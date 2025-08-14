Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vừa chính thức ra rạp tại Việt Nam đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khắp mọi nền tảng. Phần phim được chờ đợi nhất của loạt anime đình đám không chỉ khiến rạp chiếu bùng nổ với những trận chiến mãn nhãn, cảm xúc dâng trào, mà còn tạo nên làn sóng ăn theo mạnh mẽ trên mạng xã hội. Giữa lúc khán giả vẫn còn phát cuồng vì câu chuyện của Tanjirō, Nezuko và đồng đội, loạt ảnh các nhân vật chính được AI tái hiện thành người thật bất ngờ xuất hiện, lập tức gây bão. Điều bất ngờ là không phải nhân vật nào cũng giống như hình dung của fan bấy lâu nay, đặc biệt nữ chính Nezuko.

1. Kamado Tanjirō

Cậu thiếu niên hiền lành với mái tóc đen pha đỏ, đôi mắt nâu đỏ ấm áp và vết sẹo nổi bật trên trán được AI phục dựng với những đường nét cơ bản được giữ nguyên vạn. Có điều nhìn cậu so với phiên bản anime có phần trưởng thành hơn khá nhiều, điều này khiến một bộ phận người hâm mộ không hài lòng.

2. Kamado Nezuko

Nezuko - cô em gái xinh đẹp của Tanjirō nổi bật trong phim với mái tóc dài đôi mắt hồng trong trẻo. Sau khi bị biến thành quỷ, Nezuko vẫn giữ được nhân tính, hiền lành và yêu thương anh trai. Cô thường xuất hiện hiện với ống tre trên miệng và có khả năng thay đổi kích cỡ cơ thể khi chiến đấu. Ở phiên bản AI, Nezuko trông cứ như... mẹ của Tanjirō. Dù được tái hiện dựa trên ảnh gốc cắt từ phim nhưng Nezuko bản người thật vẫn khiến khán giả vỡ mộng.

3. Hashibira Inosuke

Cơ bắp săn chắc, luôn xuất hiện với mặt nạ đầu heo rừng là thứ mà khán giả nhớ về Inosuke. Ở phiên bản người thật do AI tái hiện, những chi tiết này được giữ lại hoàn toàn, đặc biệt là phần cơ bắp vạn người mê.

4. Agatsuma Zenitsu

Tóc vàng óng, đôi mắt nâu toát ra sự nhút nhát, thường mặc haori họa tiết hình tam giác vàng - những chi tiết này gợi nhắc đến nhân vật gatsuma Zenitsu. Và tương tự với anh em nhà Tanjirō, Agatsuma Zenitsu cũng trở thành "nạn nhân" của AI với gương mặt trông thiếu ngủ, mệt mỏi và không giống người châu Á cho lắm.

5. Akaza (Thượng Huyền Tam)

Làn da trắng xanh, hình xăm hoa văn khắp cơ thể, mái tóc hồng ngắn dựng là những đặc điểm nhận dạng của Akaza - một nhân vật mạnh mẽ, tôn trọng đối thủ xứng đáng và luôn khao khát sức mạnh. Ở phiên bản người thật do AI tái hiện, những chi tiết này được thể hiện khá chuẩn xác, đủ để người hâm mộ của phim hài lòng.

5. Dōma (Thượng Huyền Nhị)

Dōma xuất hiện với ngoài cực kỳ cuốn hút cùng mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt đa sắc hình bông hoa. Phiên bản người thật tái hiện khá chuẩn xác nét đẹp của nhân vật này, nhất là kiểu tóc đặc biệt.