Nhắc đến những mỹ nhân trẻ xinh đẹp của màn ảnh Hàn Quốc hiện tại, Roh Jeong Eui là cái tên mà nhiều người nghĩ tới. Dạo gần đây, Roh Jeong Eui gây chú ý trên mạng khi những hình ảnh thời cô chỉ nặng 39kg được chia sẻ trở lại. Có thể bạn chưa biết, thậm chí có lúc để phục vụ cho vai diễn, nữ diễn viên từng gầy đến nỗi chỉ còn 37kg.

Roh Jeong Eui là một trong những mỹ nhân trẻ sở hữu vẻ đẹp nổi bật ở làng giải trí Hàn Quốc.

Dù một số người bày tỏ con số trên là quá thấp và lo cho sức khỏe của nữ diễn viên, thế nhưng ai cũng phải công nhận rằng khi lên phim, Roh Jeong Eui vẫn luôn mang tới những khung hình cực kỳ xinh đẹp như một nàng thơ giữa đời thực.

Nhan sắc gây thương nhớ của Roh Jeong Eui hồi đóng 18 Again.

Cô nàng NJ trong Our Beloved Summer.

Roh Jeong Eui vào vai tiểu thư tài phiệt trong Hierachy.

Roh Jeong Eui trong phim The Witch.

Nhan sắc như nàng thơ của Roh Jeong Eui ở Crushology 101, bộ phim phát sóng hồi tháng 4 năm nay.

Roh Jeong Eui bắt đầu nổi tiếng với vai diễn Hong Si A trong phim 18 Again. Sau đó, cô góp mặt trong siêu phẩm Our Beloved Summer với vai NJ. Khoảng thời gian hơn 1 năm trở lại đây, Roh Jeong Eui hoạt động nghệ thuật cực kỳ năng nổ. Cô liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Hierarchy, The Witch và Crushology 101. Ngoài ra, sắp tới vào năm 2026, khán giả sẽ gặp cô nàng ở bộ phim lãng mạn I'll Give You the Universe đóng cùng Bae In Hyuk.

Roh Jeong Eui đẹp như nàng thơ ở Baeksang 2025.

Cô tỏa sáng lung linh ngay cả với ống kính hung thần Getty Images.

Không chỉ xinh đẹp trên phim mà những lần xuất hiện tại các sự kiện, Roh Jeong Eui cũng luôn khiến khán giả "hít thở không thông" vì nhan sắc quá đỗi ấn tượng của mình. Ở lễ trao giải Baeksang 2025 diễn ra hồi tháng 5 năm nay, Roh Jeong Eui cũng tham dự và mang tới cho các fan một bữa đại tiệc thị giác. Từng đường nét trên gương mặt của Roh Jeong Eui đều được nhận xét là vô cùng hoàn hảo, thậm chí ngay cả khi được chụp bởi ống kính hung thần Getty Images.