Trần Ngọc Vàng: Tôi rất mừng khi đọc được những lời chê bai

Tháng 12 đánh dấu một giai đoạn quan trọng đối với Trần Ngọc Vàng, chàng diễn viên trẻ sinh năm 1998. Anh sẽ góp mặt trong 2 dự án điện ảnh cùng ra rạp vào dịp cuối năm là Người Mặt Trời và Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu. Đây được xem là những cơ hội lớn để Trần Ngọc Vàng tạo ra cú bứt phá trong sự nghiệp.

Với Người Mặt Trời, Trần Ngọc Vàng hóa thân thành ma cà rồng thiện lương, tìm cách che giấu thân phận và học cách hòa nhập với thế giới loài người. Nhân dịp dự án này ra rạp, nam diễn viên đã có nhiều chia sẻ về quá trình làm phim cũng như quan điểm về sự nghiệp.

Trần Ngọc Vàng chia sẻ về vai diễn mới

Quãng thời gian chuẩn bị cho vai Nhật, tôi thấy mình như kẻ biến thái vậy

Cảm xúc của Trần Ngọc Vàng như thế nào sau khi bộ phim Người Mặt Trời chính thức được phát hành?



Khi một tác phẩm mà mình đã dồn hết tâm huyết vào nó ra mắt, tôi và các anh chị em trong ekip cũng nôn nóng háo hức được xem đứa con tinh thần của mình. Hôm premiere cũng là lần đầu tiên của tôi cùng dàn diễn viên được chiêm ngưỡng tác phẩm mà mình làm ra. Vui lắm, hạnh phúc và xúc động lắm! Tôi được sống lại nhân vật Nhật trong Người Mặt Trời, được nhớ lại rất nhiều những khoảnh khắc, những kỷ niệm vui có buồn có của chuỗi ngày đi quay. Coi từng phân cảnh, tôi đều xúc động và thấy mừng vì những gì trên màn ảnh còn hơn kỳ vọng của bản thân.

Trần Ngọc Vàng đến với dự án này như thế nào?

Mỗi diễn viên đến với dự án này đều có một câu chuyện thú vị. Vàng được anh Mai Thế Hiệp mời đến với Người Mặt Trời. Khi đi casting mà chưa biết rõ cái câu chuyện, bối cảnh của phim như thế nào, tôi luôn muốn xuất hiện với một cách thật chỉn chu, sạch sẽ, để cho người phỏng vấn mình có cảm giác được tôn trọng. Vàng ăn mặc đàng hoàng, chỉnh tề lắm, áo sơ mi đóng thùng rồi tóc tai vuốt keo các thứ.

Tới khi mà casting, anh Tim (đạo diễn Timothy Linh Bùi) đang ở nước ngoài chưa có ở Việt Nam. Tôi thử vai trước mặt chị Thu Uyên và anh Mai Thế Hiệp. Khi mà cast xong, chị Thu Uyên có gửi ảnh của Vàng cho anh Tim. Đạo diễn từ chối mình ngay lập tức, không gọi lại vào các vòng tuyển chọn sau đó. Anh Tim bảo: "Bạn này đẹp trai, thư sinh quá, hợp đóng mấy vai kiểu công tử hay nhà giàu chứ không hợp với Nhật đâu".

Câu chuyện này tôi được chính anh Tim kể lại trong quá trình quay phim. Tuy nhiên, chính chị Kathy Uyên là người nhờ anh Tim xem lại clip của tôi hôm casting. Đạo diễn sau đó mới liên hệ mời tôi chờ đến ngày anh về Việt Nam để thử vai lại. Sau đó, tôi phải trai qua thêm khoảng 3 đến 4 vòng casting nữa mới được chọn. Tôi cũng phải thử ghép với các diễn viên khác trong đoàn như chị Trịnh Thảo, anh Thuận Nguyễn nữa. Trước khi ra quyết định cuối cùng, anh Tim cũng hỏi cảm xúc của tôi khi đóng cùng những bạn diễn khác.

Điều gì mà bản thân Vàng nghĩ đã giúp mình có vai Nhật này?

Khi tôi nghe câu chuyện anh Tim loại mình, tôi cũng không bất ngờ. Thật ra, tôi luôn chú trọng vào ngoại hình khi đi cast bất kỳ dự án nào. Tôi phải ráng làm sao để có vẻ bề ngoài gần giống với nhân vật nhất. Ở lần thứ 2 casting cho dự án Người Mặt Trời, tôi mặc đồ như mấy người buôn bán vé số, bán ve chai ngoài chợ: mặc cái quần thấy ghê lắm, rồi áo rộng thùng thình bên ngoài, không cạo râu hay làm gì hết. Lúc đó, nhìn tôi như ăn mày vậy đó. Có lẽ, vì thế nên anh Tim mới thích và gọi tôi quay lại casting tiếp.

Tôi luôn ủng hộ việc phải casting. Tại vì không có đạo diễn hay nhà sản xuất nào liều lĩnh chọn 1 người không hợp với vai diễn. Đó có thể là yếu tố khiến cho bộ phim thất bại thì sao? Tôi cũng luôn mong muốn được casting để tìm vai diễn phù hợp. Từ trước đến nay, tất cả những dự án tôi tham gia đều phải casting, thậm chí rất nhiều lần mới được nhận vai. Khi đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thể thuyết phục đạo diễn, nhà sản xuất.

Tôi có 1 điều may mắn là ngày xưa khi vừa tốt nghiệp diễn viên đã có dự án liền. Tôi cảm thấy may mắn khi ngoài kia có rất nhiều diễn viên trẻ nhưng mình vẫn được chọn. Nghĩ mình may mắn, tôi vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng trau dồi để trở nên tốt hơn mỗi ngày và không để các anh chị em, những người thân yêu của mình, những người tin tưởng mình phải thất vọng.

Ma cà rồng là một đề tài khá mới mẻ với điện ảnh Việt. Bạn có lo lắng rằng khán giả sẽ có những nghi ngại với một tác phẩm khá lạ lẫm như Người Mặt Trời?

Tôi cảm thấy mừng vì nền điện ảnh Việt Nam đang trở nên phong phú và đa dạng hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, sau khi đại dịch Covid-19 diễn ra, mọi thứ nói chung và đặc biệt là nền kinh tế đang đi xuống. Cho nên, tôi không trách được việc khán giả có sẵn sàng bỏ 1 số tiền nhất định để đi xem phim không khi kinh tế của họ đang chưa ổn định hay gặp khó khăn gì đó.

Tín hiệu đáng mừng là điện ảnh Việt Nam mình đang đa dạng, đang du nhập rất là thể loại khác nhau. Xưa đến giờ, nhiều người nghĩ Việt Nam sẽ chỉ làm thế này, thế kia thôi. Nhưng bây giờ Việt Nam đang bắt đầu có thể tự tin nói với những nước khác là chúng tôi cũng có thể vươn tới 1 vị trí xa hơn.

Tôi nhớ là trước đó chúng ta cũng đã có 1 phim về ma cà rồng rồi nhưng tác phẩm đó không được chú ý nhiều. Để mà nói khán giả Việt Nam khó tính thì tôi cũng đồng ý, mà nói không khó tính tôi cũng đồng ý luôn. Tại vì, khi có 1 thể loại mới, khán giả nghi ngờ là có lý do. Tại vì trước đó, họ có thể đã đặt lòng tin, kỳ vọng vào rất nhiều tác phẩm rất nhiều. Thế nhưng, đến khi đi xem, tác phẩm đó khiến họ thất vọng. Cho nên, khi những thể loại mới như phim ma cà rồng và xác sống ra mắt, khán giả bắt đầu nghi ngờ là đúng. Mỗi người sẽ có 1 suy nghĩ khác nhau. Vàng mong cho khán giả sau khi ra rạp xem phim sẽ công tâm hơn, ủng hộ nền điện ảnh Việt Nam hơn.

Trần Ngọc Vàng có lo sợ khi những bộ phim khai thác những đề tài ma cà rồng, xác sống trước đó không nhận phản hồi tích cực?

Cái điều tôi lo nhất khi mà tham gia 1 dự án nào đó là sợ bản thân chưa làm tốt nhất. Khi xong, nhìn lại quá trình bản thân làm việc, tôi cảm thấy tự hào. Tại vì tôi đã làm việc và cố gắng hết sức rồi. Bây giờ, nếu được quay lại, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ có thể thay đổi điều này điều kia. Thế nhưng, ở thời điểm đó, những gì mình làm được là đúng, là cố gắng hết sức rồi.

Hơn 3 năm mới quay trở lại màn ảnh rộng, tôi cũng có lo lắng và hồi hộp nhưng cũng hạnh phúc, tự hào. Tôi luôn nhìn vào muốn tác phẩm mình tham gia sẽ thành công. Thế nhưng, ta đâu biết trước tương lai như nào đâu. Cho nên, tôi suy nghĩ tích cực rằng khi mà thấy bản thân đã làm tốt, làm trọn vẹn những gì ở thời điểm đó rồi thì cứ nghĩ nó là đúng. Tôi bớt lo và chờ đợi sự may mắn đến với tác phẩm của mình thôi.

Điều lo sợ nhất của tôi là bản thân không phát triển tốt lên mỗi ngày. Nhưng may mắn là tôi cảm thấy có cái sự thay đổi, biết lắng nghe, biết quan sát, và có trải nghiệm hơn từng chút từng chút một. Tôi hy vọng tương lai mình có thể phát triển hơn nữa, chạm tới những tác phẩm mà mình mong muốn. Ví dụ, tôi đang định hướng là được đóng nhiều vai diễn với màu sắc khác nhau trên màn ảnh. Trước mắt, trong tương lai, tôi mong muốn có thể đóng được những bộ phim hành động hay hoặc kinh dị của Việt Nam. Đó là 2 thể loại tôi đam mê và muốn thử sức.

Để thể hiện hình tượng ma cà rồng, Vàng gặp khó khăn gì và có phải tham khảo từ bộ phim nào không?

Khi nghe ý tưởng ma cà rồng của đạo diễn Timothy Linh Bùi, tôi lo và sợ lắm vì không biết làm được hay không. Vàng tự nhủ với bản thân là "Việt Nam đã làm phim về ma cà rồng rồi sao". Thể loại này ở nước ngoài người ta đã khai thác rất là nhiều rồi. Điều quan trọng hơn hết, văn hóa ma cà rồng vốn là ở phương Tây. Còn ở Việt Nam, theo tôi được biết, ma cà rồng cũng có những là là loài kỳ quái gì đó bị thọc vào lỗ mũi rồi lăn lăn chứ không giống nước ngoài.

Thế nhưng, khi tiếp cận kịch bản, tôi mới thấy câu chuyện không nói nhiều về ma cà rồng mà tập trung vào tâm lý, tình cảm, gia đình nhiều hơn. Lúc đó, tôi mới thấy bản thân muốn tham gia dự án này. Tôi là người giàu cảm xúc nên đọc những yêu tố đó trong kịch bản là thấy cảm được liền. Một điều thú vị là ma cà rồng không có tuyến lệ nên không thể khóc. Anh Tim đã quy định rất rõ điều đó. Vì vậy, thách thức của tôi khi hóa thân Nhật là phải kiềm chế giọt nước mắt của mình. Cứ mỗi khi quay những cảnh cảm xúc mãnh liệt, tôi và Thuận Nguyễn y như rằng nước mắt cũng lưng tròng. Đạo diễn sẽ hô ngừng lại và nói chúng tôi phải kìm nén.

Quãng thời gian chuẩn bị cho vai Nhật cũng là một thử thách. Tôi phải tập sống làm sao cho giống ma cà rồng, tập những đặc điểm như nhe nanh, cắn người ra sao. Có thời điểm, tôi như kẻ biến thái vậy, ra đường cứ nhìn cổ người này người kia. Có lần bị người ta phát hiện, tôi mới giật mình và tự nhủ phải hạn chế chuyện đó lại. Tôi cũng may mắn khi được làm việc với các diễn viên giỏi như anh Thuận Nguyễn, chị Trịnh Thảo, chị Chi Pu... Tất cả đều cố gắng giúp đỡ bạn diễn của mình trở nên tốt hơn.

Vàng có gặp sự cố gì khi đóng các cảnh giao chiến, chẳng hạn như khi vật lộn với Thuận Nguyễn?

Có một điều thú vị về bộ phim này là đội đóng thế của "sư phụ" Tuấn Nguyễn thường xuyên chửi đội diễn viên chúng tôi vì quá liều lĩnh, máu lửa. Chúng tôi thường đòi tự đóng các cảnh hành động trong phim. Có một cảnh tôi phải đèo Trịnh Thảo chạy trong hẻm nhỏ hẹp, chị ấy cũng đòi tự quay dù tôi lái xe rất ghê. Đóng phim thì chuyện sai sót là không tránh khỏi. Tôi, Trịnh Thảo hay Thuận Nguyễn đều bị trầy xước sau một số cảnh quay. Còn tai nạn thì xin phép cho Vàng xin được phép giấu kín một chút.

Bạn làm việc với Chi Pu như thế nào?

Ngoài đời, Chi Pu đáng yêu lắm! Tôi nói với đội ngũ của mình rằng nếu phải chọn một nữ diễn viên nào đó của Việt Nam để đóng phim cùng thì đó sẽ là Chi Pu. Tôi đã làm việc với chị ấy qua một vài tác phẩm. Tuy nhiên, tôi chưa có cơ hội đóng tay đôi hay tham gia một dự án ngôn tình với chị ấy. Đến Người Mặt Trời, tôi và Chi Pu có diễn chung nhưng không nhiều vì 2 nhân vật khác tuyến truyện. Thế nhưng, mỗi lần làm việc chung tôi đều cảm thấy có rất nhiều năng lượng. Chi Pu luôn nghiêm túc để thể hiện vai diễn một cách trọn vẹn nhất. Nếu xem phim, mọi người sẽ thấy chị ấy cố gắng và nỗ lực lớn như thế nào.

Tôi rất quý trọng tính cách và cách làm nghề của Chi Pu, bên ngoài thì đáng yêu nhưng vào công việc là tập trung hết công suất. Chi Pu cũng cực kì lo lắng cho tác phẩm mình tham gia. Là con gái mà chị giỏi như thế thì một người đàn ông như tôi không thể nào không nể phục, kính trọng và yêu quý chị ấy được.

Là tiền bối, Chi Pu có chỉ bảo hay hướng dẫn Vàng diễn xuất trong các cảnh quay cùng nhau không?

Trong phim này, không chỉ riêng Chi Pu, tất cả diễn viên khi đóng cặp là đều giúp đỡ nhau hết sức để tốt lên. Đôi lúc, chị Chi sẽ vô tình nảy ra những phản ứng, những cái câu thoại cho nhân vật Triệu và làm cho tôi cũng bị kéo theo. Điều đó giúp cho hai chị em có thể phối hợp với nhau ăn ý hơn, khiến cảnh quay hài hòa hơn. Chi Pu là cái người giỏi nha! Chị ấy tư duy rất tốt và có sở thích giống tôi. Tôi rất quý và hy vọng sẽ có thêm cơ hội được hợp tác với Chi Pu trong tương lai.

Có nhận xét chemistry của Vàng và Trịnh Thảo trong phim chưa tới. Vàng nghĩ sao và quá trình làm việc của 2 bạn có kỷ niệm nào không?

Kể về kỷ niệm trước đi. Như tôi có chia sẻ từ trước, làm phim thì luôn có những cái sự cố. Thảo từng bị trật khớp vai rớt khớp vai khi đóng một phân cảnh, ảnh hưởng tới tâm lý của nhân vật. Tôi là người trực tiếp chứng kiến và có kêu Thảo nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cô ấy xin ekip cho đóng xong cảnh quay vì không muốn làm mất thời gian của mọi người. Tôi rất phục Trịnh Thảo. Cô ấy là người lì lợm, máu lửa, nhiệt huyết và rất có tâm với nghề.

Còn về "chemistry" với Thảo trên phim. Nếu khán giả xem kỹ, nhân vật Nhật và Hạ vốn không có tình yêu. Nhật chỉ đang muốn bảo vệ lý tưởng sống của mình, để bản thân không trở thành một con ma cà rồng máu lạnh. Ngay từ đầu, có những chi tiết cho thấy Nhật luôn phải kìm hãm con thú bên trong mình. Khi bị anh Marco bắt đi giết người, tôi nghĩ nếu đó là một nhân vật khác không phải Hạ, Nhật vẫn sẽ hành động y như vậy. Vì vậy, tôi nghĩ tình cảm giữa 2 người không phải yêu nhau, chỉ dừng ở mức Nhật đang ích kỷ bảo vệ lý tưởng của mình. Anh ta không muốn trở thành người xấu, muốn sống lương thiện.

Tôi không sợ bị gọi là hot boy đóng phim

Từng làm việc với các đạo diễn ngoại quốc gốc Việt, từ Charlie Nguyễn đến Timothy Linh Bùi, Vàng thấy khác biệt gì so với làm việc với đạo diễn Việt? Có khó khăn hay khắc nghiệt hơn không?

Tôi thấy mỗi đạo diễn sẽ có cách riêng của họ để truyền tải câu chuyện. Làm việc với anh Charlie Nguyễn và anh Timothy Linh Bùi, tôi mới thấy một điều là các anh ấy mang được cái màu sắc bên phương Tây, bên hollywood về Việt Nam. Ví dụ, hầu như phim của họ đều có quán bar, cảnh nhảy nhót, chơi bời. Chúng ta thường thấy mấy tình tiết đó trong phim của phương Tây. Rồi màu sắc, góc máy và cách làm việc của các anh ấy với diễn viên cũng rất khác.

Tôi rất yêu quý anh Timothy Linh Bùi. Tôi nghĩ tất cả anh em trong ekip cũng như vậy. Đạo diễn đáng yêu vô cùng. Tôi không biết đó là cách làm việc bên nước ngoài hay chính con người anh ấy như vậy. Chỉ cần vừa quay xong cảnh, đạo diễn đã chạy ra hỏi diễn viên có sao không, rồi mới đi kiểm tra những thứ khác.

Theo đuổi phim ảnh nhiều năm, thế nhưng Vàng vẫn bị một số khán giả cho là chưa có nhiều vai diễn ghi dấu ấn, bạn có bao giờ nghĩ đến nhận xét này?

Tôi thấy rất mừng khi đọc được những lời chê bai. Tôi rất chăm đọc bình luận của khán giả dành cho mình. Tôi đang thiếu rất nhiều trải nghiệm đời sống nên cần biết bản thân thiếu gì. Và đó sẽ là điều mà những người yêu quý mình thấy được và góp ý. Tôi dựa vào những ý kiến đó để cố gắng và hoàn thiện từng ngày.

Nói Vàng chưa để lại dấu ấn thì cũng đúng thôi. Tôi đang phấn đầu từng ngày để ghi dấu ấn với khán giả. Thế nhưng cũng phải chờ may mắn nữa. Khán giả phải ra rạp ủng hộ Người Mặt Trời thì tôi mới có cơ hội ghi dấu ấn được.

Có bao giờ Vàng nghĩ rằng bản thân chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn, chưa dám rực rỡ để tạo đột phá?

Tôi luôn muốn bứt phá và bước ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, điều đó đôi khi không do bản thân quyết định. Nếu không có cơ hội, tôi làm sao bước ra khỏi vùng an toàn được. Khán giả đôi khi nói là tại sao cứ đóng khung trong những vai diễn hiền hiền như vậy. Tôi luôn đi thử sức với những vai diễn khác biệt hoàn toàn nhưng vì không hợp nên chưa được chọn. Tuy nhiên, lần này, tôi bắt đầu được mời đóng những vai mới như phản diện chẳng hạn. Đó cũng có thể là bước đệm để tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Nếu được lựa chọn, bạn muốn thành diễn viên an toàn nhưng yên bình hay nổi tiếng nhưng ồn ào?

Tôi sẽ chọn làm một diễn viên làm nghề tử tế và sống hết mình với đam mê nghệ thuật. Tôi luôn cố gắng mang tới cho khán giả những tác phẩm mình tâm huyết, làm những điều tốt cho nền điện ảnh nước nhà.

Bạn cảm thấy thế nào khi một số khán giả nhận xét Vàng nhờ có ngoại hình điển trai mới được các đạo diễn chú ý chứ không đến từ yếu tố diễn xuất? Bạn có sợ bị gọi là hot boy đóng phim không?

Tôi không sợ bị gọi là hot boy đóng phim. Vì vẻ bề ngoài thư sinh, nhiều đạo diễn và nhà sản xuất khi gặp cũng hoài nghi về mình. Như trong trường hợp Người Mặt Trời chẳng hạn, anh Tim thấy ảnh của tôi đã loại luôn. Trong Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu, tôi cũng nghe là ekip khá hoài nghi về khả năng của mình vì mặt hiền lành, chưa từng đóng phản diện. Người bảo vệ tôi trước lời góp ý của những anh chị kia chính là đạo diễn. Khi quay xong, những người đã xem qua phim cũng nói tự hào về tôi. Họ nói tôi là một nhân tố bí ẩn của tác phẩm. Tôi cũng chưa được xem phim nên rất chờ đợi được xem nhân vật mình đảm nhận lần này như thế nào.

Kết thúc năm, không biết Vàng có dự định gì cho năm sau chưa? Bạn có thấy hài lòng với những thành tựu đạt được trong năm cũ?

Năm sau, tôi sẽ có một bộ miniseries ra mắt dịp Tết. Đây là một tác phẩm thuộc thể loại khá là mới với Việt Nam. Tôi nghĩ khán giả sẽ đồng cảm và yêu quý câu chuyện này.

Nếu chấm điểm màn trở lại trong năm nay, bạn sẽ cho bản thân mấy điểm?

Diễn viên không đơn giản là điểm 10 đâu mà phải vượt qua con số đó, với tới những chuyện mà bản thân chưa làm được. Đừng đặt bản thân trong thang điểm 10 và chỉ cố gắng từng đó thôi. Tôi cảm thấy trong năm qua, tôi tự hào với bản thân vì đã làm việc hết sức và cố gắng hết mình. Giờ đây, tôi đang được tận hưởng những tác phẩm đó. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu quý các bộ phim. Hy vọng khán giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ tôi trên hành trình làm nghề.