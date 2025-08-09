Thời điểm hiện tại, sự chú ý của các khán giả yêu phim Trung Quốc đang hướng vào những cái tên như Cẩm Nguyệt Như Ca, Phàm Nhân Tu Tiên hay Lợi Kiếm Hoa Hồng. Tuy nhiên bên cạnh đó, còn có một tác phẩm khác dù không được quan tâm bàn luận nhiều nhưng chất lượng nội dung lại rất tốt, đó là Tôi Ở Đỉnh Cao Đợi Cậu.

Tôn Trân Ny và Trần Tĩnh Khả nên duyên với nhau trong Tôi Ở Đỉnh Cao Đợi Cậu.

Tác phẩm này thuộc thể loại ngôn tình, kể về nhân vật Cố Tuyết Giao. Cô là một nhân viên văn phong bị chèn ép đủ đương, lại mắc phải những sai lầm trong tình yêu. May mắn là, Cố Tuyết Giao có một cơ hội để làm lại cuộc đời mình khi trở về khoảng thời gian còn học trung học.

Trước khi quay về quá khứ, Cố Tuyết Giao đã có cuộc tranh cãi với Lận Chi Hoa vì hiểu nhầm anh. Thế nhưng rồi, cũng chính cô lại phải nhờ Lận Chi Hoa kèm mình học. Và kể từ đây, một tình yêu ngọt ngào dần nảy sinh trong tim hai người.

Cả hai được khen rất đẹp đôi, có chemistry tốt.

Tôi Ở Đỉnh Cao Đợi Cậu là một tác phẩm đáng xem với các khán giả thích ngôn tình hiện đại.

Đảm nhận vai nữ chính Cố Tuyết Giao là Tôn Trân Ny. Trong khi đó, vai nam chính Lận Chi Hoa do Trần Tĩnh Khả thể hiện. Thực tế, cả hai đều không phải là những ngôi sao hàng đầu tại làng giải trí Hoa ngữ. Có lẽ cũng vì thế, Tôi Ở Đỉnh Cao Đợi Cậu không tạo được tiếng vang lớn như các phim khác. Dù vậy, những khán giả đang theo dõi tác phẩm này đều nói rằng đây là nó rất hay, cặp chính vừa đẹp muốn "xỉu" vừa có chemistry tốt, xứng đáng được biết đến nhiều hơn nữa: