Trong làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ có những giải thưởng tôn vinh thành tích nghệ thuật mà còn tồn tại những bảng xếp hạng khiến người nổi tiếng phải dè chừng. Một trong số đó chính là Giải Dâu Rừng do trang Sports Kyunghang tổ chức thường niên. Đây là nơi các nhà báo, phóng viên giải trí trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn ra những nghệ sĩ có thái độ tệ nhất trong năm. Những cái tên được xướng lên ở hạng mục này thường gây tranh cãi dữ dội, bởi không ít ngôi sao đình đám cũng từng rơi vào danh sách.

Trong 3 năm trở lại đây, 10 diễn viên dưới đây là những người bị réo tên nhiều nhất. Và đáng nói, trong khi nhiều ngôi sao vướng phải scandal đời tư nghiêm trọng, thì cũng có người chỉ vì một hành động nhỏ trên thảm đỏ mà mất điểm hoàn toàn trong mắt truyền thông.

10. Park Seo Joon (7 phiếu)

Nam diễn viên Concrete Utopia đã có một khoảng thời gian không mấy suôn sẻ khi bị chỉ trích vì hành xử thiếu tinh tế trong buổi họp báo ra mắt phim. Cụ thể, một fan đã chuẩn bị cặp băng đô đôi dành cho Park Seo Joon và Park Bo Young - cặp đôi màn ảnh của tác phẩm. Park Bo Young vui vẻ đeo chiếc băng đô của mình và định đưa phần còn lại cho bạn diễn. Tuy nhiên, Park Seo Joon từ chối với lý do đã xịt keo tóc, khiến tình huống trở nên gượng gạo.

Điều khiến dư luận bức xúc là trước đó, trong sự kiện quảng bá phim Dream, anh từng thoải mái đội băng đô mà không hề ngại ngần. Chính sự thiếu nhất quán này làm dấy lên tranh cãi rằng Park Seo Joon “không coi trọng fan service”, lạnh nhạt và thiếu tôn trọng người hâm mộ, kết quả là bất đắc dĩ bị gọi tên ở danh sách này.

9. Lee Sun Kyun (7 phiếu)

Đáng buồn hơn cả chính là cái tên Lee Sun Kyun - tài tử Parasite. Trong quá khứ, anh bị chỉ trích vì thường xuyên nhắc đến gia đình trong các buổi phỏng vấn, nhưng lại chẳng hề thể hiện hành động cụ thể nào để bảo vệ họ trước sóng gió. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi nam diễn viên vướng phải cuộc điều tra liên quan đến ma túy, để lại hình ảnh vô cùng tiêu cực. Sở dĩ nói đáng buồn là vì không lâu sau khi lọt vào danh sách này với 7 phiếu bầu, nam nghệ sĩ đã qua đời.

8. Kwak Do Won (9 phiếu)

Diễn viên Kwak Do Won nhận 9 phiếu bầu vì bê bối lái xe trong tình trạng say rượu. Vụ việc không chỉ làm tổn hại danh tiếng cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bộ phim Firefighters mà anh tham gia. Sự hiện diện của Kwak Do Won khiến khán giả khó chịu, còn đồng nghiệp thì buộc phải gánh chịu dư luận xấu. Đây không phải lần đầu một tài tử Hàn bị phong sát ngầm vì rượu chè, nhưng với Kwak Do Won, dư âm tiêu cực kéo dài khiến anh mất điểm nghiêm trọng.

7. Kim Tae Ri (11 phiếu)

Một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất chính là Kim Tae Ri. Sau thành công vang dội của Twenty Five, Twenty One và Alienoid, cô vốn được xem là “con cưng” của khán giả. Thế nhưng, tại buổi họp báo Alienoid, Kim Tae Ri bị ghi lại khoảnh khắc vừa trả lời phỏng vấn vừa vẽ nguệch ngoạc chữ lên tường. Nhiều người cho rằng cô “mắc bệnh Na Hee Do” - nhập vai quá sâu vào nhân vật cũ và đánh giá đây là hành động thiếu nghiêm túc, coi thường phóng viên.

Tuy nhiên, số đông netizen phản bác, cho rằng sự việc bị làm quá, bởi Kim Tae Ri vốn là diễn viên có nhân cách sạch, làm nghề nhiều năm chưa từng vướng lùm xùm. Việc cô lọt top chỉ cho thấy Giải Dâu Rừng cũng không phải lúc nào công bằng tuyệt đối.

6. Lee Dong Hwi (12 phiếu)

Bạn trai cũ của nữ chính Squid Game Jung Ho Yeon từng khiến phóng viên Hàn khó chịu vì liên tục giữ im lặng trước những câu hỏi liên quan đến đời tư. Thậm chí, khi được hỏi về một đồng nghiệp gặp vấn đề nhạy cảm, Lee Dong Hwi vừa chia sẻ vài ý kiến cá nhân, vừa ngay lập tức yêu cầu truyền thông không được đăng tải. Cách ứng xử “nói rồi cấm đưa tin” của anh bị coi là khó chịu, gây bức xúc trong giới báo chí và kết quả là anh từng lọt vào Giải Dâu Rừng với 12 phiếu bầu.

5. Song Joong Ki (12 phiếu)

Người từng là mỹ nam vạn người mê mấy năm nay lại bị đánh giá thấp về thái độ. Trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên đặt câu hỏi về đời tư, Song Joong Ki mỉa mai: “Mọi người đang viết tiểu thuyết đấy à?”. Lời đáp này khiến cả hội trường lặng ngắt, nhiều nhà báo cảm thấy bị xúc phạm công khai. Với 12 phiếu bầu, Song Joong Ki trở thành minh chứng cho việc đôi khi chỉ một câu nói thiếu kiềm chế cũng đủ khiến hình ảnh sụp đổ. Đó là chưa kể mấy năm gần đây, chuyện đời tư, vợ con cũng liên tục khiến Song Joong Ki mất điểm trong mắt khán giả.

4. Hwang Jung Min (18 phiếu)

Một trong những tài tử gạo cội của màn ảnh Hàn, nhưng Hwang Jung Min lại mất điểm trầm trọng khi suốt 5 năm liền không thèm tham gia bất kỳ buổi phỏng vấn nào. Việc anh “bỏ bê” truyền thông, đùn đẩy hết nhiệm vụ quảng bá các dự án phim cho đạo diễn và đồng nghiệp khiến báo giới phẫn nộ. Không dừng lại ở đó, Hwang Jung Min còn thường ưu tiên chia sẻ nội dung qua YouTube thay vì báo chí, càng làm mối quan hệ hai bên thêm căng thẳng.

3. Youn Yuh Jung (18 phiếu)

Là nữ diễn viên Hàn đầu tiên giành giải Oscar, Youn Yuh Jung vốn được quốc tế ngưỡng mộ. Thế nhưng tại quê nhà, bà lại khiến báo giới tức giận. Trong buổi quảng bá phim Dog Days, Youn Yuh Jung bất ngờ quy trách nhiệm cho phóng viên Hàn về cái chết của cố tài tử Lee Sun Kyun. Phát ngôn này bị cho là “vô căn cứ và ác ý”. Không chỉ vậy, bà còn gây khó chịu vì thường xuyên hút thuốc trong lúc phỏng vấn, tỏ ra coi thường và thiếu hợp tác. Với 18 phiếu bầu, nữ nghệ sĩ gạo cội trở thành minh chứng rõ ràng rằng “hào quang quốc tế” không thể che mờ sự thật phũ phàng ở quê nhà.

2. Ma Dong Seok (20 phiếu)

“Ông chú cơ bắp” của điện ảnh Hàn bất ngờ giữ vị trí á quân với số phiếu bầu cao thứ 2 suốt 3 năm qua. Dù là nhân vật chính kiêm nhà sản xuất của Criminal City 2, Ma Dong Seok lại từ chối tham gia họp báo quảng bá với lý do cá nhân. Việc bỏ mặc cả đoàn phim khiến giới truyền thông cho rằng anh coi thường khán giả, phớt lờ trách nhiệm nghề nghiệp. Với 20 phiếu, Ma Dong Seok từng trở thành tâm điểm chỉ trích, để lại hình ảnh “ngôi sao khó gần” trong mắt công chúng.

1. Jung Woo Sung (22 phiếu)

Đứng đầu bảng và cũng là người khó lòng biện minh nhất chính là Jung Woo Sung. Nam diễn viên điển trai bị tố có con ngoài giá thú nhưng không chịu cưới mẹ đứa bé, trong khi trước đó từng tham gia chiến dịch ủng hộ bà mẹ đơn thân và trẻ em mồ côi. Sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động khiến anh bị coi là đạo đức giả.

Chưa dừng lại, Jung Woo Sung còn vướng tin nhắn ngoại tình, bắt cá nhiều tay. Dù sau đó anh xuất hiện tại Lễ trao giải Rồng Xanh, cúi đầu xin lỗi công khai và cam kết làm tròn trách nhiệm người cha, nhưng với giới truyền thông, hình ảnh của Jung Woo Sung đã hoàn toàn sụp đổ. Gần đây nhất, tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, Jung Woo Sung lại bất ngờ được cho là chuẩn bị kết hôn, nửa kia dĩ nhiên không phải người phụ nữ đã sinh con cho anh. Điều này khiến chuỗi chỉ trích kéo dài ngày này qua năm khác, hứa hẹn việc Jung Woo Sung sẽ lại được Dâu Rừng "vinh danh" cuối năm nay.