Cách đây 14 năm, phiên bản Hoàn Châu Cách Cách 2011 lên sóng, thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả. Dù được kỳ vọng rất nhiều, tác phẩm lại không gặt hái được thành công như mong đợi, và dàn diễn viên chính cũng không tận dụng được cơ hội để tạo bước tiến trong sự nghiệp như các phiên bản Hoàn Châu trước đó.

Trong số đó, Hải Lục - người đảm nhận vai Hạ Tử Vy là cái tên khiến công chúng tiếc nuối nhất. Ngay từ khi phim lên sóng, nhan sắc của nữ diễn viên đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cô quá mờ nhạt, thậm chí lép vế trước nữ phụ Triệu Lệ Dĩnh, và khó so sánh với hai đàn chị từng vào vai Hạ Tử Vy là Lâm Tâm Như hay Mã Y Lợi khiến cô bị gọi là Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh.

Hạ Tử Vy bản 2011 do Hải Lục đảm nhận

Thời điểm đó, dù không quá nổi bật, Hải Lục vẫn giữ được vẻ ưa nhìn và tạo cảm giác dễ chịu cho khán giả. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2015, nữ diễn viên bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội không phải vì diễn xuất mà vì nhan sắc xuống dốc, bị nghi ngờ đụng chạm dao kéo. Những bức ảnh ngày ấy của cô cho thấy khuôn mặt nhọn hoắt, nụ cười cứng đơ và tổng thể gương mặt lệch lạc, khác xa với vẻ bầu bĩnh, tương đối hài hòa trước đây.

Ngoại hình ngày càng thay đổi đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của Hải Lục. Từ sau 2015, cô chủ yếu đảm nhận vai phụ hoặc khách mời, còn các bộ phim mà cô đóng chính như Nữ Đầu Bếp Cuối Cùng lại bị đắp chiếu. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng mất một lượng fan lớn, hình ảnh, cập nhật mới đều không được fan tương tác như xưa. Vấn đề nghiêm trọng hơn khi cô lộ chuyện hẹn hò với với Vu Tiểu Đồng, đàn em kém 10 tuổi. Hình ảnh cặp đôi bước ra từ khách sạn từng gây tranh cãi dữ dội, khiến Hải Lục bị chỉ trích là “trâu già gặm cỏ non”. Cùng lúc này lùm xùm khai gian tuổi cũng bị kéo lại. Cô từng ghi mình sinh năm 1987 nhưng thực chất lại là 1984, điều này càng khiến dư luận tò mò về đời tư và có ác cảm với cô.

Gương mặt nhọn hoắt, khác lạ của Hải Lục

Hiện tại, sau nhiều năm, Hải Lục vẫn chưa tìm được vai diễn ấn tượng để vực lại sự nghiệp. Hạ Tử Vy 2011 dù bị chê xấu nhưng lại là dấu ấn hiếm hoi trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Điều đáng mừng duy nhất là sau 14 năm bị miệt thị ngoại hình, Hải Lục lại bất ngờ tái xuất với dáng vẻ xinh đẹp, vô cùng trẻ trung. Nhiều người mừng cho nữ diễn viên và cũng mong cô có thể sớm tìm lại ánh hào quang với diện mạo mới này.