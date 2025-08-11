Chiều 11/8, Trấn Thành khiến cư dân mạng xôn xao khi chính thức công bố dự án phim Tết 2026 với cái tên cực độc đáo: Thỏ Ơi. Ngay sau buổi lễ khai máy, những hình ảnh đầu tiên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù đã xác nhận khởi động, nội dung phim và danh tính dàn diễn viên chính vẫn được Trấn Thành giữ kín càng khiến khán giả tò mò.

Theo chia sẻ từ ekip, Thỏ Ơi sẽ mang đến một “hương vị” hoàn toàn mới so với những tác phẩm Tết trước đây của nam đạo diễn. Không còn đặt nặng các mảng miếng hài quen thuộc như Bộ Tứ Báo Thủ, phim được định hướng trẻ trung, gần gũi, phản ánh cuộc sống hiện đại với năng lượng tích cực. Trấn Thành tiết lộ, anh lựa chọn những gương mặt trẻ, mới, đầy nhiệt huyết để dẫn dắt câu chuyện. Đây cũng không phải lần đầu anh mạnh dạn trao cơ hội cho người mới, bởi ngay trong Bộ Tứ Báo Thủ, ba diễn viên chính đều là những cái tên trẻ, thậm chí có người chưa từng diễn xuất trước đó nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Trấn Thành giấu mặt những diễn viên trong phim

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bật cười nhiều nhất lại đến từ phần bình luận có một không hai của Trấn Thành trên trang cá nhân. Khi một vài khán giả thắc mắc về sự vắng mặt của Lê Dương Bảo Lâm - gương mặt vốn quen thuộc trong phim Tết của anh, Trấn Thành hài hước để lại bình luận rằng mình đã “thẳng tay loại” Dương Lâm vì “nhan sắc xuống cấp trầm trọng”. Nam đạo diễn còn trêu rằng, do đàn em đang đi lính (thực chất Lê Dương Bảo Lâm đang tham gia ghi hình chương trình về cuộc sống của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ) nên mới xuống sắc.

Bình luận hài hước của Trấn Thành đang gây chú ý

Dĩ nhiên, đây chỉ là lời nói đùa mang tính trêu ghẹo giữa hai anh em thân thiết. Trong loạt ảnh từ lễ khai máy, quả thật không thấy bóng dáng “Thu Diễm” - biệt danh của Lê Dương Bảo Lâm - nên lời chọc ghẹo này lại càng gây chú ý. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm từng gắn bó với Trấn Thành qua nhiều vai phụ duyên dáng, rồi được nâng cấp lên vai thứ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ ra mắt đầu năm nay. Dù phim gây nhiều tranh cãi về kịch bản, phần thể hiện hài hước và ăn ý của Dương Lâm vẫn được khen là điểm sáng giúp tác phẩm ghi điểm với khán giả.

Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình mới

Chính vì vậy, nhiều fan hy vọng đây chỉ là chiêu của Trấn Thành để tạo bất ngờ, biết đâu anh sẽ để Thu Diễm góp mặt Thỏ Ơi ở một vai thú vị. Còn hiện tại, khán giả chỉ còn cách chờ những hé lộ tiếp theo từ đoàn phim để biết Trấn Thành sẽ đem dự án Tết 2026 như thế nào và liệu màn loại bỏ vì xuống sắc này có thực sự diễn ra hay không.