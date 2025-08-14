Danh sách 10 nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2025 dưới đây (do Facts Outcome - một kênh chuyên cung cấp thông tin về diễn viên Trung Quốc công bố) chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt vị trí số 1 là đáng ngạc nhiên nhất khi đây lại không phải 1 chị đại quyền lực trong showbiz.

10. Triệu Lộ Tư - 7 triệu USD

Từ "thánh nữ xuyên không" tới nữ chính quen mặt trong loạt phim ngôn tình, Triệu Lộ Tư chỉ mất vài năm để leo lên hàng sao hạng A. Với loạt phim ăn khách như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ, cô nhanh chóng trở thành gương mặt bảo chứng rating. Bên cạnh đóng phim, Triệu Lộ Tư còn đắt show quảng cáo nhờ hình ảnh tươi trẻ, dễ gần. Đáng tiếc là thời gian gần đây Triệu Lộ Tư liên tục vướng lùm xùm đời tư, thậm chí còn chủ động tuyên bố giải nghệ.

9. Trương Tịnh Nghi - 10 triệu USD

Xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trương Tịnh Nghi nổi lên nhờ vẻ đẹp thanh thuần và diễn xuất cảm xúc. Các tác phẩm như Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, Hoán Vũ, Tích Hoa Chỉ và gần nhất là Tàng Hải Truyện giúp cô khẳng định thực lực. Ngoài điện ảnh, Trương Tịnh Nghi là “con cưng” của các thương hiệu thời trang xa xỉ như Dior, Chanel, nhờ vậy mức thu nhập tăng nhanh chóng, giúp cô cán mốc 10 triệu USD.

8. Hình Phi - 11 triệu USD

Được biết đến qua các vai diễn hài hước, năng động trong Thiếu Nữ Toàn Phong 2, Đại Thoại Tây Du Ký, Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi, Phẩm Chất Quý Cô, Hoa Khê Ký,... chinh phục khán giả trẻ bằng nét diễn tự nhiên. Không chỉ đóng phim, cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, đồ uống và thời trang nội địa. Tài sản 11 triệu USD của Hình Phi phần lớn đến từ các hợp đồng quảng cáo, sự kiện và livestream bán hàng.

7. Trình Tiêu - 15 triệu USD

Bắt đầu sự nghiệp ở Kpop với nhóm WJSN, Trình Tiêu nhanh chóng bẻ lái sang diễn xuất tại quê nhà. Các phim như Đại Mộng Quy Ly, Hoa Hướng Dương, Lương Ngôn Tả Ý,.... giúp cô dần được khán giả ghi nhận. Sở hữu lượng fan đông đảo ở cả Trung - Hàn, Trình Tiêu nhận nhiều hợp đồng quảng cáo quốc tế, mang về khối tài sản 15 triệu USD.

6. Thẩm Nguyệt - 37 triệu USD

Từ Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp tới Thả Thí Thiên Hạ, Thẩm Nguyệt luôn giữ hình ảnh ngọt ngào, đáng yêu. Dù đóng phim không quá dày đặc, cô lại là gương mặt vàng trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm dành cho giới trẻ. Việc đầu tư kinh doanh song song hoạt động nghệ thuật giúp Thẩm Nguyệt sở hữu khối tài sản lên tới 37 triệu USD.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba - 42 triệu USD

Là một trong những mỹ nhân có nhan sắc nổi bật nhất Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng mạnh qua Trường Ca Hành, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Lệ Cơ Truyện, Công Tố Tinh Anh,... và hiện tại là cơn sốt Lợi Kiếm Hoa Hồng. Nhan sắc lai Tây cùng thần thái cuốn hút giúp cô trở thành nữ hoàng sự kiện, ngồi vững ở hàng ghế đầu của nhiều show thời trang quốc tế. Thu nhập khủng của Địch Lệ Nhiệt Ba đến từ cát-xê phim cao ngất, hợp đồng quảng cáo với loạt thương hiệu xa xỉ và các hoạt động thương mại.

4. Dương Mịch - 75 triệu USD

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch đã xây dựng cho mình một gia tài phim ảnh đồ sộ, trải dài từ cổ trang đến hiện đại. Tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hộc Châu Phu Nhân,… Mỗi vai diễn đều để lại dấu ấn riêng, giúp cô duy trì vị thế vững chắc trong hàng ngũ sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Dương Mịch còn được biết đến như một bà trùm mát tay trong lĩnh vực kinh doanh, giúp tổng tài sản ước tính đạt khoảng 75 triệu USD.

3. Triệu Lệ Dĩnh - 87 triệu USD

Xuất thân trung bình cũng không nền tảng quan hệ trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh đã phải tự mình nỗ lực từng bước để khẳng định vị trí. Từ những vai phụ mờ nhạt, cô kiên trì học hỏi và rèn giũa kỹ năng diễn xuất, cuối cùng bứt phá với loạt vai để đời trong Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện… Chưa kể, bà mẹ một con hiện còn là một trong những gương mặt đại diện được săn đón nhất nhì showbiz Hoa ngữ, ký hợp đồng với loạt thương hiệu trải rộng từ xa xỉ như Cartier, Dior, Bulgari… đến các nhãn hàng bình dân hướng tới đại chúng giúp tài sản cá nhân ước tính cán mốc 87 triệu USD.

2. Châu Đông Vũ - 95 triệu USD

Nữ diễn viên sinh năm 1992 là gương mặt hiếm hoi vừa chinh phục phòng vé, vừa thống trị các giải thưởng điện ảnh. Từ Chuyện Tình Cây Táo Gai tới Em Của Thời Niên Thiếu, Không Hẹn Mà Gặp, Châu Đông Vũ đều được khen ngợi diễn xuất. Tuy nhiên ở mảng truyền hình, nhất là phim cổ trang, Châu Đông Vũ lại gây nhiều tranh cãi. Thu nhập của cô không chỉ đến từ phim mà còn nhờ hợp đồng quảng cáo với loạt thương hiệu quốc tế, đưa tổng tài sản lên 95 triệu USD.

1. Bạch Lộc - 102 triệu USD

Đây có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng, bởi lẽ dù nổi tiếng với các phim như Chiêu Diêu, Ninh An Như Mộng, Trường Nguyệt Tẫn Minh,... Bạch Lộc vẫn chưa thể xếp chung mâm với những đàn chị như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh về sức ảnh hưởng. Nhờ sự bùng nổ về danh tiếng trong vài năm gần đây cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo, show truyền hình, livestream bán hàng và đầu tư bất động sản, tài sản của cô đã vượt mốc 102 triệu USD. Nhiều khán giả thậm chí nghi ngờ nhân sinh vì không nghĩ Bạch Lộc lại giàu đến vậy chỉ sau một vài năm nổi đình nổi đám.