Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một bộ phim rất đáng xem là The Defects (tựa Việt: Phế Phẩm). Đây là tác phẩm thuộc thể loại hành động - giật gân, có sự tham gia của những cái tên nổi tiếng như Yeom Jung Ah, Won Jin Ah, DEX, Lee Na Eun...

The Defects là một bộ phim đáng xem ở thời điểm hiện tại.

Kịch bản phim The Defects được chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh tổ chức xem những đứa trẻ như hàng hóa. Cầm đầu tổ chức này là Kim Se Hee, kẻ chuyên cung cấp con nuôi cho các gia đình thượng lưu không có con nối dõi. Đối với những đứa trẻ được lựa chọn, cuộc sống của họ chưa hẳn đã là một bước lên trời bởi lẽ, các gia đình thượng lưu này có thể trả hàng nếu cảm thấy không ưng ý. Và một khi bị trả hàng, chúng sẽ bị coi là "phế phẩm", phải chịu kết cục đáng sợ.

The Defects hiện nhận điểm số 8.0 trên Mydramalist.

Đã có rất nhiều "phế phẩm" mất mạng, nhưng cũng có những đứa trẻ may mắn được ở lại với cuộc sống này nhờ sự cưu mang của Woo Tae Shik, trong đó bao gồm cả nữ chính Kim Ah Hyun. Và rồi, cô bước lên hành trình trả thù đầy khốc liệt.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù The Defects không tạo ra hiệu ứng quá mạnh mẽ, thế nhưng những khán giả đã xem phim đều cảm thấy tác phẩm này rất hay và đang ngóng chờ tập mới từng ngày. Ngoài ra, mọi người còn ấn tượng với vai nữ chính Kim Ah Hyun của Won Jin Ah.

Won Ji Ah hoàn toàn thoát khỏi hình tượng nàng thơ trong Bí Mật Không Thể Nói...

... để trở thành nữ chính hệ chiến trong The Defects.

Hồi đầu năm nay, Won Ji Ah khiến khán giả chết mê chết mệt khi hóa thân thành một nàng thơ trong bộ phim lãng mạn Bí Mật Không Thể Nói. Dẫu vậy ở The Defects, cô hoàn toàn lột xác. Vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp vô cùng, thế nhưng giờ đây Won Ji Ah trở thành một nữ chính hệ "chiến", mọi phân cảnh đều khiến người xem rần rần.

Cảnh chiến đấu cực cháy trong phim The Defects (vietsub: Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

