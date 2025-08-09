Nhắc đến những phim 18+ kinh điển của làng điện ảnh thế giới, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Blue Is The Warmest Colour. Được trình chiếu tại LHP Cannes vào năm 2013, bộ phim đã gây tiếng vang lớn. Tác phẩm của đạo diễn Abdellatif Kechiche thu về vô số những lời có cánh từ các nhà phê bình cũng như giới truyền thông.

Nội dung phim Blue Is The Warmest Colour được xây dựng dựa trên bộ truyện tranh Blue Angel của tác giả người Pháp Julie Maroh, xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính Adele, một cô gái trẻ tuổi.

Cuộc đời của Adele bước sang một chương mới kể từ khi gặp được họa sĩ Emma. Cả hai nhanh chóng rơi vào một mối quan hệ đầy nóng bỏng. Dẫu vậy, họ dần nhận ra đôi bên thiếu đi những điểm chung. Thế rồi, một sai lầm của Adele đã khiến Emma quyết định đường ai nấy đi. 3 năm sau, lúc này Adele đã trở thành một giáo viên tiểu học. Cô có cuộc sống bình yên, ngoại trừ việc chưa thể quên Emma. Họ gặp lại nhau khi Emma giờ đây đang ở bên Lise.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng Blue Is The Warmest Colour đã đi vào lịch sử với tư cách là bộ phim đầu tiên có cả đạo diễn lẫn 2 diễn viên nữ chính cùng được trao Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes. Tại giải Quả Cầu Vàng, phim được đề cử cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Trong khi tại giải BAFTA, tác phẩm này được đề cử cho hạng mục Phim không nói tiếng Anh hay nhất. Đây rõ ràng chính là những sự bảo chứng tốt nhất cho chất lượng của Blue Is The Warmest Colour.

Đảm nhận vai Adele là nữ diễn viên Adèle Exarchopoulos, trong khi vai Emma do Léa Seydoux thể hiện. Cả hai đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Dẫu vậy, đằng sau những khung hình tuyệt đối điện ảnh lại là loạt trải nghiệm mà cả hai diễn viên chính đều muốn quên.

Cụ thể, cả Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux đều lên tiếng chỉ trích đạo diễn Abdellatif Kechiche. Họ khẳng định nam đạo diễn không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của diễn viên. Thậm chí, chỉ vì 1 cảnh nóng kéo dài 10 phút, họ đã phải thực hiện nhiều lần trong suốt 10 ngày.

Chính bởi vậy, sau khi hoàn thành cảnh quay, cặp đôi diễn viên không hề vui mừng vì bản thân vừa làm rất tốt, mà chỉ cảm thấy bản thân quá đỗi rẻ rúng mà thôi. Đối với Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux, khoảng thời gian hợp tác với đạo diễn Abdellatif Kechiche chẳng khác nào địa ngục. Cả hai cũng khẳng định sẽ không bao giờ hợp tác cùng nam đạo diễn thêm bất cứ lần nào nữa.