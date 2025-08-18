Quách Ngọc Ngoan thời gian gần đây đang là cái tên được quan tâm trở lại khi liên tục nhá hàng các dự án mới sau 7 năm không đóng phim điện ảnh kể từ Người Bất Tử. Ngoài phim Tết Báu Vật Trời Cho đóng cùng Tuấn Trần - Phương Anh Đảo, anh mới đây còn xuất hiện trong buổi lễ khai máy dự án Thiên Đường Máu cùng Quang Tuấn - Hoài Lâm. Liên tiếp gia nhập 2 đoàn phim bên cạnh dàn sao toàn những tên tuổi bảo chứng doanh thu phòng vé khiến cái tên Quách Ngọc Ngoan được quan tâm hơn bao giờ hết.

Nam diễn viên ở hai buổi bấm máy dự án phim mới

Không chỉ chủ đề tái xuất màn ảnh rộng, diện mạo của Quách Ngọc Ngoan sau nhiều năm không có dự án nổi bật cũng trở thành chủ đề hot. Trên mạng xã hội, những đoạn clip của anh ở buổi bấm máy 2 dự án mới được cư dân mạng tích cực truyền tay nhau. Vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng cho diện mạo "tuyệt đối điện ảnh" của nam tài tử. Nhiều bình luận còn cho rằng Quách Ngọc Ngoan là người có gương mặt điện ảnh đẹp nhất Việt Nam, U40 vẫn quá trẻ trung, phong độ, đẹp đến nỗi... mặc áo rách lên người vẫn nổi bần bật.

Bình luận của khán giả

Hiện tại chưa biết ở hai dự án sắp tới, Quách Ngọc Ngoan sẽ đảm nhận vai diễn gì, thuộc tuyến chính hay phụ nhưng cư dân mạng đã phát cuồng, vô cùng mong chờ sự trở lại của anh. Nhiều người còn khẳng định chỉ cần là kịch bản Quách Ngọc Ngoan lựa chọn thì chắc chắn xứng đáng để tin tưởng và ra rạp.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986 là một trong những gương mặt nam diễn viên ấn tượng của màn ảnh Việt. Xuất thân từ sàn catwalk khi từng đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008, anh nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và tạo dấu ấn nhờ ngoại hình nam tính cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Năm 2010, Quách Ngọc Ngoan vụt sáng khi đảm nhận vai Tố Như trong Long Thành Cầm Giả Ca và vai Lý Công Uẩn trong Khát Vọng Thăng Long. Cả hai tác phẩm đều được giới chuyên môn đánh giá cao, mang về cho anh những giải thưởng danh giá. Những năm sau đó, anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh qua nhiều dự án đa dạng, trong đó nổi bật nhất là Người Bất Tử (2018) - một tác phẩm tuy không thành công về mặt doanh thu nhưng lại lại được khán giả đánh giá cao. Vai diễn phức tạp trong phim được xem là bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của nam diễn viên. Đáng tiếc là sau tác phẩm này, Quách Ngọc Ngoan lại dừng nhận phim điện ảnh sau đó gặp một vài biến cố đời tư nên đã vắng bóng khỏi màn ảnh rộng đến tận thời điểm hiện tại.

Quách Ngọc Ngoan đặc biệt phù hợp với những vai diễn vai vóc hoặc có yếu tố phản diện



