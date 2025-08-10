Sao nhí đẹp nhất thế giới với sự nghiệp đồ sộ

Mackenzie Foy sinh năm 2000 tại California, Mỹ, được xem là một trong những sao nhí có nhan sắc đẹp nhất thế giới với gương mặt thiên thần, nét thanh thuần và ánh mắt trong trẻo hiếm có. Ngay từ khi mới 11 tuổi, cô bé đã khiến hàng tỷ người hâm mộ toàn cầu phát cuồng với vai diễn Renesmee Cullen trong loạt phim đình Twilight (Chạng Vạng). Vẻ đẹp trong sáng cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc của Mackenzie đã giúp cô lấy lòng khán giả và được truyền thông tung hô là sao nhí đẹp nhất thế giới.

Hình ảnh trong Twilight

Không chỉ dừng lại ở những thành công ban đầu, Mackenzie Foy tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh quốc tế khi đảm nhận vai chính trong bộ phim fantasy hoành tráng The Nutcracker and the Four Realms. Tác phẩm này không chỉ yêu cầu khả năng nhập vai vào một thế giới kỳ ảo đầy màu sắc, mà còn đòi hỏi sự linh hoạt và biểu cảm tinh tế để khán giả có thể đồng hành cùng hành trình của nhân vật. Trước đó, cô từng khiến giới phê bình và khán giả nể phục với vai Murph thời thơ ấu trong bom tấn khoa học viễn tưởng Interstellar của Christopher Nolan - một nhân vật mang chiều sâu tâm lý, vừa có sự hồn nhiên của tuổi nhỏ, vừa chất chứa nỗi đau và khát vọng tìm kiếm người cha bị mất tích.

Với khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn, Mackenzie Foy không ngừng mở rộng phạm vi diễn xuất, từ những vai giàu cảm xúc trong phim tâm lý cho đến các nhân vật phiêu lưu, kỳ ảo đầy thử thách kỹ thuật. Sự nghiệp của cô, dù mới ở độ tuổi rất trẻ, đã sở hữu danh sách tác phẩm ấn tượng mà nhiều diễn viên kỳ cựu cũng phải ngưỡng mộ. Chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình xinh đẹp cuốn hút, nét duyên dáng tự nhiên và năng lực diễn xuất đáng nể, Mackenzie Foy đã trở thành một trong những biểu tượng sao nhí toàn cầu, ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả ở nhiều quốc gia và khẳng định cô không chỉ là “gương mặt đẹp” mà còn là một tài năng thực thụ của điện ảnh đương đại.

"Mất tích" bí ẩn suốt 5 năm và nhan sắc cùng tương lai đầy hứa hẹn

Nổi tiếng là vậy nhưng ở phiên bản trưởng thành, Mackenzie Foy lại gặp khó khăn trong việc khẳng định mình. Năm 2020, cô góp mặt trong Black Beauty cùng Kate Winslet với kỳ vọng có màn bứt phá xứng tầm song phim lại nhận điểm “cà chua thối” trên Rotten Tomatoes và nhiều lời chê bai. Đây cũng là dự án điện ảnh cuối cùng của Foy, đánh dấu quãng thời gian vắng bóng suốt 5 năm qua. Nhiều ý kiến cho rằng thất bại khi trưởng thành khiến Foy buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi và tìm hướng đi mới.

Dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, ở tuổi đôi mươi, cô vẫn duy trì sức hút khi đầu tư cho thời trang, làm mẫu cho nhiều thương hiệu. Trên Instagram, Mackenzie Foy thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, mỗi lần xuất hiện đều khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút và vẫn phảng phất nét đẹp trong trẻo của sao nhí một thời. Vẻ đẹp ngày càng trưởng thành của cô vừa giữ được nét thanh khiết của thời trẻ thơ vừa toát lên sự quyến rũ, sang trọng của một nữ diễn viên đầy nội lực.

Nhan sắc hiện tại của sao nhí một thời

Khoảng 3 năm trở lại đây, ngoài làm mẫu ảnh thì Mackenzie Foy còn được chú ý khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh của một chú ngựa tên Whisper. Nữ diễn viên hoạt động như một gương mặt đại diện của quỹ Whisper of the Wild - nơi hỗ trợ động vật hoang dã và tôn vinh tầm quan trọng của việc bảo tồn thế giới tự nhiên. Liên tục chỉ đăng những hình ảnh của "thú cưng" đặc biệt mà không có động thái nhận phim, trở lại làng giải trí càng khiến khán giả hoang mang về những hướng đi tiếp theo của sao nhí đình đám một thời.