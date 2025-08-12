Chiều ngày 12/8, họp báo công bố dự án phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Marando, Lợi Trần, Hiếu Nguyễn,... Dù vắng bóng bộ đôi diễn viên chính Thái Hòa, Kaity Nguyễn, nhưng sự xuất hiện của những nhân vật có mặt trên chuyến bay lịch sử vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Dàn diễn viên tại sự kiện ra mắt phim chiều 12/8

Theo đó, cô Huỳnh Thu Cúc và cô Ngô Kim Thanh là 2 nữ tiếp viên hàng không có mặt trên chuyến bay năm 1978 đã có những chia sẻ sống động về vụ cướp máy bay chấn động. Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của Cơ trưởng Phạm Trung Nam và Hoa tiêu Nguyễn Văn Hương.

Chú Nguyễn Văn Hương, cô Ngô Kim Thanh, cô Huỳnh Thu Cúc và chú Phạm Trung Nam là những nhân chứng sống có mặt tại sự kiện

Nhớ lại ngày xảy ra vụ việc, cô Huỳnh Thu Cúc cho biết đó là một chuyến bay bình thường như bao ngày, nhưng chỉ 8 phút sau khi cất cánh, một tiếng "xoẹt" vang lên khiến tấm rèm mở toang, dao súng chĩa vào khiến cô nhận ra ngay là có không tặc.

"Theo phản xạ, tôi cứ xộc thẳng theo lối đi để vượt ra ngoài, còn cô Thanh ở phía trong nên bị kẹt lại. Lúc đó, tôi phải nghĩ xem làm thế nào để vừa tránh xa buồng lái, vừa câu giờ để đồng đội phía trên có hướng xử lý" - Cô Cúc kể lại.

Bất chấp nguy hiểm, cô Cúc vẫn quyết đi xuống và khéo léo đối mặt với bọn không tặc. Dù bị uy hiếp, khống chế để buộc tổ lái mở cửa, cô Cúc vẫn kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cô Cúc chia sẻ: "Thật sự nếu như trên buồng lái nhìn xuống thấy tôi hay cô Thanh mà bị áp sát như thế thì tổ lái cũng khó xử lắm. Cho nên nhiệm vụ của tôi là phải tránh xa tổ lái để đồng đội có phương hướng xử lý, vừa phải giữ cho hành khách được an toàn".

Cô Huỳnh Thu Cúc chia sẻ về ngày diễn ra vụ cướp máy bay chấn động

Cùng có mặt trên chuyến bay lịch sử, cô Ngô Kim Thanh kể lại: "Vì đứng ở trên nên tôi bị bọn không tặc ép phải tiến lại gần cửa. Nhưng khi tôi nhất quyết không lên thì liền lấy lựu đạn, dao và rất nhiều hung khí để uy hiếp tôi. Hai bên giằng co rất lớn tiếng nên có thể trên buồng lái cũng thấy khả nghi.

Tôi nghĩ là tổ bay biết là có không tặc nên các anh mới cho máy bay quay trở lại đáp ở sân bay Đà Nẵng. Vì uy hiếp không được nên chúng liền bắn hạ ngay chân khiến tôi bị thương, ngã ra ghế. Chúng còn lấy súng, lựu đạn rồi la lối khiến hành khách nhốn nháo, tình hình kinh khủng lắm.

Dù vậy, các anh đã chiến đấu hết mình, đã lấy thân thể mình đứng chặn để giữ cho cánh cửa không mở. Vì nếu cánh cửa mở và bọn không tặc lên được buồng lái thì sẽ không bảo đảm được tính mạng của hành khách và cả tổ bay".

Cô Ngô Kim Thanh kể lại khoảnh khắc sinh tử, khi bản thân bị bọn không tặc bắn vào chân

Tử Chiến Trên Không là bộ phim điện ảnh hành động đầu tiên được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Tại sự kiện, Trung tá Trần Nam Trung cho biết bộ phim được thực hiện nhằm tôn vinh những chiến sĩ cảnh vệ kiên cường đã dũng cảm, gan dạ chống không tặc để giữ gìn tính mạng cho người dân.

Chính vì khai thác từ sự kiện lịch sử có thật, nên sự góp mặt và những chia sẻ từ các nhân chứng sống tại sự kiện ra mắt phim càng khiến khán giả thêm xúc động. Trước đó, những thước phim trailer được nhà sản xuất tung ra đã phần nào hé lộ không khí căng thẳng, nghẹt thở trên chuyến bay đặc biệt.

Trong phim, Thái Hòa và Kaity Nguyễn có nhiều cảnh quay đối đầu kịch tính

Tử Chiến Trên Không dự kiến ra mắt vào 19/9/2025.