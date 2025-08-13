Dù phải tới 18h ngày 14/8 mới chính thức có những suất chiếu đặc biệt tại thị trường Việt Nam nhưng Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã trở thành từ khóa càn quét mọi nền tảng MXH Việt. Ghi nhận trên trang Boxofficevietnam, tính đến 21h ngày 13/8, phim đã cán mốc doanh thu gần 30 tỷ chỉ nhờ vào việc bán vé sớm cùng khoảng chưa tới 10 suất chiếu dành riêng cho người hâm mộ trước đó. Thành tích này khiến Thanh Gươm Diệt Quỷ xô đổ mọi kỷ lục của loạt bom tấn anime trước đó để trở thành anime có doanh thu bán vé sớm cao nhất tại thị trường Việt.

Phim cán mốc gần 30 tỷ, số liệu ghi nhận lúc 21h ngày 13/8

Sức hút khủng khiếp của phim khiến khán giả gặp khó khăn trong việc mua vé. Trên mạng xã hội, vô số những bài đăng than thở về việc các suất chiếu đều đã kín chỗ, khán giả không thể mua vé để xem phim trong tuần này hoặc phải mua những ghế gần màn hình. Tại một số cụm rạp thậm chí còn xuất hiện những bảng biển thông báo đã hết vé xem phim Thanh Gươm Diệt Quỷ để tránh làm mất thời gian của khán giả.

Nhà rạp phải thông báo về việc đã hết vé Thanh Gươm Diệt Quỷ

Rất nhiều suất chiếu đã hết sạch chỗ khiến khán giả muốn xem phim cũng không được

Không khó để hiểu lý do khiến loạt phim này tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam. Thanh Gươm Diệt Quỷ vốn là một trong những thương hiệu anime đình đám nhất thập kỷ, từng gây bão toàn cầu với phần Mugen Train. Lần trở lại với câu chuyện Vô Hạn Thành không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn trong cốt truyện mà còn mở ra hồi kết của series, hứa hẹn mang đến những trận chiến khốc liệt, dồn dập cảm xúc và mãn nhãn bậc nhất. Trước khi công chiếu ở quốc tế, phim đã gây sốt tại quê nhà với hàng nghìn review tích cực khiến khán giả khắp các quốc gia châu Á đứng ngồi không yên.

Cụ thể tại Nhật Bản, tác phẩm lập nên kỷ lục chưa từng có khi ngay ngày công chiếu đầu tiên đã thu về 1,64 tỷ yen (khoảng 11 triệu USD), rồi tiếp tục tăng lên 1,84 tỷ và 2,03 tỷ yen trong hai ngày tiếp theo. Chỉ tính riêng ba ngày cuối tuần mở màn, doanh thu đạt 5,52 tỷ yen (khoảng 37 triệu USD) với gần 3,84 triệu lượt khán giả, trở thành màn ra mắt thành công nhất lịch sử phòng vé xứ hoa anh đào.

Phần Vô Hạn Thành khởi đầu bằng việc toàn bộ Đội Diệt Quỷ bị cuốn vào đại bản doanh cuối cùng của Muzan Kibutsuji - một tòa lâu đài vô tận có cấu trúc liên tục thay đổi. Tại đây, các thành viên bị phân tán để chạm trán trực tiếp với những Thượng Nhẫn mạnh nhất. Liên tiếp là những trận chiến sống còn, đỉnh điểm là cuộc đối đầu giữa Muichiro và Kokushibo khép lại bằng một đòn kết liễu đầy kịch tính. Mỗi khung hình đều được khán giả Nhật ca ngợi là vừa mãn nhãn vừa đủ sức khiến người xem rơi nước mắt.