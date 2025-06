Mới đây, trên nền tảng theqoo (diễn đàn thảo luận nổi tiếng top đầu tại Hàn), cư dân mạng xứ kim chi bất ngờ đăng tải một topic thu hút lượng tương tác khủng liên quan đến nhan sắc của Song Hye Kyo. Khán giả này lựa chọn ra thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của mỹ nhân họ Song mà thời điểm được nhắc tới ở đây là khi cô đóng 3 dự án All In - Sunlight Pours Down - Full House và thời đóng All In là được nhiều người tán thành hơn cả.

Song Hye Kyo thời đóng All In

Thời điểm đóng All In, Song Hye Kyo mới 21 - 22 tuổi, độ tuổi mà nhan sắc vô cùng rực rỡ, tươi trẻ và vẫn còn nét ngây thơ, đáng yêu. Đây cũng là thời điểm mà Song Hye Kyo có những chuyển biến lớn nhất trong sự nghiệp, từ nữ phụ thăng hạng lên nữ chính, trở thành tên tuổi đẫn dầu làn sóng Hallyu thời đó. So với thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo ngày đó sở hữu nét đẹp mộng mơ, trong trẻo, đúng chuẩn một nàng thơ ai nhìn cũng muốn che trở. Nhiều người khẳng định nét đẹp vừa ngây thơ vừa đượm buồn ở ở All In là điều mà đến thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo chưa một tái hiện lại được, xứng đáng là huyền thoại trong sự nghiệp của cô.

Nhan sắc kinh diễm của Song Hye Kyo thời All In

Nhan sắc của Song Hye Kyo trong All In

All In chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Roh Seung Il, xoay quanh cuộc đời sóng gió của thiên tài cờ bạc In Ha (Lee Byung Hun) cùng mối tình nhiều ly hợp giữa anh và Soo Yeon (Song Hye Kyo). Sau một cuộc thanh trừng của thế giới ngầm, In Ha bỏ trốn sang Mỹ, làm lại cuộc đời. Cho rằng anh đã chết, Soo Yeon chôn chặt tình yêu cho anh và dằn lòng cưới người đàn ông khác. Khi In Ha trở lại thế giới sòng bài, duyên phận cho họ tái hợp và viết tiếp mối tình dang dở. Đây là một dự án rất nặng tâm lý so với độ tuổi và kinh nghiệm diễn xuất của Song Hye Kyo thời đó. Dù vậy cô vẫn hoàn thành rất tốt vai diễn. Theo truyền thông Hàn đăng tải, Song Hye Kyo đã rất nỗ lực để trông trưởng thành, mặn mà, sâu sắc hơn. Cô cũng giảm tới 5kg để nhập vai. Và đúng là Song Hye Kyo trông trưởng thành hơn hẳn so với những dự án trước nhưng nét ngây thơ, trong trẻo của tuổi đôi mươi vẫn không thể bị che lấp.

Thời điểm lên sóng, All In có tỷ suất người xem vượt 47%, đứng thứ tư rating của đài SBS năm 2003. Đây cũng là một trong số những dự án phim kinh điển, có rating cao nhất trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Phim mang về cho Song Hye Kyo giải Nữ diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp, tại lễ trao giải thường niên của đài SBS. Cô cũng có tên trong Top 10 ngôi sao nổi bật của đài này. Chưa kể phim còn được nhắc đến như một giai đoạn kinh điển trong sự nghiệp của Song Hye Kyo vì mối tình phim giả tình thật đầy nuối tiếc với nam chính Lee Byung Hun, mối tình đau khổ mà nhiều năm sau đó, Song Hye Kyo vẫn chưa thể quên.

Song Hye Kyo và Lee Byung Hun thời All In

