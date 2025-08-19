Năm 2025 được xem là một năm khá ảm đạm của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ khi không có nhiều tác phẩm thực sự bùng nổ và tạo hiệu ứng "quốc dân" như trước. Tuy nhiên, theo số liệu từ Vân Hợp thì trong 8 tháng vừa qua, vẫn có 5 bộ phim vượt mốc 40 triệu lượt xem/tập, trở thành điểm sáng hiếm hoi của truyền hình Hoa ngữ.

5. Quốc Sắc Phương Hoa (Dương Tử, Lý Hiện): 40,83 triệu/tập

Quốc Sắc Phương Hoa xoay quanh Hà Duy Phương (Dương Tử) - con gái thương nhân có tài trồng mẫu đơn, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã đứng lên gây dựng sự nghiệp và dìu dắt nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ. Trong quá trình này, Hà Duy Phương quen biết Tưởng Trường Dương (Lý Hiện), họ cùng nhau phát triển việc kinh doanh và còn dần nảy sinh tình cảm.

Dù đề tài không mới nhưng Quốc Sắc Phương Hoa vẫn ghi điểm nhờ kịch bản logic, tiết tấu nhanh cùng màn tái hợp ăn ý của Dương Tử - Lý Hiện sau Thân Ái Nhiệt Ái. Tuy rằng Quốc Sắc Phương Hoa lập kỷ lục là phim có lượt view cao nhất trên nền tảng MangoTV nhưng đáng tiếc phần 2 lại không thành công được như vậy.

4. Tàng Hải Truyện (Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi): 43,7 triệu/tập

Lấy đề tài quyền mưu, Tàng Hải Truyện kể về cậu bé Trĩ Nô chứng kiến gia tộc diệt môn từ nhỏ, che giấu thân phận suốt 10 năm để học nghệ rồi trở lại triều đình dưới vỏ bọc mưu sĩ Tàng Hải (Tiêu Chiến). Từ kẻ áo vải, Tàng Hải dần trở thành trọng thần nhưng rồi cuối cùng lại phát hiện âm mưu lớn phía sau thảm án năm xưa.

Có sự chỉ đạo của đạo diễn Trịnh Hiểu Long (Chân Hoàn Truyện) và dàn cast nổi tiếng như Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi và Hoàng Giác, Tàng Hải Truyện đã được đoán sẽ gây bão kể từ lúc chưa lên sóng. Khi ra mắt, Tàng Hải Truyện thực sự gây sốt mùa hè, bản thân Tiêu Chiến cũng nhận được nhiều lời khen dù phim vẫn bị chê na ná Lang Nha Bảng.

3. Đại Phụng Đả Canh Nhân (Vương Hạc Đệ, Điền Hi Vi): 46,26 triệu/tập

Dương Lăng (Vương Hạc Đệ) vốn là một người hiện đại xuyên không về Đại Phụng, tỉnh dậy đã thấy mình trở thành Hứa Thất An sắp bị lưu đày. Nhờ trí tuệ, anh thoát chết và gia nhập tổ chức Đả Canh Nhân chuyên điều tra, giám sát triều đình. Từ đây, Hứa Thất An cùng đồng đội phá loạt vụ án ly kỳ, đồng thời còn nảy sinh tình cảm với công chúa Lâm An (Điền Hi Vi).

Sau khi lên sóng, Đại Phụng Đả Canh Nhân đã gây tranh cãi vì thay đổi nguyên tác, thiếu đi sự hấp dẫn và diễn xuất của Vương Hạc Đệ không tốt như kỳ vọng, chỉ khi về cuối, phim mới cải thiện được phần nào. Tuy vướng nhiều lời chê, Đại Phụng Đả Canh Nhân vẫn giữ kỷ lục phim cổ trang có lượt view cao nhất năm 2025.

2. Tẩy Trắng (Quách Kinh Phi, Vương Thiên Nguyên): 50,98 triệu/tập

Tẩy Trắng là bộ phim trinh thám điều tra lấy bối cảnh năm 2002, xoay quanh vụ án nhóm 4 kẻ sát nhân gây ra hàng loạt vụ giết người man rợ. Đội trưởng cảnh sát Bành Triệu Lâm (Quách Kinh Phi) mở cuộc truy lùng dai dẳng gần một thập kỷ cùng nhân chứng sống sót duy nhất là Chân Trân (Triệu Kim Mạch).

Khác với nhiều phim điều tra lê thê với mô típ tập hợp nhiều vụ án nhỏ, Tẩy Trắng chỉ có 14 tập và tập trung duy nhất vào một vụ án. Cách kể gọn gàng, logic giúp Tẩy Trắng được khen ngợi, tuy vậy phim cũng từng vướng tranh cãi vì cách quảng bá "đề cao phản diện".

1. Lạp Tội Đồ Giám 2 (Đàn Kiện Thứ, Kim Thế Giai): 56 triệu/tập

Sau thành công của Lạp Tội Đồ Giám 1, phần 2 tiếp tục khai thác cặp đôi điều tra ăn ý là họa sĩ thiên tài Thẩm Dực (Đàn Kiện Thứ) và đội trưởng đội cảnh sát Đỗ Thành (Kim Thế Giai). Cả 2 người đã cùng phối hợp phá nhiều vụ án chấn động từ idol tử nạn, vụ mất tích cho tới chuỗi án mạng liên hoàn.

Mặc dù không còn tạo cơn sốt như phần đầu, Lạp Tội Đồ Giám 2 vẫn duy trì chất lượng nhờ kịch bản chắc tay, tiết tấu nhanh nhưng vẫn đủ sự logic. Với 56 triệu view/tập, Lạp Tội Đồ Giám 2 chính là bộ phim ăn khách nhất năm 2025, vượt xa nhiều dự án bom tấn khác khiến không ít người bất ngờ. Tất nhiên, chính sự thành công này cũng giúp series phim đình đám có thêm phần 3.

