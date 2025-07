Trong thế giới phim Hàn ngày càng đa dạng về thể loại thì phim ngôn tình vẫn có một chỗ đứng riêng. Điều đáng tiếc là nhiều tác phẩm trong số đó còn hay hơn cả những phim hot đang trend nhưng lại vô tình bị khán giả quên lãng. Dưới đây là 10 bộ phim tình cảm xứ Hàn cực kỳ chất lượng nhưng kém nổi một cách khó hiểu.

1. Our Movie

Nam Goong Min và Jeon Yeo Bin kết hợp trong một bộ phim tình cảm bi kịch tưởng chừng đơn giản nhưng lại sâu đến nghẹn lòng. Our Movie kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một đạo diễn và nữ diễn viên mắc bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện giữa họ không ồn ào, không thề non hẹn biển, mà được khắc họa qua những ánh nhìn, ký ức và khoảng lặng.

Sự kết hợp giữa diễn xuất nội lực của Nam Goong Min và nét mong manh của Jeon Yeo Bin khiến bộ phim trở thành một bản tình ca buồn đầy ám ảnh. Đây không phải phim để giải trí, mà là để cảm và để nhớ, đáng tiếc nó lên sóng với rating khá thấp, là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nam Goong Min rơi vào tình cảnh ê chề trên chính sân chơi sở trường của mình.

2. Way Back Love

Way Back Love giống như một bản hồi tưởng ngọt ngào và đau đớn về mối tình đầu. Hai nhân vật chính từng yêu nhau nhưng không ai ngỏ lời. Nhiều năm sau, họ gặp lại khi đằng trai đã trở thành Thần Chết còn đằng gái thì là cô gái mang trong mình đầy những tổn thương và chỉ còn sống được một thời gian rất ngắn. Phim ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng đọng lại rất sâu trong lòng người xem. Diễn xuất chân thực, hình ảnh thơ mộng và âm nhạc da diết khiến Way Back Love xứng đáng được biết đến nhiều hơn.

3. Love Your Enemy

Love Your Enemy xoay quanh cặp đôi chính từng ghét nhau cay đắng từ nhỏ, rồi tình cờ tái ngộ trong một hoàn cảnh éo le. Họ bất đắc dĩ phải ở gần nhau, làm việc cùng nhau và... yêu nhau lúc nào không hay. Mô-típ quen thuộc nhưng cách khai thác của Love Your Enemy lại rất duyên dáng, hiện đại và có chiều sâu. Phim còn ghi điểm nhờ tạo hình nhân vật đẹp đôi, thoại thông minh và đặc biệt là chemistry bùng nổ giữa hai diễn viên chính là Lee Je Hoon và Jung Yoo Mi.

4. Miss Night And Day

Đây là một trong những bộ phim có concept độc lạ bậc nhất 2024: nữ chính mỗi sáng thức dậy lại biến thành phiên bản tuổi trung niên của chính mình, còn ban đêm thì trở lại làm cô gái độ tuổi đôi mươi. Ở phiên bản trung niên, cô vô tình xin được việc tại văn phòng công tố, nơi sếp của cô lại chính là người khiến trái tim cô rung động. Miss Night And Day pha trộn giữa romcom, kỳ ảo và cả yếu tố điều tra, nhưng vẫn giữ được sự hài hước và cảm xúc tròn trịa. Dù không sở hữu dàn cast đình đám, phim vẫn khiến người xem mê mẩn nhờ kịch bản chắc tay và nhịp phim duyên dáng.

5. Midnight Romance in Hagwon

Một chuyện tình thầm lặng, trưởng thành, không ồn ào nhưng day dứt đến tận cùng. Phim kể về cô giáo dạy luyện thi và cậu học trò cũ nay là đồng nghiệp cùng làm việc trong một trung tâm học thêm. Tình cảm giữa họ không bùng nổ dữ dội mà âm ỉ, sâu lắng. Đây là kiểu phim khiến bạn nhớ lại những cảm xúc nhẹ nhàng, dịu dàng nhất khi yêu, không có gì to tát, chỉ là những khoảnh khắc quan tâm rất nhỏ mà rất thật. Midnight Romance in Hagwon đặc biệt phù hợp với những ai từng trải qua mối tình đơn phương hoặc yêu thầm nơi công sở.

6. Tell Me That You Love Me

Chàng là họa sĩ khiếm thính, nàng là diễn viên lồng tiếng, họ gặp nhau và yêu nhau bằng ánh mắt, cử chỉ và những điều không cần lời nói. Phim không có quá nhiều thoại, nhưng từng khung hình đều đẹp như một bức tranh. Đây là kiểu phim chữa lành đúng nghĩa, đưa người xem về với những giá trị cơ bản nhất của tình yêu: thấu hiểu, cảm thông và chạm đến nhau bằng trái tim. Diễn xuất của Jung Woo Sung và Shin Hyun Been khiến người xem không thể rời mắt, rung động trong mọi khoảnh khắc họ va vào nhau.

7. Chicago Typewriter

Dù có yếu tố xuyên kiếp và siêu nhiên, Chicago Typewriter vẫn là một trong những câu chuyện tình buồn đẹp nhất màn ảnh Hàn. Bộ ba nhân vật chính sống ở hai thời kỳ hiện tại và thời kháng Nhật nhưng lại có chung một ký ức, một mối liên kết không thể tách rời. Tình yêu ở đây không chỉ là sự rung động giữa hai người, mà còn là sự hy sinh, mất mát cho lý tưởng, đất nước và cả những điều chưa kịp nói ra. Phim có hình ảnh chỉn chu, nhạc phim xuất sắc và đặc biệt là cách dẫn dắt đầy cảm xúc, khiến khán giả đi từ hồi hộp đến nghẹn ngào, đáng tiếc thời điểm ra mắt, phim lại khá kém tiếng ở quê nhà.

8. Still 17

Phim xoay quanh một cô gái bị tai nạn và hôn mê 13 năm, khi tỉnh dậy vẫn giữ tâm hồn của thiếu nữ 17 tuổi. Cô gặp gỡ một người đàn ông tưởng chừng vô cảm nhưng lại mang vết thương lòng không thể chữa lành. Tình yêu giữa họ không đơn giản là rung động, mà là hành trình chữa lành cho nhau. Still 17 nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng lại chạm đến những góc khuất rất thật trong tâm hồn mỗi người. Phim cũng truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc dám sống tiếp, dù có bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng.

9. Dưa Hấu Lấp Lánh

Dưa Hấu Lấp Lánh là một bộ phim tuổi trẻ tươi sáng đúng nghĩa, với bối cảnh mùa hè, âm nhạc và mối tình học đường ngọt ngào. Phim là hành trình của một chàng trai sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là người khiếm thính, không thể nghe cũng như nói chuyện. Anh vô tình xuyên không về quá khứ, thời điểm bố mẹ còn là học sinh. Tại đây, anh dần hiểu và cảm thông cho những người đã sinh ra, nuôi dưỡng mình, được chứng kiến tình yêu của bố mẹ và cũng tìm thấy định mệnh của đời mình. Phim không drama, không kịch tính, chỉ đơn giản là những cảm xúc trong trẻo mà ai cũng từng trải qua.

10. One Spring Night

Nếu bạn từng yêu thích "Something in the Rain" thì chắc chắn sẽ mê mệt One Spring Night. Phim kể về một cô thủ thư độc lập và anh dược sĩ đơn thân gặp nhau trong một tình huống tình cờ và dần phải lòng nhau. Điều đặc biệt ở đây là cách phim không tô hồng tình yêu, mà thể hiện nó như một lựa chọn giữa hàng trăm điều rối rắm khác của cuộc sống: gia đình, công việc, định kiến xã hội. Lối kể chuyện chậm, hình ảnh đẹp và diễn xuất tinh tế giúp One Spring Night trở thành viên ngọc thầm lặng trong làng phim ngôn tình Hàn.

Lời kết:

Dù không nằm trong top trend hay được các nền tảng PR rầm rộ, 10 bộ phim kể trên vẫn xứng đáng có vị trí trong danh sách những tác phẩm ngôn tình đáng xem nhất của Hàn Quốc. Mỗi bộ đều mang màu sắc riêng, có phim chữa lành, có phim day dứt, có phim nghẹn ngào, có phim dịu dàng như gió đầu hè. Điều chung nhất là chúng đều thật sự hay hơn mức độ nổi tiếng. Nếu bạn đã quá mệt với những drama kiểu lật mặt, twist ngược, thì đây chính là loạt phim giúp bạn yêu lại điện ảnh Hàn theo cách đẹp đẽ nhất.