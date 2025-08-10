Cẩm Nguyệt Như Ca đang là bộ phim cổ trang Trung Quốc được quan tâm nhất hiện tại, bên cạnh Phàm Nhân Tu Tiên và Định Phong Ba. Ngay từ khi mới công bố dàn diễn viên, Cẩm Nguyệt Như Ca đã gây sốt vì có hai cực phẩm nhan sắc đóng chính là Châu Dã và Thừa Lỗi. Quả thực, khi hóa thân vào nhân vật Hà Yến (Hòa Yến) và Tiêu Giác, cặp nam nữ chính của Cẩm Nguyệt Như Ca đã không khiến khán giả thất vọng.

Trong khi Đô đốc Tiêu Giác vô cùng uy nghiêm, mạnh mẽ, thông minh và điển trai thì Hà Yến (Hòa Yến) dù là trong thân phận nữ nhân hay nam nhân cũng đều xuất sắc. Bên cạnh nhan sắc mê hoặc khán giả trong từng cảnh phim, bất chấp tạo hình chỉn chu hay tả tơi, nhiều vết thương, Tiêu Giác và Hà Yến còn có "phản ứng hóa học" bùng nổ.

Nam và nữ chính của phim vốn đã có nhân duyên từ trước, gặp nhau trong quá khứ và khi trưởng thành cùng có mục tiêu báo thù, chữa vết thương lòng và giành lấy cuộc sống tự do, tốt đẹp hơn. Dù gặp nhau ở bất cứ khoảng thời gian nào, Tiêu Giác và Hà Yến đều mang lại cảm giác của một cặp đôi. Trong những tập đầu của phim Cẩm Nguyệt Như Ca, cả hai chưa có những phân đoạn thể hiện tình cảm quá gần gũi, sâu nặng. Họ chỉ đơn giản là có cảm giác quan tâm đặc biệt dành cho nhau, nhưng đã khiến dân tình quắn quéo vì đầy sự thâm tình trong từng ánh mắt, cử chỉ.

Đặc biệt "chất liệu chồng yêu" của nam chính Tiêu Giác thực sự nổi bật trong phim này. Với sự thông minh, tinh tường, Tiêu Giác nhanh chóng nhận ra Hòa Yến (Hà Yến) là nữ cải trang nam. Anh luôn dành sự quan tâm nhẹ nhàng, ấm áp cho vị tiểu thư bị chính gia đình mình phản bội này. Tiêu Giác luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ, che chở cho Hòa Yến. Để rồi dù nữ chính rất giỏi võ và mạnh mẽ, thì khi ở cạnh nam chính, cô không phải gồng mình, có thể tự do bộc lộ những khía cạnh mong manh, yếu mềm của bản thân.

Diễn xuất đầy tình cảm của diễn viên Thừa Lỗi và Châu Dã đã tạo nên cặp đôi cổ trang có chemistry tràn màn hình.

Phim Cẩm Nguyệt Như Ca xoay quanh số phận của tiểu thư Hà Yến – trưởng nữ Hà Gia. Cô có người anh trai là Hà Như Phi từ nhỏ đã yếu ớt. Do đó, để bảo vệ thanh danh của gia tộc, Hà Yến luyện tập võ nghệ, đeo mặt nạ, sống dưới thân phận của anh trai và lập được chiến công. Tuy nhiên, Hà Như Phi thật đã khỏe mạnh trở về và cướp công của em gái, thậm chí còn hạ độc khiến Hà Yến bị mù rồi cho người giết hại cô.

Hà Yến may mắn thoát chết và thay đổi thân phận, trở thành Hòa Yến. Cô gia nhập Cửu Kỳ Doanh của đô đốc Tiêu Giác, bắt đầu hành trình báo thù và đồng thời phát triển tình cảm với nam chính.

Ảnh và gif: Sưu tầm