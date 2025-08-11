Phương Oanh hiện đang là cái tên rất được quan tâm khi cô chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh sau khoảng thời gian vắng bóng dài từ sau Hương Vị Tình Thân rồi kết hôn và sinh con. Hiện tại, màn trở lại của Phương Oanh đang gây nhiều tranh cãi. Vô số người ủng hộ, mong chờ sự tái xuất của Phương Oanh khi đa phần những kịch bản mà cô lựa chọn đều rất thú vị, có sức nặng và thành công vang dội. Số khác lại phản ứng tiêu cực, không thực sự hào hứng với màn tái xuất này vì các vấn đề đời tư của nữ diễn viên.

Phương Oanh tái xuất với vai trò diễn viên

Mới đây, 1 ngày trước khi phim mới ra mắt, Phương Oanh đã đăng tải tấm poster nhân vật kèm lời nhắn gửi: "Tôi là Mỹ Anh đến từ Gió Ngang Khoảng Trời Xanh". Bên dưới phần bình luận là rất nhiều những lời chúc mừng, mong chờ sự trở lại của người đẹp. Thế nhưng bình luận hút nhiều tương tác nhất lại vô cùng tiêu cực, công khai gọi Phương Oanh là "tiểu tam". Cụ thể khán giả này viết: "Nói sai rồi. Phải là tôi là Phương Oanh tiểu tam..."

Trong quá khứ, trước khi kết hôn, Phương Oanh nhiều lần trở thành chủ đề hot khi công khai phán pháo những antifan để lại bình luận tiêu cực chê bai mình. Thế nhưng lần này, bà mẹ 2 con lại có cách xử lý vô cùng mềm mỏng. Cô chủ động xin lỗi khán giả này nhưng không phải vì chuyện đời tư mà vì đã khiến khán giả cảm thấy khó chịu: "Xin lỗi vì đã làm bạn khó chịu nha!". Phản ứng quá khéo léo, mềm mỏng giúp Phương Oanh nhận được mưa lời khen. Bên dưới phần bình luận của khán giả này, rất nhiều cư dân mạng động viên Phương Oanh nên bỏ ngoài tai lời tiêu cực, thậm chí là thay cô đôi co với antifan.



Câu trả lời ghi điểm tuyệt đối của Phương Oanh

Nhiều người động viên Phương Oanh

Số khác lại công khai đôi co với khán giả này thay cho Phương Oanh

Trong lần tái xuất này, Phương Oanh vào vai Mỹ Anh, người vợ tào khang, cùng chồng đi lên từ những ngày tháng khó khăn. Mỹ Anh chủ động, tài giỏi, thậm chí còn có phần vượt trội hơn chồng mình trong công việc kinh doanh nhưng sau khi công ty phát triển, Mỹ Anh dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm lo gia đình, chăm sóc con cái. Vai diễn này được cho là khá gần với Phương Oanh thời điểm hiện tại, cũng là người phụ nữ dành nhiều thời gian cho việc chăm lo gia đình và các con.

Tạo hình của Phương Oanh trong phim

Với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, không chỉ tái xuất với vai trò diễn viên, Phương Oanh còn tái hợp với loạt bạn diễn quen mặt như Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa,... Đặc biệt màn yêu lại với Doãn Quốc Đam sau 3 dự án phim chung đang khiến khán giả vô cùng mong đợi. Lần này, hai người sẽ vào vai một cặp vợ chồng, giai đoạn đầu phim, cặp đôi sẽ có nhiều khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên nhau.



Nguồn ảnh: VTV