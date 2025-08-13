Ngay cả khi chưa lên sóng, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã sớm trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, không chỉ nhờ kịch bản hấp dẫn mà còn bởi sự góp mặt của loạt gương mặt diễn viên đình đám. Bộ phim đào sâu vào những góc khuất trong tâm lý và đời sống của phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30, dưới bàn tay chỉ đạo của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh. Tác phẩm quy tụ dàn sao truyền hình được yêu mến như Doãn Quốc Đam, Quỳnh Kool, Việt Hoa, cùng màn tái xuất ấn tượng của Phương Oanh sau thời gian dài vắng bóng.

Câu chuyện tập trung vào hành trình đi tìm hạnh phúc của ba người phụ nữ – Mỹ Anh, Châu Ngân và Trúc Lam. Không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân, phim mở ra góc nhìn đa chiều và hiện đại, nơi những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, và dám sống cho chính mình. Không khí chung của tác phẩm mang đến sự nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn đủ sức nặng khi khắc họa sâu đời sống nội tâm, giúp khán giả, đặc biệt là phái nữ, dễ dàng tìm thấy hình ảnh của mình trong một phần câu chuyện.

Mỹ Anh (Phương Oanh)

Thanh lịch, đằm thắm và đầy khí chất của một phu nhân giám đốc, Mỹ Anh hiện lên như hình mẫu phụ nữ bản lĩnh, thông minh và cầu toàn. Cô từng không ngần ngại từ bỏ sự nghiệp đang thăng hoa để toàn tâm làm hậu phương cho chồng. Nhưng khi hôn nhân xuất hiện rạn nứt vì khoảng cách và sự xen vào của người thứ ba, Mỹ Anh buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn mà không phải ai cũng đủ dũng cảm thực hiện. Với nhân vật này, sự "hoàn mỹ" không nằm ở sự không tì vết, mà ở ý chí nỗ lực từng ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn và bản thân trưởng thành hơn.

Châu Ngân (Việt Hoa)

Sở hữu nhan sắc "không góc chết" cùng phong cách thời trang hiện đại, kiêu kỳ, Châu Ngân là biểu tượng của người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và thông minh. Luôn tin rằng mình có thể làm chủ cuộc sống mà không cần đàn ông, Ngân vẫn phải trải qua một cú sốc tình cảm lớn. Chọn cách trở về quê để hàn gắn bản thân, sau đó quay lại thành phố với ý chí kiên định hơn, cô biến những tổn thương thành sức mạnh và giữ vững phẩm giá. Đây chính là hình ảnh phụ nữ hiện đại: cá tính, quyết đoán và không ngừng khẳng định giá trị bản thân.

Trúc Lam (Quỳnh Kool)

Với mái ngố dễ thương và vẻ đẹp ngọt ngào, Trúc Lam ban đầu hiện lên mong manh, ngây thơ, tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả để hạnh phúc. Nhưng hiện thực với một người chồng vô tâm và áp lực gia đình đã khiến cô ngột ngạt. Biến cố sảy thai trở thành bước ngoặt đau đớn, đẩy hôn nhân của Lam đến bờ vực đổ vỡ. Hành trình sau đó của cô là quá trình trưởng thành, nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào người khác, mà còn ở cách chính mình trân trọng và yêu thương bản thân.

Với ba hình tượng nữ chính vừa đẹp vừa có chiều sâu, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hứa hẹn không chỉ "mãn nhãn" nhờ dàn mỹ nhân đẹp bất bại, mà còn chạm đến trái tim khán giả bằng những câu chuyện đời thường đầy sức lay động.

Tên phim: Gió Ngang Khoảng Trời Xanh Đạo diễn: Lê Đỗ Ngọc Linh Thể loại: Tâm lý, tình cảm Thời lượng: 30 tập (dự kiến) Ngày phát hành: 11/8/2025 Lịch phát sóng: 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 Diễn viên tham gia: Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam… Nội dung chính: Câu chuyện tập trung vào hành trình đi tìm hạnh phúc của ba người phụ nữ – Mỹ Anh, Châu Ngân và Trúc Lam. Không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân, phim mở ra góc nhìn đa chiều và hiện đại, nơi những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, và dám sống cho chính mình.

