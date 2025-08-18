Mưa Đỏ là tựa phim được sản xuất đặc biệt để hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. Sau quá trình quảng bá tích cực với nhiều những trích đoạn, hình ảnh khiến khán giả vừa mong chở vừa nghẹn ngào thì cuối cùng, phim cũng đã có buổi ra mắt đầu tiên tại thủ đô Hà Nội.

Có mặt tại sự kiện là gần như đầy đủ ekip làm phim, đa phần là các diễn viên trẻ vào vai những người lính quả cảm trong phim. Đặc biệt, sự xuất hiện của những cái tên như Hoà Minzy, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang,... cũng khiến sự kiện nóng hơn bao giờ hết.

Toàn cảnh sự kiện

Xuất hiện tại thảm đỏ, Hòa Minzy chiếm trọn spotlight của dàn nghệ sĩ với khi diện áo dài truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng. Đang là một trong số những nữ ca sĩ trẻ được yêu thích hàng đầu showbiz Việt, lần ra mắt với vai trò diễn viên này, Hòa Minzy nhận được sự ủng hộ cực lớn từ người hâm mộ. Tại sự kiện, vô số fan của nữ ca sĩ xuất hiện kín tại khu vực thảm đỏ.

Hòa Minzy đẹp phát sáng tại thảm đỏ

Nhan sắc xinh đẹp của Hoà Minzy

Người hâm mộ đến đợi từ sớm để gặp nữ ca sĩ

Hoà Minzy nhiệt tình giao lưu với khán giả

Ngoài Hòa Minzy thì sự xuất hiện của nam chính Đỗ Nhật Hoàng cũng khiến khán giả phát cuồng. Lần đầu tiên tham gia một bộ phim đề tài chiến tranh, Nhật Hoàng lột xác từ hình tượng chàng thơ sang hình ảnh đầy gai góc, mạnh mẽ. Tại sự kiện, nụ cười rạng rỡ, diện mạo bảnh bao của anh nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả, báo chí.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Nam chính Nhật Hoàng (áo vàng) nổi bật giữa cả dàn sao nam của bộ phim

Steven Nguyễn

Đình Khang

Phương Nam

Hoàng Long