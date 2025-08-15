Mới đây, một bảng tổng hợp thống kê những bộ phim Trung Quốc có lượt xem cao nhất trên TikTok vừa được công bố đã gây xôn xao. Bảng xếp hạng không chỉ cho thấy sức hút của bộ phim, mà còn phản ánh mức độ quan tâm của khán giả đối với các diễn viên tham gia bộ phim.

1. Nghịch Ái (6,079 tỷ view)

Nghịch Ái là bộ phim đam mỹ đang gây sốt màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian qua. Bộ phim đã vượt qua tất cả các dự án khác và chiếm lĩnh vị trí "quán quân" với con số khủng khiếp 6,079 tỷ view.

Đáng nói, vì Trung Quốc cấm thể loại phim đam mỹ nên nhà sản xuất đã lách luật bằng cách sản xuất phim tại Đài Loan (Trung Quốc) rồi mới nhập về Đại lục. Tuy nhiên, bộ phim vẫn không thể qua mắt cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc và bị gỡ bỏ ngay sau những tập đầu tiên lên sóng, các từ khóa liên quan tới bộ phim cũng bị hạn chế tìm kiếm. Với cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc thì điều này không khác gì phạm vào "đại tội".

Dù bị chặn đường sống, nhưng độ hot của Nghịch Ái vẫn không ngừng tăng cao chóng mặt. Ngoài ra, bộ đôi diễn viên chính của phim la Điền Hủ Ninh và Tống Tử Du cũng trở thành những ngôi sao với lượng fan tăng cao chỉ sau một đêm. Có thể thấy rằng dù bị cấm, nhưng đây vẫn là thể loại phim yêu thích của khán giả Hoa ngữ.

2. Khó Dỗ Dành (3,965 tỷ)

Giữ vị trí thứ 2 với 3,965 tỷ lượt xem là bộ phim Khó Dỗ Dành của Chương Nhược Nam và Bạch Kính Đình. Thời điểm trước khi phát sóng chính thức, phim đã cán mốc 7,9 triệu lượt đặt xem trước, trở thành phim đầu tiên của Youku trong 21 năm đạt thành tích này.

Khó dỗ dành là phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình tan rồi lại hợp của Tang Diên (Bạch Kính Đình) và Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam). Cả hai vốn là bạn học rồi tình cờ sống chung, dần dần hóa giải những hiểu lầm trong quá khứ, chữa lành cho nhau và nảy sinh tình cảm.

3. Khom Lưng (2,426 tỷ)

Đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách phim Trung Quốc được xem nhiều nhất trên Tiktok là bộ phim cổ trang Khom Lưng do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính. Nội dung phim kể về mối duyên "oán - tình" giữa Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu. Từ những màn đấu trí căng thẳng, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho nhau và đối mặt với những bi kịch của thời đại loạn lạc.

Thời điểm lên sóng, Khom Lưng đã nhận được rất nhiều lợi khen ngợi của khán giả bởi nội dung kết hợp độc đáo cùng diễn xuất ăn ý của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh. Những video được cắt từ các cảnh phim cũng đã tạo ra làn sóng lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, giúp phim đạt được con số 2,426 tỷ view, một thành tích mà nhiều bộ phim khác phải mơ ước.

4. Bạch Nguyệt Phạn Tinh (1,838 tỷ)

Bạch Nguyệt Phạn Tinh là một trong những dự án cổ trang hiếm hoi của Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng. Phim kể về Bạch Thước (Bạch Lộc), một cô gái quyết tâm tu tiên để báo ân. Trong hành trình đó, cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Phạn Việt (Ngao Thụy Bằng), tộc trưởng Yêu tộc. Cả hai đã cùng nhau vượt qua thử thách và tiêu diệt cái ác.

Ngay từ khi công bố, phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Vượt mốc 1,8 tỷ view trên TikTok là một minh chứng cho sức hút không nhỏ của bộ phim trong lòng khán giả.

5. Cây Ô Liu Màu Trắng (1,716 tỷ)

Trần Triết Viễn và Lương Khiết đã có màn kết hợp thành công trong Cây Ô Liu Màu Trắng. Phim kể về chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy khó khăn giữa một nữ phóng viên truyền hình và một kỹ sư gỡ bom mìn. Cả hai gặp nhau trong một lần tác nghiệp và cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu cảm động.

Dù là phim hiện đại nhưng sự ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi chính Trần Triết Viễn và Lương Khiết đã khiến khán giả "đổ rạp". Phim đã đạt được 1,716 tỷ view, chứng tỏ độ hot không hề kém cạnh các bộ phim ngôn tình hiện đại khác.

6. Lâm Giang Tiên (1,249 tỷ)

Lâm Giang Tiên là bộ phim cổ trang tiên hiệp đánh dấu màn hợp tác giữa Tăng Thuấn Hy và Bạch Lộc. Phim kể về mối tình đầy bi kịch giữa Hoa Như Nguyệt (Bạch Lộc) và Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy) - cặp đôi vốn có duyên nợ từ 300 năm trước nhưng lại liên tục rơi vào vòng lặp "kết hôn - sát phu - tái sinh".

Trước khi lên sóng, Lâm Giang Tiên được kỳ vọng sẽ là một tác phẩm cổ trang ăn khách. Nhưng khi phát hành, phim lại nhận nhiều ý kiến chê bai khi có nhiều tình tiết vay mượn cùng cái kết khó hiểu. Dù vậy, việc góp mặt trong danh sách phim Trung Quốc được xem nhiều nhất trên Tiktok với con số 1,249 tỷ view cũng phần nào cho thấy sức hút của cặp đôi Bạch Lộc - Tăng Thuấn Hy là rất lớn.

7. Yêu Em (1,125 tỷ)

Yêu Em của Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm cũng là một cái tên gây chú ý trong danh sách này. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, chữa lành của Thẩm Tích Phàm (Từ Nhược Hàm đóng) - một nữ quản lý khách sạn, và Hà Tô Diệp (Trương Lăng Hách đóng), một bác sĩ đông y.

Nội dung tình cảm ngọt ngào, cùng sự kết hợp của cặp đôi trai tài gái sắc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Lượt view trên TikTok của phim đã vượt mốc 1,1 tỷ view cũng góp phần giúp tên tuổi nam thần Trương Lăng Hách đến gần hơn với khán giả.

8. Thư Quyển Nhất Mộng (1,105 tỷ)

Thư Quyển Nhất Mộng là dự án hợp tác của hai diễn viên trẻ Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng. Mặc dù không phải là những cái tên quá đình đám, nhưng nhờ kịch bản hấp dẫn và những thước phim đẹp mắt, bộ phim đã cán mốc 1,1 tỷ view, chứng tỏ sự thành công ngoài mong đợi.

Nội dung Thư Quyển Nhất Mộng kể về Tống Tiểu Ngư (Lý Nhất Đồng), một diễn viên kém nổi bất ngờ xuyên không vào thế giới trong kịch bản, trở thành nữ chính Tống Nhất Mộng. Tại đây, cô gặp nam chính Nam Hành/Ly Thập Lục (Lưu Vũ Ninh) và rơi vào một chuỗi vòng lặp với 108 cái chết khác nhau. Từ đây, những tình huống dở khóc dở cười cũng liên tục diễn ra khiến cả hai không thể thoát ra khỏi tình huống đã định sẵn.

9. Ngũ Phúc Lâm Môn (849 triệu)

Ngũ Phúc Lâm Môn là bộ phim cổ trang với sự tham gia của dàn sao trẻ như Vương Tinh Việt, Lư Dục Hiểu, Lưu Tá Ninh, Trần Hạc Nhất, Ngô Tuyên Nghi,... Nội dung phim tập trung vào tình cảm gia đình, tình yêu và những thử thách mà các nhân vật phải đối mặt.

Dù bị chê bai có nội dung cũ, phi logic cùng nhiều tình tiết được xây dựng không đồng nhất, nhưng Ngũ Phúc Lâm Môn vẫn xuất sắc đạt được gần 850 triệu view, góp mặt trong danh sách phim Trung Quốc được xem nhiều nhất trên Tiktok.

10. Thèm Muốn (826 triệu)

Mặc dù chỉ đứng cuối bảng, Thèm Muốn vẫn là một cái tên khá nổi bật. Đây cũng là dự án phim đam mỹ thứ 2 trong danh sách phim Trung Quốc được xem nhiều nhất trên Tiktok. So với Nghịch Ái, Thèm Muốn còn được nhận xét là có độ đầu tư hoành tráng và đậm mùi tiền hơn hẳn.

Phim khai thác chủ đề tình cảm trong bối cảnh cuộc chiến thương mại và những âm mưu tranh giành quyền lực. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính liên tục đảo ngược, từ đối đầu, thử thách đến sự tin tưởng và giao phó tính mạng cho nhau.



