Truyền thông Hàn mới đây đưa tin sau hơn 20 năm, All In - siêu phẩm truyền hình của Song Hye Kyo - Lee Byung Hun từng gây chấn động màn ảnh nhỏ Hàn Quốc bất ngờ tái xuất với phiên bản 4K remaster. Đây là lần đầu tiên bộ phim được phát hành dưới định dạng siêu nét khiến khán giả phấn khích khi sắp được chiêm ngưỡng lại nhan sắc "huyền thoại" của Song Hye Kyo thời kỳ đỉnh cao ở phiên bản nét căng.

Tấm poster mới nét căng của All In

Lên sóng lần đầu vào năm 2003 trên đài SBS, All In là tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Jimmy Cha - tay chơi poker huyền thoại người Hàn. Phim theo chân Kim In Ha (Lee Byung Hun), một chàng trai mồ côi lớn lên cùng chú trong thế giới ngầm, vướng vào tai nạn nghiêm trọng và bị kết án tù. Sau bảy năm, anh trở thành tay chơi bạc chuyên nghiệp và tình cờ tái ngộ mối tình đầu Su Yeon (Song Hye Kyo), người từng từ bỏ tất cả để trở thành nữ tu sau cú sốc gia đình. Trải qua những chia ly, tái hợp, thăng trầm và thậm chí là cả cái chết hụt, In Ha và Su Yeon viết nên chuyện tình vừa đau đớn vừa đẹp đẽ khiến hàng triệu khán giả thời điểm đó không khỏi rơi nước mắt.

Với cốt truyện kịch tính, cảm xúc mãnh liệt cùng diễn xuất thuyết phục của dàn sao đình đám, All In đạt mức rating kỷ lục lên tới 47,7% ở tập cuối, lọt top 10 phim có tỷ suất người xem cao nhất Hàn Quốc trong giai đoạn 2000 - 2008. Thành công của phim còn giúp Lee Byung Hun giành Daesang (giải thưởng lớn) tại SBS Drama Awards, đồng thời đưa Song Hye Kyo bước một bước dài trong sự nghiệp, từ ngọc nữ của Trái Tim Mùa Thu trở thành biểu tượng của dòng melodrama Hàn Quốc.

Nhưng điều khiến khán giả thời đó còn sốc hơn cả nội dung phim, chính là chuyện tình thật sự giữa Lee Byung Hun và Song Hye Kyo sau hậu trường. Yêu nhau sau khi đóng chung All In, cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông. Dù cách nhau tới 11 tuổi và vấp phải sự phản đối từ công chúng, phần vì chênh lệch tuổi tác, phần vì Lee Byung Hun vốn nổi tiếng đào hoa, Song Hye Kyo vẫn bất chấp tất cả để yêu tài tử họ Lee.

Cặp đôi công khai ở bên nhau

Truyền thông từng mô tả đây là "mối tình đầu hạnh phúc nhất nhưng cũng đau khổ nhất" của Song Hye Kyo. Ở tuổi 22, cô có tất cả, danh tiếng, tiền tài, và một bạn trai lãng mạn luôn nắm chặt tay nơi đông người. Lee Byung Hun từng gọi cô là "thiên thần", thậm chí đưa về ra mắt gia đình, khiến không ít người tin rằng một đám cưới cổ tích sẽ diễn ra. Thế nhưng hạnh phúc ấy kéo dài chưa đến hai năm. Cặp đôi đột ngột tuyên bố chia tay, truyền thông thi nhau phân tích lý do. Trong khi Lee Byung Hun cho biết mẹ anh muốn cả hai cưới ngay trong năm 2004 nhưng Song Hye Kyo chưa sẵn sàng, thì nữ diễn viên lại chia sẻ mơ hồ về việc bị tổn thương khi thấy bạn trai cũ tay trong tay với người phụ nữ khác. Dù không nêu tên, công chúng tin rằng người ấy không ai khác chính là Lee Byung Hun.

Hơn 10 năm sau, những hình ảnh Song Hye Kyo rạng rỡ thời yêu Lee Byung Hun vẫn là chủ đề được khơi lại mỗi khi All In được nhắc đến. Và với bản remaster 4K sắp phát hành, khán giả chuẩn bị được thưởng thức lại một bộ phim truyền hình xuất sắc và hơn hết là nhìn lại một thời thanh xuân rực rỡ của cả màn ảnh Hàn và của chính Song Hye Kyo.