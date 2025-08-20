Sáng ngày 20/8, khắp các nền tảng MXH châu Á, khán giả truyền tay nhau những hình ảnh từ dự án mới của cặp đôi Kim Woo Bin - Suzy, nam nữ chính của dự án phim Genie, Make a Wish. Trước đó, hồi đầu năm 2025, những hình ảnh hiếm hoi từ dự án này đã được tung ra và khiến khán giả sốc visual cặp chính. Thế nhưng trong lần quảng bá mới nhất này, phim lại vấp phải làn sóng chê bai dữ dội, ngay từ tấm poster đã không thể ngấm nổi mà người bị chê nhiều nhất là nam chính Kim Woo Bin.

Trong phim, Woo Bin vào vai một Thần Đèn, vì vậy mà tạo hình của anh có hơi hướm nhân vật thần thoại. Mái tóc dài, trang phục khác lạ, lông mày kẻ sắc lẹm là những gì "đập" vào mắt khán giả trong loạt hình ảnh, clip ở đợt quảng bá mới nhất. Dù không khác nhiều so với ảnh tạo hình hồi đầu năm nhưng cư dân mạng vẫn "khóc thét" trước giao diện lần này của Kim Woo Bin. Vô số bình luận tiêu cực, cho rằng tấm poster quá sến, biểu cảm của Kim Woo Bin trong teaser quá dầu mỡ khiến tổng thể ngoại hình của anh càng trở nên kỳ cục.

Biểu cảm, tạo hình khiến Kim Woo Bin trông rất "buồn cười" trong mắt khán giả

Bình luận của khán giả: - Khúc cuối teaser ổng đứng múa tay, mắt nhìn thẳng vào màn hình, tui còn tưởng fairy ending của idol nào, nó sến khiếp hồn. - Ai làm Kim Woo Bin của tui ra nông nỗi này đấy, vừa sến vừa già vừa chuông xe đạp. - Suzy vẫn xinh nhưng Kim Woo Bin thì... - Sao nhìn nó buồn cười thế, poster còn không bằng fan tự edit. - Giải cứu Kim Woo Bin.

Genie, Make a Wish là bộ phim giả tưởng, lãng mạn được mong chờ nhất mùa thu năm nay, đánh dấu màn tái hợp sau 9 năm của bộ đôi Suzy và Kim Woo Bin. Trong phim, Kim Woo Bin hóa thân thành Genie, vị thần đèn ngạo nghễ tỉnh giấc sau ngàn năm ngủ yên, vô tình gặp gỡ Ga Young (Suzy) - cô gái trẻ sống trong sự kiểm soát hà khắc của người cô ruột đến mức trái tim dần trở nên vô cảm trước cuộc đời. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy mở ra hành trình đầy bất ngờ khi Genie trao cho Ga Young ba điều ước. Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, từng bước phá vỡ bức tường lạnh lẽo trong thế giới của Ga Young, đồng thời khiến chính Genie cũng phải đối diện với sự rung động thật sự nơi trái tim mình.

Điểm đặc biệt khiến khán giả càng háo hức chờ đợi chính là sự trở lại của Suzy và Kim Woo Bin sau Yêu Không Kiểm Soát (2016), bộ phim từng khiến hàng triệu người rơi nước mắt với cái kết bi thương. Sự tái hợp lần này được kỳ vọng sẽ mang đến một câu chuyện ngọt ngào, trọn vẹn và tươi sáng hơn cho cặp đôi. Tuy nhiên sau khi poster, teaser đầu tiên được tung ra, khán giả lại lo ngại về chất lượng của dự án, không biết có nên tiếp tục đặt kỳ vọng hay không.