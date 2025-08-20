Thời điểm hiện tại, Sinh Vạn Vật đang là từ khóa cực kỳ hot trên các nền tảng mạng xã hội khắp châu Á. Đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim lấy bối cảnh dân quốc tạo được cơn sốt mạnh mẽ như thế. Đặc biệt, tối ngày 19/8, ngay sau khi lên sóng tập 20, rating realtime đã phá mức 4%, trở thành bộ phim có rating realtime cao nhất trên đài CCTV8 trong năm nay.

Thành tích đáng nể này khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Đó là chưa kể đến việc nhiệt độ nền tảng của Sinh Vạn Vật cũng đã vượt mốc 10.750, đứng top 2 trong lịch sử iQIYI và vẫn đang tiếp tục tăng, hứa hẹn sẽ chiếm giữ vị trí top 1 trong thời gian tới.

Hiện tại, còn phim còn 5 ngày nữa sẽ phát sóng hết trên CCTV8, thời gian không dài nhưng chắc chắn sẽ đủ để Sinh Vạn Vật thiết lập thêm vô số kỷ lục.

Rating realtime vượt mức 4, trở thành phim có rating cao nhất CCTV-8 năm nay

Cảnh phim ấn tượng trong tập 20

Bộ phim Sinh Vạn Vật được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu Luyến Và Đoạn Tuyệt của nhà văn Triệu Đức Phát, lấy bối cảnh nông thôn Lỗ Nam từ năm 1927 đến 1947. Phim kể về cuộc đời đầy trắc trở của Ninh Tú Tú (Dương Mịch), con gái của một gia đình địa chủ giàu có, phải đối mặt với những mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là với cha cô - đại địa chủ Ninh Học Tường (Nghê Đại Hồng). Bên cạnh đó, phim còn khắc họa chuyện tình cảm phức tạp của Ninh Tú Tú với hai người đàn ông là anh nông dân Phong "Chân To" (Âu Hào) với tấm lòng chân thành, và công tử nhà giàu Phí Văn Điển (Trương Thiên Dương) với sức hấp dẫn của địa vị và quyền lực.

Sau 20 tập lên sóng, Sinh Vạn Vật khiến không ít khán giả nghẹn ngào bởi nó không chỉ tập trung vào các mối quan hệ cá nhân, mà còn phản ánh sâu sắc khát vọng đổi đời của tầng lớp nông dân dưới ách thống trị phong kiến. Ninh Tú Tú bản thân là con gái địa chủ nhưng phải trải qua không ít khổ hạnh trong hành trình của mình giữa thời kỳ đầy biến động, nhất là từ khi cô chọn ở bên người yêu mình- Phong "Chân To".

Ninh Tú Tú quyết định từ bỏ mọi thứ để ở bên Phong "Chân To"

Xem phim, khán giả choáng ngợp với diễn xuất của nữ diễn viên Dương Mịch. Ở tập 20 lên sóng mới đây, từ khóa "Dương Mịch diễn xuất phong thần" thậm chí còn leo thẳng hot search. Cảnh tượng Ninh Tú Tú bước ra giữa ranh giới sống - chết, toàn thân run rẩy đối diện với kẻ cầm súng, từ cô gái mong manh trở thành lá chắn của cả làng khiến khán giả thực sự choáng ngợp. Ánh mắt kiên định, giọng nói run rẩy nhưng vẫn sắc như giao đã đưa Ninh Tú Tú trở thành vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Dương Mịch sau nhiều năm dù hot nhưng vẫn luôn bị nghi ngờ năng lực.

Không chỉ diễn xuất đỉnh, diện mạo của Dương Mịch cũng được chú ý. Dù để mặt mộc toàn bộ thời lượng, thậm chí còn hóa trang xấu đi và giảm cân nhưng cô vẫn được khen ngợi.