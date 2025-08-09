The Winning Try là tựa phim Hàn đang lên sóng trên khung giờ phim cuối tuần của đài SBS. Sau hơn nửa tháng lên sóng, phim vẫn liên tục duy trì chuỗi top 1 rating khung giờ tối thứ 6, không có bất cứ đối thủ nào hạ gục nổi. Ở tập mới nhất, con số đã lên tới 5,5%, không quá xuất sắc nhưng đủ cao so với mặt bằng chung phim Hàn năm nay. Trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông xứ Hàn, phim nhận cơn mưa lời khen, được ví với hàng loạt bom tấn đề tài thể thao như Hot Stove League, Racket Boys,…

Phim xoay quanh Ju Ga Ram từng là ngôi sao triển vọng của làng rugby Hàn Quốc, sở hữu cả tài năng lẫn tố chất ngôi sao. Thế nhưng, một scandal ma túy đã hủy hoại tất cả. Truyền thông thể thao đồng loạt đưa tin, và anh phải giải nghệ trong tiếng xì xào là “con nghiện”. Ba năm sau, Ju Ga Ram trở lại với vai trò HLV hợp đồng cho đội rugby trường cấp 3 từng gắn bó. Đây là đội yếu nhất giải, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, với khí chất mạnh mẽ và phong cách lãnh đạo cứng rắn, họ bắt đầu thay đổi.

Với dàn diễn viên toàn nam, nhất là đội vận động viên dưới chướng HLV Ju, khán giả phát cuồng với tổ hợp visual thực sự xuất sắc. Nếu Ju Ga Ram mang dáng vẻ bụi bặm thì các học trò của anh đều đúng chất nam thần thể thao với thân hình cân đối, gương mặt cân mọi góc máy. Khi xem phim, không ít khán giả cho rằng họ rất mất thời gian để… chọn chồng.

Dàn cast nhìn đâu cũng thấy trai đẹp của phim

Dĩ nhiên không chỉ đẹp, dàn cast này dù là tân binh hay diễn viên lâu năm thì cũng hoàn thành cực tốt vai diễn của mình. Nam chính Yoon Kye Sang hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh Ju Ga Ram gai góc nhưng ấm áp, mang đến chiều sâu cảm xúc cho nhân vật. Các diễn viên trẻ như Kim Yo Han, Kim E Jun, Jung Soon Won,... vào vai thành viên đội rugby cũng để lại dấu ấn, từ ánh mắt, cử chỉ đến năng lượng thi đấu đều chân thật, khiến khán giả tin rằng họ thực sự đang sống cùng đam mê trên sân cỏ.

Bình luận của khán giả trên Mydramalist: - Hay khủng khiếp, lâu lắm rồi tôi mới thấy 1 bộ phim thể thao hay thế. - Cuối cùng phim Hàn cũng tiếp tục dòng phim thể thao rồi, tôi đã chờ ngày này cả năm nay. - Nó đỉnh vô cùng bà con ơi, dàn cast trẻ vừa đẹp vừa diễn hay, tôi quá mê rồi. - SBS chiếu liền cả bộ được không, làm sao tôi chờ được đến tập cuối bây giờ. - Ngoài việc phó hiệu trường cãi nhau nhiều quá ra thì tuyệt vời, tôi cần rating cao hơn nữa!!! Phim này chắc xuất Phim xuất sắc của SBS năm nay rồi.

Nguồn ảnh: SBS