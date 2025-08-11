Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu khí chất đặc biệt ở làng giải trí Trung Quốc, Dương Tuyết là cái tên nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ tới. Cô ghi dấu đậm nét trong lòng khán giả và được công nhận là mỹ nhân hợp đóng vai ác nữ bậc nhất.

Dương Tuyết sở hữu nhan sắc và khí chất rất đặc biệt.

Vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của Dương Tuyết là Giang Ngọc Yến trong Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết (2004), bộ phim cô đóng cùng những gương mặt đình đám một thời như Tạ Đình Phong, Trương Vệ Kiện, Phạm Băng Băng.

Ở tác phẩm này, Dương Tuyết đảm nhận vai phản diện Giang Ngọc Yến. Cô không chỉ khoe nhan sắc vô cùng xinh đẹp, mà cùng với đó diễn xuất tuyệt đỉnh khi thể hiện sự độc ác khiến biết bao khán giả phải rùng mình.

Cô được khán giả nhớ đến nhiều nhất với vai Dương Ngọc Yến trong Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết.

Dạo gần đây, với việc vai diễn này bỗng dưng viral trên MXH, khi nhìn lại màn thể hiện của Dương Tuyết sau 21 năm, ai nấy đều phải công nhận rằng ở thời kỳ đỉnh cao, visual cùng với khí chất mà Dương Tuyết đủ sức lấn lướt tất cả mọi mỹ nhân trên đời, thậm chí ngay cả Phạm Băng Băng cũng phải lép vế

Dương Tuyết đẹp ác ở phim Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết

Bình luận của netizen về Dương Tuyết: - Vừa đẹp vừa thực lực, bả mà ở thế hệ này là quét sạch showbiz Trung Quốc, nét đẹp vừa hợp cổ trang vừa hợp hiện đại. - Hắc hóa bằng thực lực nó khác hắc hóa bằng đổi quần áo từ trắng sang đen. - Má ơi lúc vào vai ác đúng kiểu chỉ bằng 1 cái nháy mắt. Cái này mới đỉnh nè, xem mấy phim này xong không thẩm nổi những thứ được tung hô của diễn viên trẻ bây giờ. - Đừng nói trang điểm đậm, cả tóc mái phất phơ chị còn không thèm vớt lên, chớp mắt thôi là chị hắc hóa rồi. Mà kiểu diễn bằng ánh mắt chứ không phải bằng cơ mắt, không trợn ngược không mở to thô lố. - Girl sự nghiệp đời đầu, haha. - Quan trọng là đẹp dữ thần.

Nói thêm về Dương Tuyết, bên cạnh Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết, cô còn được biết đến qua một bộ phim nổi tiếng rất nổi tiếng khác là Xin Đừng Quên Em đóng cùng Đồng Đại Vy. Cô kết hôn vào năm 2008 với nhà thiết kế Triệu Hải và rồi tạm rời xa showbiz.

Nhiều người cho rằng, nếu không giải nghệ thì Phạm Băng Băng hay bất kỳ hoa đán nào khác cũng không có cửa so với cô.

Dương Tuyết trong video được cô đăng tải trên kênh Douyin. Có thể thấy dù đã ở tuổi U50, cô vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Thực tế, Dương Tuyết không phải người thích cuộc sống xô bồ ở giới giải trí. Cô chọn tìm những niềm vui bình dị, đôi khi vẫn sẽ đi đóng phim nhưng chỉ là để thỏa mãn đam mê. Thời điểm hiện tại, dù đã 46 tuổi nhưng Dương Tuyết vẫn trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Khán giả có thể thấy điều đó thông qua những khung hình được cô đăng tải trên trang MXH cá nhân.