thử sức với đủ kiểu tạo hình cô dâu, từ cổ trang đến hiện đại trong cùng 1 phim. Trong The Story of Park’s Marriage Contract, cô mặc cả hanbok truyền thống lẫn váy cưới hiện đại kiểu phương Tây, outfit nào cũng đỉnh cao. Đặc biệt, Lee Se Young sở hữu vẻ đẹp chuẩn điện ảnh: mắt to long lanh, mũi cao và gương mặt nhỏ gọn. Cô dâu trong phim của cô không chỉ đẹp mà còn đầy khí chất, từ dịu dàng đến vui tươi, hoạt bát đều thể hiện cực kỳ thuyết phục.