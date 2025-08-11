Năm 2025, thị trường phim truyền hình Hàn ảm đạm hơn bao giờ hết, hầu như chưa có tác phẩm nào thực sự bứt phá. Thế nhưng Beyond the Bar của JTBC lại bất ngờ trở thành hiện tượng, rating tăng liên tục qua từng tập từ con số mở màn 3,7% lên thẳng 8,3% ở tập 4 (theo Nielsen Korea. Nghĩa là chỉ sau một tuần lên sóng, mức tăng đã lên tới 224% - con số quá ấn tượng với một đài cáp trả phí, nhất là khi JTBC đã thất thế suốt hai năm qua trên đường đua rating, rất hiếm khi có phim gây sốt. Với thành tích hiện tại, Beyond the Bar dẫn đầu rating các miniseries đang phát sóng và cũng là phim có mức tăng trưởng nhanh nhất truyền hình Hàn 2025, áp đảo mọi bom tấn từng chiếu. Có thể nói, Beyond the Bar vừa là cứu cánh cho nhà đài, vừa là cú hích cho cả truyền hình Hàn Quốc hiện tại.

Trung tâm của sự thành công này chính là Lee Jin Uk - nam chính khiến khán giả nể phục, muốn trao ngay Daesang của mọi lễ trao giải cuối năm cho anh. Thuộc trường phái diễn viên thực lực, Lee Jin Uk thể hiện nhân vật Yoon Seok Hoon quá trọn vẹn, vừa lạnh lùng, sắc bén trong công việc, vừa ẩn chứa nội tâm sâu sắc. Khán giả khen anh gánh trọn bộ phim, đặc biệt khi bạn diễn Jung Chae Yeon bị chê diễn đơ, thiếu cảm xúc. Không ít người thẳng thắn nhận định, nếu không có Lee Jin Uk, Beyond the Bar khó mà tạo cú bứt phá như hiện tại.

Lee Jin Uk trong vai luật sư Yoon

Nội dung phim xoay quanh Yoon Seok Hoon, luật sư đối tác và trưởng nhóm kiện tụng tại Yullim Law Firm. Anh là người dám mạo hiểm, sử dụng logic sáng tạo để áp đảo đối thủ, được đồng nghiệp ngưỡng mộ nhưng lại khó tiếp cận vì tính cách lạnh lùng, ít giao tiếp. Trong khi đó nữ chính Kang Hyo Min (Jung Chae Yeon) là luật sư tập sự, chính trực nhưng vụng về, luôn đối đầu với Seok Hoon, từ đó cùng nhau trưởng thành trong nghề.

Bình luận của khán giả trên Mydramalist: - Lee Jin Uk diễn mà tôi nổi da gà. Ánh mắt công lý của ảnh đố ai diễn lại được. - Tập 4 xứng đáng gọi là kiệt tác. Kịch bản căng đét, Lee Jin Uk xử lý cảnh cao trào quá đỉnh, xem đã con mắt thiệt chứ. - Phim JTBC dạo này toàn flop, may mà có Beyond the Bar và Lee Jin Uk cứu vớt. - Có thể là trao Daesang luôn cho Lee Jin Uk. Lâu lắm mới thấy một phim về luật pháp mà đã vậy. - Đoạn đấm tên bạo hành xong nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi đã xem lại ba lần. Lee Jin Uk quá ngầu! - Nói thật lâu rồi mới thấy một nam chính vừa ngầu vừa diễn hay thế này. Daesang năm nay mà không trao cho Lee Jin Uk là mất công bằng lắm.

Ở những diễn biến mới nhất, phim mang đến một vụ án gay cấn liên quan đến nghi vấn bạo hành trẻ em. Yoon Seok Hoon nhận lời bào chữa cá nhân cho Choi Chul Min (Do Sang Woo) - giám đốc một quỹ đầu tư, người bị cáo buộc bạo hành con gái nuôi. Ban đầu, Hyo Min điều tra và nghe lời kể đau lòng từ người giúp việc rằng bé gái nhiều lần bị thương, được điều trị tại nhà để che giấu. Tuy nhiên, sự thật phức tạp hơn khi phát hiện người giúp việc có tiền án lừa đảo, trộm cắp và từng gửi tin nhắn tống tiền Choi Chul Min. Trong cuộc đối chất ba bên, Seok Hoon dồn ép người giúp việc, buộc cô ký giấy cam kết không báo cáo sai sự thật.

Nữ chính Hyo Min thất vọng vì nghĩ tiền bối của mình đứng về phía kẻ ác, thậm chí định tự mình tố cáo Choi Chul Min. Lúc này, Seok Hoon mới tiết lộ lý do Choi Chul Min có dấu hiệu bạo hành và tính khí nóng nảy, nếu bị kích động có thể gây nguy hiểm hơn cho bé. Cuối cùng nhờ những lập luận sắc bén của mình, Seok Hoon thành công khiến Choi Chul Min mất tất cả và phải nếm trải nỗi đau mình từng gây ra cho đứa trẻ. Chính việc khiến khán giả cực kỳ thỏa mãn về mặt cảm xúc, được thấy kẻ phản diện trả giá cực đặt đá khiến tập 4 có rating tăng vọt, thậm chí khoảnh khắc Seok Hoon kết án người cha độc ác, rating còn lên tới 10,2%.