Năm 2009, Vườn Sao Băng (Boys Over Flowers) gây sốt toàn châu Á, đưa nhiều gương mặt trở thành ngôi sao hạng A. Trong đó, Goo Hye Sun và Lee Min Jung để lại dấu ấn đậm nét qua vai Geum Jan Di và Ha Jae Kyung - hai nhân vật tình địch "nảy lửa" trên màn ảnh. Ha Jae Kyung là tiểu thư giàu có, có hôn ước với chàng thủ lĩnh F4 Gu Jun Pyo (Lee Min Ho thủ vai), còn Geum Jan Di là cô gái bình dân nhưng kiên cường, chính là người Gu Jun Pyo thật sự yêu.

Hơn 15 năm sau, cả hai bất ngờ cùng trở thành tâm điểm truyền thông khi liên quan tới một nhân vật - nam diễn viên Ahn Jae Hyun.

Drama ngoài đời: Từ Geum Jan Di - Ha Jae Kyung đến hai "chiến tuyến"

Rạng sáng 8/8, Goo Hye Sun bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ bức xúc với chồng cũ Ahn Jae Hyun, cho rằng anh liên tục nhắc lại vụ ly hôn để gây chú ý, thiếu tôn trọng cô và "ké fame". Nữ diễn viên nhắn nhủ chồng cũ nên sống dựa vào thực lực, có chuẩn mực thay vì lợi dụng tên tuổi người khác.

Đến tối cùng ngày, chương trình Heart On Wheels có sự xuất hiện của Ahn Jae Hyun và Lee Min Jung lên sóng, càng khiến dư luận bàn tán. Trong tập này, Lee Min Jung khuyên đàn em đừng lãng phí thời gian độc thân mà nên sớm hẹn hò, thậm chí tự nhận là "đồng minh" của Ahn Jae Hyun và sẵn sàng "xem xét" bạn gái tương lai của anh. Trước đó, cô còn tặng anh cặp nước hoa nam - nữ với hy vọng anh sớm tìm được nửa kia.

Câu nói "Hãy gặp một người tốt" của Lee Min Jung bị một bộ phận netizen cho là ám chỉ, thậm chí mỉa mai Goo Hye Sun, khiến tin đồn về mối quan hệ "không êm" giữa hai mỹ nhân Vườn Sao Băng càng lan rộng. Dù những ồn ào đời tư khiến khán giả chú ý, nhưng khi nhìn lại chặng đường sự nghiệp của Goo Hye Sun và Lee Min Jung, cả hai vẫn giữ được bản sắc riêng và đang theo đuổi những hướng đi rất khác nhau.

Goo Hye Sun: Từ "nàng Lọ Lem" màn ảnh đến nữ doanh nhân khởi nghiệp

Nhờ vai Geum Jan Di, Goo Hye Sun trở thành biểu tượng "nàng lọ lem" thời hiện đại, kiếm hợp đồng quảng cáo trị giá hàng trăm triệu KRW mỗi năm và cát-xê 17,3 triệu KRW mỗi tập phim - con số ấn tượng năm 2009.

Sau khi tuyên bố giải nghệ năm 2019, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật qua các dự án tự sản xuất như Mystery Pink và Dark Yellow. Năm 2024, Goo Hye Sun tốt nghiệp xuất sắc Khoa Điện ảnh Đại học Sungkyunkwan và lên kế hoạch học cao học.

Ngày 10/6/2025, nữ diễn viên công bố chính thức khởi nghiệp, đăng ảnh giấy xác nhận công ty khởi nghiệp sơ bộ chính thức do Hiệp hội doanh nghiệp mạo hiểm Hàn Quốc cấp, có hiệu lực từ 28/5/2025 đến 27/5/2028. Đây là bước ngoặt sau khi cô từng đăng ký bằng sáng chế cho lô cuốn tóc tự phát triển vào năm 2021. Từ đạo diễn, biên kịch đến nhà sáng chế và giờ là nữ doanh nhân, Goo Hye Sun cho thấy quyết tâm tái tạo sự nghiệp mạnh mẽ 5 năm sau ly hôn.

Lee Min Jung: Nhan sắc quý phái, sự nghiệp bền bỉ và hạnh phúc gia đình

Lee Min Jung - xuất thân danh giá, phong cách thanh lịch - từng gây chú ý với vai Ha Jae Kyung, tiểu thư có hôn ước với nam chính trong Vườn Sao Băng.

Ngoài đời, Lee Min Jung kết hôn với tài tử Lee Byung Hun, cặp vợ chồng nổi tiếng đã có 2 con.

Dù bận rộn làm mẹ, Lee Min Jung vẫn duy trì sự nghiệp diễn xuất. Ngoài đời, nhan sắc tuổi ngoài 40 của cô được khen trẻ trung, rạng rỡ. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Yeah, Let's Get a Divorce, đóng cặp cùng Kim Ji Suk.

Từ hai tình địch trên màn ảnh năm nào, Goo Hye Sun và Lee Min Jung giờ đây lại song song xuất hiện trong một câu chuyện ồn ào khác. Một người chọn tái thiết cuộc sống bằng kinh doanh và học tập, một người duy trì ánh hào quang diễn xuất và hạnh phúc gia đình - cả hai vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng.

