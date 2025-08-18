Cuối năm nay, màn ảnh rộng Việt Nam sẽ chào đón một tác phẩm hợp tác quốc tế đầy hứa hẹn mang tên Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Bộ phim gây sốt ngay từ những hình ảnh và thước phim đầu tiên khi quy tụ dàn sao đình đám gồm “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo và “nàng thơ Việt Nam” Hoàng Hà, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn bom tấn Hàn Quốc Kim Sung Hoon.

Trailer phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao

Ngay khi Lee Kwang Soo xuất hiện bất ngờ tại Việt Nam vào năm ngoái, khán giả đã rộ lên tin đồn về một dự án hợp tác mới. Không để người hâm mộ phải chờ lâu, những hình ảnh đầu tiên của Tay Anh Giữ Một Vì Sao đã chính thức được hé lộ. Poster gây ấn tượng khi Lee Kwang Soo dù là siêu sao nhưng lại xuất hiện lạc lõng giữa lòng Sài Gòn, tay cầm ổ bánh mì, một chi tiết vừa hài hước vừa gần gũi, thể hiện rõ sự gắn kết văn hoá trong dự án.

Câu chuyện phim xoay quanh Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo), một ngôi sao hạng A xứ Hàn, lạc giữa Sài Gòn sau sự cố tréo ngheo khi trợ lý của anh cầm nhầm hộ chiếu quay về Hàn Quốc. Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với ánh đèn rực rỡ, Jun Woo bỗng chốc trở thành kẻ không xu dính túi tại một đất nước xa lạ. Trong hành trình buộc phải hòa nhập với cuộc sống bình dân, anh vô tình gặp Thảo (Hoàng Hà) khi đang ngồi ăn phở một mình giữa Sài Gòn. Jun Woo không ngờ cô gái này lại không hề biết mình là ai, từ đó mở ra mối lương duyên kỳ lạ giữa hai con người xa lạ.

Trailer đầu tiên của phim, những hình ảnh Lee Kwang Soo ngồi ăn bánh mì, ăn phở, uống trà đá đang được cư dân mạng truyền tay nhau tích cực khắp các nền tảng MXH Việt. Những khung hình quen thuộc đậm chất Việt Nam hứa hẹn mang đến sự khác biệt cho Tay Anh Giữ Một Vì Sao giữa làn sóng phim hợp tác Việt - Hàn đang nở rộ năm 2025.

Điểm cộng lớn của dự án nằm ở màn kết hợp lần đầu giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà. Nam diễn viên xứ Hàn vốn nổi tiếng với lối diễn xuất duyên dáng, hài hước, trong khi đó, Hoàng Hà mang đến sự tươi mới bằng nét đẹp thuần Việt và lối diễn tự nhiên. Cặp đôi "size gap" hứa hẹn mang đến nhiều câu chuyện thú vị cho khán giả. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những cái tên như Duy Khánh, Cù Thị Trà cũng khiến người xem tò mò.

Dự kiến khởi chiếu vào ngày 3/10/2025, Tay Anh Giữ Một Vì Sao được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim tình cảm, hài hước gây sốt mùa thu năm nay.