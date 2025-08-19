Nhắc đến phim Hàn Quốc cổ trang, khán giả không chỉ nhớ đến những kịch bản hấp dẫn hay các câu chuyện lịch sử lôi cuốn, mà còn ấn tượng mạnh với dàn mỹ nam sở hữu visual không góc chết. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Hàn Quốc do Naver đánh giá, nơi hội tụ cả nhan sắc và diễn xuất, từ huyền thoại đến thế hệ mới.

1. Park Bo Gum - Mây Họa Ánh Trăng

Không phải ngẫu nhiên mà Park Bo Gum lại được đưa lên ngôi vương trong danh sách này. Gương mặt của anh mang nét đẹp vừa thanh tú, vừa ngọt ngào, dễ dàng hóa thân thành những nhân vật cổ trang mang phong thái quý tộc. Ánh mắt lôi cuốn, nụ cười tỏa nắng cùng diễn xuất tự nhiên khiến Park Bo Gum trở thành một trong những mỹ nam cổ trang được yêu thích nhất xứ Hàn. Đáng tiếc là sau vai thế tử quốc dân năm nào, Park Bo Gum chẳng đóng thêm dự án cổ trang nào nữa.

2. Kim Soo Hyun - Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Trước khi vướng bê bối, Kim Soo Hyun luôn được khen ngợi bởi diện mạo điển trai và đôi mắt biết nói trên phim Hàn. Anh sở hữu gương mặt cân đối, từng đường nét đều hoàn hảo để xuất hiện trong phim cổ trang. Không chỉ đẹp, diễn xuất của Kim Soo Hyun còn nâng tầm cảm xúc cho nhân vật, giúp anh trở thành cái tên không thể thiếu khi nhắc đến mỹ nam cổ trang. Mỗi lần khoác hanbok, Kim Soo Hyun như bước thẳng từ hoàng cung ra ngoài đời thực. Và cho đến nay, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời vẫn là một trong số những bom tấn cổ trang nổi bật nhất của truyền hình Hàn.

3. Lee Joon Gi - Người Tình Ánh Trăng

Danh hiệu “ông hoàng cổ trang” phim Hàn hoàn toàn xứng đáng với Lee Joon Gi. Nét đẹp sắc sảo và thần thái lạnh lùng của anh khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành điểm nhấn. Khả năng nhập vai tuyệt vời giúp Lee Joon Gi làm sống dậy từng khoảnh khắc, từ ánh mắt, cử chỉ đến thần thái tổng thể đều toát lên sức hút riêng biệt. Trong Người Tình Ánh Trăng, anh vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, chứng minh đẳng cấp mỹ nam cổ trang khó ai sánh kịp dù nhân vật toàn đeo mặt nạ. Không chỉ đẹp, diễn xuất của anh còn khiến nhân vật trở nên sống động và đáng nhớ hơn, khiến khán giả cảm nhận được chiều sâu cảm xúc ngay cả trong những cảnh yên lặng.

4. Lee Do Hyun - Khách Sạn Ánh Trăng

Lee Do Hyun mang đến visual trẻ trung, nam tính và thần thái cuốn hút. Dù trong bộ phim Hàn Quốc Khách Sạn Ánh Trăng anh chỉ xuất hiện ít, nhưng nhờ ngoại hình hoàn hảo, ánh mắt sắc sảo và cách diễn tự nhiên, Lee Do Hyun hoàn toàn lấn át nam chính trong nhiều phân cảnh. Khán giả dễ dàng bị hút vào từng khoảnh khắc của anh, chứng minh sức hút và tiềm năng trở thành mỹ nam cổ trang hàng đầu thế hệ mới.

5. Ji Chang Wook - Hoàng Hậu Ki

Ji Chang Wook là hiện thân của sức hút nam thần trong phim cổ trang, đặc biệt qua Hoàng Hậu Ki. Visual của anh vừa lãng tử vừa mạnh mẽ, phong thái tự tin và ánh mắt sắc sảo khiến anh trở thành tâm điểm trong mọi khung hình. Khả năng diễn xuất linh hoạt giúp Ji Chang Wook truyền tải từ cảm xúc mãnh liệt đến những khoảnh khắc dịu dàng, khiến nhân vật sống động và cuốn hút. Sự kết hợp giữa ngoại hình điển trai và kỹ năng diễn xuất tinh tế giúp anh trở thành một trong những mỹ nam khó quên nhất của màn ảnh cổ trang Hàn Quốc.

6. Song Joong Ki - Arthdal Chronicles

Song Joong Ki nổi tiếng bởi sở hữu "baby face" và dáng vẻ thư sinh nhưng tới với Arthdal Chronicles, anh lại lột xác hoàn toàn với cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đầy cuốn hút. Diễn xuất tinh tế của Song Joong Ki giúp nhân vật có chiều sâu, thể hiện đa dạng cảm xúc từ sự kiêu hãnh đến những khoảnh khắc dịu dàng. Mỗi lần xuất hiện, anh đều khiến khán giả khó rời mắt, và vẻ đẹp cổ trang của anh vẫn được đánh giá là một trong những hình tượng nam thần khó quên.

7. Lee Jun Ho - Cổ Tay Áo Màu Đỏ

Lee Jun Ho chứng minh anh hoàn toàn hợp với hình tượng mỹ nam cổ trang qua Cổ Tay Áo Màu Đỏ. Visual điển trai, nam tính kết hợp với thần thái tự tin giúp anh tỏa sáng rực rỡ. Khí chất mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại ở những khoảnh khắc tinh tế, Lee Jun Ho dễ dàng thu hút ánh nhìn. Diễn xuất của anh tự nhiên, ánh mắt và biểu cảm phong phú, khiến khán giả vừa ngắm visual vừa cảm nhận chiều sâu cảm xúc. Sự hòa quyện giữa ngoại hình và thần thái khiến Lee Jun Ho trở thành một trong những mỹ nam cổ trang nổi bật nhất thế hệ trẻ.

8. Jang Dong Yoon - Chuyện Chàng Nokdu

Jang Dong Yoon là minh chứng cho sức hút đặc biệt của những mỹ nam cổ trang trẻ qua Chuyện Chàng Nokdu. Visual của anh vừa ngọt ngào vừa trẻ trung, thần thái tự nhiên giúp anh nổi bật trong mọi khung hình. thậm chí còn đẹp lấn át nữ chính. Khán giả dễ dàng bị cuốn hút bởi ánh mắt, nụ cười và cách anh xuất hiện, tạo nên một sức hút khó cưỡng. Diễn xuất của Jang Dong Yoon linh hoạt, từng chuyển động, cử chỉ đều thể hiện sự duyên dáng, khiến hình ảnh anh in sâu trong lòng người xem.

9. Lee Seung Gi - Cửu Gia Thư

Lee Seung Gi sở hữu visual hoàn hảo, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc sảo và nụ cười hút hồn, khiến anh ngay lập tức chiếm spotlight trong Cửu gia thư. Dù nhân vật Choi Kang Chi mang nhiều thử thách và sức mạnh siêu nhiên, nhan sắc và thần thái của Lee Seung Gi khiến mỗi khoảnh khắc xuất hiện đều cuốn hút và khó quên. Anh vừa trẻ trung, vừa nam tính, vừa lãng tử, khiến khán giả không thể rời mắt và hoàn toàn bị mê hoặc bởi sức hút mỹ nam cổ trang thế hệ mới.

10. Lee Min Ho - Faith

Là nam thần hàng đầu của truyền hình Hàn, Lee Min Ho tất nhiên không thể vắng mặt trong danh sách này. Trong Faith, anh thể hiện visual cực phẩm bất chấp kiểu tóc dìm gương mặt. Ánh mắt lôi cuốn và thần thái đỉnh cao cũng giúp Lee Min Ho ghi điểm mạnh mẽ. Dù xuất hiện trong mảng cổ trang ít hơn những người khác, nhưng Lee Min Ho vẫn khiến khán giả xao xuyến chỉ với một vài khoảnh khắc. Sự kết hợp giữa nhan sắc, chiều cao, phong thái và cách biểu cảm giúp anh chứng minh đẳng cấp ngôi sao hạng A, đủ sức làm “chói sáng” bất cứ khung hình nào.