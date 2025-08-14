Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - bộ phim Việt giờ vàng remake từ kịch bản đình đám 30 Chưa Phải Là Hết - đã lên sóng được 3 tập đầu tiên và lập tức trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội Việt. Sau nhiều năm liền sóng giờ vàng tương đối ảm đạm, vẫn có những tác phẩm hot nhưng không quá bùng nổ, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh hiện đang tạo ra cơn sốt, hứa hẹn sẽ còn được quan tâm nhiều hơn nữa hơn trong tương lai.

Ở 3 tập đầu tiên đã lên sóng, khán giả được có những cái nhìn tương đối đầy đủ về cuộc sống, công việc của 3 nữ chính là Mỹ Anh (Phương Oanh) - Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool). Mỹ Anh là người vợ tào khang, cùng chồng lập nghiệp, hiện chồng đã làm chủ 1 công ty lớn, Mỹ Anh chỉ thỉnh thoảng mới ra mặt. Kim Ngân và Lam bằng tuổi nhau nhưng cuộc sống lại trái ngược hoàn toàn. Lam lớn lên được nuông chiều nên tính tình nhõng nhẽo, dù đã kết hôn nhưng không phải quán xuyến công việc nhà. Cô và chồng thường xuyên xích mích vì trái ngược quan điểm trong cách tiêu tiền. Kim Ngân là cô gái tỉnh lẻ duy nhất trong bộ ba, cô tự chủ, độc lập tài chính, không muốn yêu đương, kết hôn.

Bộ ba nhân vật chính

Dù là phim về 3 người phụ nữ nhưng nhân vật chủ chốt ở 3 tập đầu vẫn là Mỹ Anh và chồng của cô - Đăng (Doãn Quốc Đam). Chỉ trong vài tập ngắn gọn, khán giả đã bắt đầu thấy nhen nhóm câu chuyện bất ổn trong mái ấm tưởng chừng hoàn hảo này. Hai vợ chồng phải mua nhà trả góp ở chung cư đắt đỏ vì muốn con trai được học trường quốc tế. Tại công ty, nhân viên của Đăng cũng lăm le tiếp cận người đàn ông đã có vợ này. Đăng và Mỹ Anh tuy hạnh phúc nhưng cũng có nhiều quan điểm trái ngược trong công việc.

Sau 3 tập đầu, vô số ý kiến tranh cãi xoay quanh tác phẩm này. Hai nữ chính là Phương Oanh và Quỳnh Kool đối diện với hàng loạt những bình luận so sánh, khen chê từ diện mạo đến diễn xuất so với bản gốc. Việt Hoa ổn hơn đôi chút, diễn xuất, tạo hình được cho là khá gần so với diễn viên xứ Trung tuy nhiên thiết lập nhân vật của cô lại bị cho là quá thảo mai, xa rời bản gốc.

Nam chính Doãn Quốc Đam cũng không hề kém cạnh, anh liên tục bị khán giả săm soi từ ngoại hình đến thần thái. Vô số bình luận cho rằng Doãn Quốc Đam không hề hợp vai tổng tài quanh năm suốt tháng phải mặc vest, ăn nói đĩnh đạc. Vốn dĩ trong sự nghiệp của mình, Doãn Quốc Đam không ngán bất cứ dạng vai nào nhưng đa phần những nhân vật anh thể hiện đều gai góc, lập dị hoặc là giang hồ máu mặt. Việc vào vai tổng tài khiến anh lần đầu tiên trong sự nghiệp phải đối diện với những ý kiến chê bai. Thậm chí ngay cả những phân cảnh nhân vật chỉ ngồi im và... thở, Doãn Quốc Đam cũng bị soi là có toát ra "khí chất" hay không.

Tính đến hiện tại, chỉ sau 3 tập, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã trở thành chủ đề hot trên các nền tảng MXH Việt - một tín hiệu thực sự đáng mừng. Tuy nhiên cơn sốt lại kèm theo những ý kiến tranh cãi khiến nhiều người cũng lo ngại rằng phim liệu có giữ được phong độ, giữ chân được khán giả trong những diễn biến tiếp theo hay không.