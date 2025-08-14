Mới đây, Lindsay Lohan đã tham gia quảng bá cho bộ phim Freakier Friday (tựa Việt: Ngày Thứ 6 Siêu Kỳ Quái). Cô xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đáng chú ý hơn, đó là nhan sắc "đỉnh nóc kịch trần" cũng như vóc dáng nóng bỏng vô cùng mà nàng công chúa Disney mang tới.

Lindsay Lohan vẫn trẻ đẹp và nóng bỏng vô cùng ở tuổi 39.

Nhiều người còn ví cô với "yêu quái" vì trẻ đẹp hơn cả lúc xưa.

Trên mạng xã hội, một vài tấm ảnh chụp qua camera thường của Lindsay Lohan được chia sẻ rộng rãi. Nhìn vào sự xinh đẹp của Lindsay Lohan, thật khó để tin năm nay cô đã U40. Thậm chí, có lẽ nhiều khán giả sẽ phải đặt ra câu hỏi rằng phải chăng cô nàng là "yêu quái" chứ không còn là người, bởi với người thường thì quá khó để trẻ đẹp bất chấp thời gian như vậy.

Netizen ca ngợi nhan sắc của Lindsay Lohan:

- Xinh hơn ngày xưa, xinh hơn cả cái thời trước khi cuộc sống sa ngã nữa cơ. - Cổ đã quay lại đỉnh cao. - Nay bả đẹp quá nè. - Xinh dữ. - Rực rỡ như vậy là quá mừng rồi. Sợ bả trượt dài tới cuối đời á chớ. - Yêu quái hay gì mà trẻ dữ vậy?

Nói thêm về Lindsay Lohan, cô từng là ngôi sao được yêu thích trên toàn cầu. Cô gây ấn tượng với loạt vai diễn trong các bộ phim như Freaky Friday, Confessions Of A Teenage Drama Queen, Mean Girls... Dẫu vậy về sau, cả nhan sắc lẫn sự nghiệp của Lindsay Lohan đều "rơi tự do" sau khi nữ diễn viên vướng vào loạt bê bối liên quan tới rượu và ma túy.

Lindsay Lohan từng là cái tên chinh phục cả thế giới...

... trước khi khiến tất cả những người yêu mến mình thất vọng toàn tập vì loạt bê bối nghiêm trọng.

Thời gian trôi qua, Lindsay Lohan đã hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng từ những sai lầm trong quá khứ. Những năm gần đây, Lindsay Lohan vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ. Cô tham gia cả các dự án dài tập như Lovestruck High, Devil May Care, Celebrity Watch Party, Haircut Night in America. Trên màn bạc, Lindsay Lohan cũng hoạt động năng nổ. Năm 2024, cô đóng chính trong các tác phẩm Our Little Secret và Irish Wish. Bây giờ, Lindsay Lohan tiếp tục gặp khán giả ở Freakier Friday. Đáng nói hơn là với 3 bộ phim điện ảnh này, Lindsay Lohan không chỉ là diễn viên, mà còn giữ vai trò nhà sản xuất.

Lindsay Lohan trong Freakier Friday.

Cho những ai chưa biết, Freakier Friday là phần hậu truyện của Freaky Friday. Ở tác phẩm Freaky Friday, khán giả được chứng kiến những tình huống hài hước của cặp mẹ con Tess Coleman - Anna Coleman khi họ phải sống trong cơ thể của nhau. Còn ở Freakier Friday, cô nàng Anna Coleman giờ đã trưởng thành, cũng đã làm mẹ. Trong khi đó, Tess Coleman cũng có nhiều thay đổi. Tại Việt Nam, bộ phim Freakier Friday sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc kể từ ngày 15/8.