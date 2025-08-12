Sau 5 ngày khởi chiếu, Chốt Đơn chỉ thu về 3,54 tỷ đồng. Trong ngày 12/8, phim bán được 3.894 vé/815 suất chiếu (tương đương 5 khán giả/suất chiếu), thu 263,5 triệu đồng.

Phim lép vế so với hai bộ phim ngoại là Conan Movie 28: Dư Ảnh Của Độc Nhãn (11.876 vé/1.219 suất chiếu, thu 895 triệu đồng) và Zombie Cưng Của Ba (9.291 vé/1.425 suất chiếu, thu 690,5 triệu đồng)

Mang Mẹ Đi Bỏ trụ vững top 1 doanh thu ngày, với 36.032 vé/3.270 suất chiếu, thu 2,59 tỷ đồng, bỏ xa thành tích của Chốt Đơn.

Với tình hình suất chiếu giảm dần, từ 1.200/ngày (ba ngày khởi chiếu) hiện chỉ còn hơn 800 suất/ngày, khả năng Chốt Đơn khó trụ lại rạp chiếu.

So với mặt bằng chung, kinh phí của Chốt Đơn có thể lên đến hàng chục tỷ đồng (chưa tính chi phí phát sinh do liên tục dời lịch, xử lý hậu kỳ sau ồn ào của nữ chính). Tác phẩm đầu tiên của Việt Nam có diễn viên AI đóng chính nguy cơ rời rạp trong thua lỗ.

Chiều 12/8, đạo diễn Nam Cito chia sẻ bài đăng dài, cho rằng "lần cuối nói về dự án".

"Tôi yêu Chốt Đơn ngay từ phút đầu nghe nhà sản xuất (NSX) nói về ý tưởng. Hàng trăm người trong ê-kíp ăn ngủ, sống cùng bộ phim, trải qua mọi cảm xúc. Những gì xảy ra là cú sốc lớn nhất, nhưng đằng sau còn nhiều cú sốc mà cuộc đời làm phim đã quá quen", Nam Cito chia sẻ.

Đạo diễn cho rằng hỉ nộ ái ố là trạng thái cảm xúc tất yếu. Mọi thứ đều sẽ qua, quan trọng là bài học nhận được.

"Cảm ơn nhà sản xuất kiên quyết không đầu hàng, ê-kíp luôn bên cạnh trong thời khắc khó khăn nhất cùng chúng tôi vượt qua cơn bão. Một bài học đã kết thúc, giờ là lúc bắt đầu bài học mới", Nam Cito nói.

Bà Đinh Hương - đại diện NSX từng phát biểu mất ăn mất ngủ, tổn thọ vì Chốt đơn - vừa tiếp tục lên tiếng, sau 5 ngày doanh thu bộ phim không như mong đợi.

"Mấy ngày qua buồn lắm về Chốt đơn , giờ ngồi lại nhớ những gì làm được, thay vì chỉ nghĩ đến mất mát. Tôi xin lỗi nhà đầu tư vì kết quả Chốt Đơn không như mong đợi. Câu hỏi 'Có nên làm vậy không chị?' của nhà đầu tư khiến tôi suy ngẫm về việc đánh giá đạo đức của chính mình và của người khác. Bài học lớn nhất lần này tôi học được là dám làm, dám chịu trách nhiệm", bà chia sẻ.



Bù lại, đại diện nhà sản xuất thấy lạ khi nhiều nhà làm phim trong, ngoài nước liên hệ hợp tác đưa AI vào điện ảnh. "Họ cảm ơn Chốt Đơn tiên phong, mở ra cơ hội cho nhiều người dấn thân bước vào ngành này. Khi xong hết mọi chuyện, tôi sẽ nói nhiều hơn về ngành điện ảnh và những người đầu tư vào điện ảnh", NSX chia sẻ thêm.

Chốt Đơn là bộ phim được nhắc nhiều trên mặt báo và mạng xã hội những ngày qua, chủ yếu liên quan việc ai thay vai cho nữ chính Thùy Tiên?

Đến khi ra mắt truyền thông, từ đạo diễn đến nhà sản xuất đều giãi bày nỗi lòng dồn hết công sức, tiền bạc cho công tác hậu kỳ. Đổi lại, ê-kíp chỉ cầu mong hòa vốn để hoàn tiền nhà đầu tư và trả lương ê-kíp.

Đoàn phim nỗ lực dùng AI xóa mặt Thùy Tiên. Ê-kíp cũng dùng giọng lồng tiếng để phim được ra rạp. Tuy nhiên, phim vẫn có nhiều góc quay chưa được tự nhiên. Việc nhà sản xuất tung trailer, toàn bộ tạo hình nhân vật AI Hoàng Linh (vốn là yếu tố gây tò mò nhất phim) khiến phim dần mất sức hút, khó kéo chân khán giả ra rạp.