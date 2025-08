Giữa thời đại của các nền tảng xem phim trực tuyến và truyền hình cáp phát triển mạnh mẽ, rất dễ để quên rằng từng có một thời, chỉ cần một bộ phim truyền hình lên sóng vào khung giờ vàng là cả đất nước Hàn Quốc ngồi trước TV, chờ đón từng tập phim như một sự kiện quốc gia. Đó là thời kỳ của những bộ phim với tỷ suất người xem lên đến hơn 60%, một con số không tưởng ở thời điểm hiện tại - khi những cú hit lớn như Reply 1988 hay The World of the Married cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng dưới 30%.

Cùng điểm lại 10 bộ phim Hàn có rating cao nhất mọi thời đại, những huyền thoại truyền hình mà tới nay, dù hàng chục năm đã trôi qua, vẫn chưa ai có thể vượt qua.

1. First Love (Mối Tình Đầu - 1996, KBS)

Rating cao nhất: 65.8%

Cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng rating mọi thời đại lại là một bộ phim ra mắt gần 30 năm trước: Mối Tình Đầu. Lên sóng từ năm 1996, bộ phim là cú nổ truyền hình đúng nghĩa với tỉ suất người xem đạt tới 65.8% - một con số gần như không thể lặp lại trong thời đại streaming hiện nay.

Mối Tình Đầu kể về câu chuyện tình bi kịch giữa Chan Woo và Hyo Kyung, gắn với bối cảnh Hàn Quốc thời hậu chiến và sự phân hóa giàu nghèo. Ngoài dàn diễn viên chính là Bae Yong Joon và Lee Seung Yeon, bộ phim còn nổi tiếng với loạt phân đoạn cảm xúc mãnh liệt, góc quay đầy chất điện ảnh và nhạc phim “ám ảnh” cả một thế hệ. Phim không chỉ là thành công về thương mại mà còn là biểu tượng văn hóa, mở đường cho làn sóng Hallyu sau này.

2. What is Love? (Tình Yêu Là Gì - 1991, MBC)

Rating cao nhất: 64.9%

Ra mắt năm 1991, Tình Yêu Là Gì là một hiện tượng văn hóa thời bấy giờ, với sức lan tỏa vượt khỏi màn ảnh nhỏ. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong xã hội Hàn Quốc truyền thống, với loạt mâu thuẫn, xung đột nhưng không thiếu những khoảnh khắc cảm động và hài hước.

Điểm đặc biệt của phim là khả năng phản ánh thực tế xã hội một cách gần gũi, chân thật đến nỗi khán giả thời đó đùa rằng “cứ mở TV là thấy nhà mình trên màn ảnh”. Nhờ đó, phim liên tục đứng đầu khung giờ phát sóng, rating có lúc đạt gần 65%. Tác phẩm trở thành một trong những bộ phim tiêu biểu nhất của truyền hình Hàn những năm 90.

3. Sandglass (Đồng Hồ Cát - 1995, SBS)

Rating cao nhất: 64.5%

Đồng Hồ Cát không chỉ là một bộ phim ăn khách mà còn là tượng đài nghệ thuật phản ánh lịch sử. Lấy bối cảnh thời kỳ hỗn loạn những năm 1970 - 1980, phim tái hiện phong trào dân chủ, khủng bố chính trị và sự nổi dậy của quần chúng tại Hàn Quốc. Nhân vật chính gồm một luật sư lý tưởng, một gangster và một cô gái giằng xé giữa hai thế giới.

Với cốt truyện nặng tính chính trị và bi kịch, Đồng Hồ Cát gây chấn động dư luận và trở thành chủ đề nóng trên mọi mặt báo. Phân cảnh đàn áp tại Gwangju được xem là một trong những khoảnh khắc gây ám ảnh nhất màn ảnh Hàn. Không lạ khi phim đạt rating gần 65%, được đánh giá là “bộ phim Hàn quan trọng nhất trong lịch sử truyền hình”.

4. Hur Jun (Thần Y Hur Jun - 1999, MBC)

Rating cao nhất: 63.5%

Dòng phim cổ trang y học đã từng thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, và Thần Y Hur Jun chính là đại diện kiệt xuất nhất. Bộ phim kể về cuộc đời bác sĩ nổi tiếng Hur Jun vào thời Joseon, từ một kẻ thấp hèn vươn lên trở thành thầy thuốc lừng danh nhờ tài năng và lòng nhân.

Với tổng cộng 64 tập, Thần Y Hur Jun là một trường thiên truyện đầy cảm hứng, có chiều sâu về mặt nhân vật và giá trị đạo đức. Phim không có cảnh tình cảm kịch tính hay chiêu trò câu view, nhưng vẫn thu hút khán giả mọi độ tuổi. Thành công vang dội của phim không chỉ khẳng định sức hút của thể loại lịch sử mà còn giúp diễn viên Jun Kwang Ryul bước lên hàng sao quốc dân.

5. You and I (Anh và Em - 1997, MBC)

Rating cao nhất: 63.5%

Bộ phim là bức tranh chân thực về một gia đình Hàn Quốc nhiều thế hệ cùng sinh sống, với đủ mọi mâu thuẫn, yêu thương và giằng xé. Nhân vật trung tâm là Park Jae Chul (Park Sang Won) - người anh cả gánh vác cả gia đình sau cái chết của bố.

Dài đến 58 tập nhưng không hề lê thê, You and I là minh chứng cho kỹ năng kể chuyện sắc sảo của biên kịch Kim Jung Soo. Mỗi nhân vật trong phim đều có cá tính riêng và một hành trình trưởng thành rõ rệt. Tỉ suất người xem vượt mốc 60% là thành quả xứng đáng cho một kịch bản tinh tế và diễn xuất đầy cảm xúc.

6. A Sunny Place of the Young (Mặt Trời Tuổi Trẻ - 1995, KBS)

Rating cao nhất: 62.7%

Mặt Trời Tuổi Trẻ là một trong những bộ phim đầu tiên định hình phong cách melodrama Hàn Quốc hiện đại. Kể về những người trẻ tuổi đầy hoài bão, tình yêu và cả bi kịch, phim thu hút mạnh mẽ nhờ nội dung lãng mạn xen lẫn nước mắt.

Cặp đôi Jeon Do Yeon - Lee Jong Won trong phim trở thành hiện tượng thời trang và nhạc phim đình đám. Bên cạnh đó, phim đánh dấu bước chuyển mình trong thị hiếu khán giả: từ phim gia đình sang phim tình cảm đô thị. Dù rating không cao bằng các phim cổ trang cùng thời, Mặt Trời Tuổi Trẻ vẫn là biểu tượng của thế hệ 9X đầu tiên mê phim Hàn.

7. Dae Jang Geum (Nàng Dae Jang Geum - 2003, MBC)

Rating cao nhất: 57.8%

Không cần giới thiệu nhiều, Nàng Dae Jang Geum là “đại sứ văn hóa” đưa phim Hàn đi khắp châu Á. Bộ phim kể về Jang Geum - nữ đầu bếp tài giỏi vượt qua mọi định kiến để trở thành ngự y đầu tiên của triều đình Joseon.

Thành công của phim đến từ mọi mặt: nội dung nhân văn, bối cảnh cung đình đẹp mắt, ẩm thực truyền thống phong phú và đặc biệt là diễn xuất xuất sắc của Lee Young Ae. Phim từng gây sốt tại Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, trở thành một trong những tác phẩm mở đường cho làn sóng Hallyu toàn cầu.

8. Lovers in Paris (Chuyện Tình Paris - 2004, SBS)

Rating cao nhất: 56.3%

Chuyện Tình Paris mở đầu cho thời kỳ hoàng kim của dòng phim tình cảm Hàn Quốc những năm 2000. Với câu chuyện cô gái nghèo yêu chàng giám đốc giàu có giữa Paris hoa lệ, phim nhanh chóng chạm vào trái tim khán giả nữ.

Dù kịch bản bị chê là Lọ Lem - Hoàng tử quen thuộc, nhưng diễn xuất ăn ý của Park Shin Yang và Kim Jung Eun cùng câu thoại huyền thoại "Xe của ai đó là của tôi" đã trở thành hiện tượng mạng. Phim kết thúc gây tranh cãi nhưng rating vẫn phá kỷ lục khung giờ của SBS và giành giải Grand Prize tại Baeksang.

9. Jumong (Truyền Thuyết Jumong - 2006, MBC)

Rating cao nhất: 52.7%

Là một trong những phim cổ trang ăn khách nhất lịch sử truyền hình, Jumong tái hiện hành trình lập quốc của vị vua sáng lập Goguryeo. Với thời lượng lên tới 81 tập, bộ phim mang đậm yếu tố sử thi, chiến tranh, âm mưu và tình yêu.

Jumong không chỉ hút khán giả trong nước mà còn xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia. Nhân vật do Song Il Gook thủ vai nhanh chóng trở thành hình tượng nam thần mạnh mẽ, quả cảm, đầy lý tưởng. Dù dài lê thê nhưng phim vẫn giữ được mạch hấp dẫn, giúp MBC giữ vững ngôi vương rating trong nhiều tháng liền.

10. My Rosy Life (Cuộc Đời Tươi Đẹp - 2005, KBS2)

Rating cao nhất: 47.2%

My Rosy Life là cú sốc lớn đối với khán giả thời bấy giờ: tưởng là phim tình cảm nhẹ nhàng, ai ngờ lại là câu chuyện về một người phụ nữ bị phản bội, mắc bệnh nan y và hành trình đối mặt với cái chết.

Nữ chính Sun Ae Soon (Choi Jin Shil) từng bị chê là quá "bình thường", nhưng chính sự mộc mạc và chân thành ấy đã lấy nước mắt hàng triệu người. Đây cũng là một trong những bộ phim hiếm hoi đạt rating cao mà không có yếu tố cổ trang hay thần tượng. Sau thành công này, thể loại melodrama lấy nước mắt bắt đầu quay lại mạnh mẽ trên sóng giờ vàng.

