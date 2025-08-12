Hà Nhuận Đông luôn được coi là một trong những tài tử quốc dân của màn ảnh Trung Quốc. Dù không còn ở đỉnh cao danh tiếng, anh vẫn luôn được đông đảo khán giả mến mộ. Mới hồi tháng 5 năm nay, Hà Nhuận Đông khiến dân tình thích thú với màn tái xuất trong siêu phẩm cổ trang Khom Lưng do Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi đóng chính. Thế nhưng ngay ở thời điểm hiện tại, ngôi sao sinh năm 1975 lại khiến người xem "cay mắt" khi xuất hiện trong phim Hoa Sơn Luận Kiếm: Nam Đế Bắc Cái.

Mới đây trang 163 đã đăng tải bài viết chê bai Hà Nhuận Đông. Dù đã 49 tuổi, thế nhưng nam tài tử lại vào vai một chàng thiếu niên mới đôi mươi khi thể hiện nhân vật Đoàn Trí Hưng. Ở phân cảnh đối diễn cùng Tu Khánh - bạn diễn hơn 6 tuổi, dù 2 người vào vai cha con, thế nhưng nhìn họ chẳng khác nào anh em.

Đáng nói hơn, Hà Nhuận Đông có phân cảnh tình cảm với Cáp Ni Khắc Tư, mỹ nhân đàn em kém anh tới 20 tuổi. Vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, Cáp Ni Khắc Tư lại trẻ hơn so với tuổi thật, thế nên nhìn họ không có "phản ứng hóa học". Trái lại, bài viết trên 163 dẫn lời cư dân mạng nhận xét rằng đây không phải một vị hoàng tử đang theo đuổi tình yêu, mà là ông bố đang dỗ cô con gái nhỏ.

Nói thêm về Hà Nhuận Đông, anh từng là cái tên khuynh đảo cả châu Á với loạt phim kinh điển gắn liền với tuổi trẻ của vô số khán giả. Nhờ khả năng diễn xuất cực tốt, Hà Nhuận Đông có thể đóng nhiều thể loại phim khác nhau, từ ngôn tình thần tượng, kiếm hiệp cho đến dã sử. Một số vai diễn ấn tượng nhất của Hà Nhuận Đông mà chúng ta có thể kể đến là chàng Lương Sơn Bá si tình trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, chiến thần Lữ Bố trong Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa, Bộ Kinh Vân trong Phong Vân hay chàng tổng tài Âu Thần ở bộ phim lãng mạn đình đám một thời Bong Bóng Mùa Hè...