Mới đây, một clip xướng tên top 7 ngọc nữ đẹp nhất màn ảnh Việt đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Theo danh sách được công bố bao gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào, Diệp Bảo Ngọc, Diễm My 9X, Nhã Phương và Thu Trang. Tuy nhiên, danh sách này khiến khán giả vô cùng khó hiểu bởi nhiều ý kiến cho rằng, Tăng Thanh Hà, người duy nhất được truyền thông và công chúng đồng loạt gọi là “ngọc nữ” thực thụ, lại hoàn toàn mất hút.

Một bảng xếp hạng ngọc nữ Vbiz với 7 cái tên được xướng lên hút lương tương tác cao với nhiều ý kiến tranh cãi

Cư dân mạng đưa ra danh sách các ngọc nữ màn ảnh

Tăng Thanh Hà từ lâu đã là biểu tượng nhan sắc và hình tượng ngọc nữ của Vbiz. Từ Dốc Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc đến Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế,… cô luôn được tán dương về vẻ đẹp trong sáng, thanh lịch và khí chất ngọc nữ khó ai bì kịp. Ngay cả khi ở ẩn, không đóng phim, Hà Tăng vẫn luôn được nhắc đến như hình mẫu ngọc nữ hiếm hoi của showbiz, khiến việc vắng mặt trong top 7 gây bất ngờ cho khán giả.

Trong danh sách, Ninh Dương Lan Ngọc nổi bật nhất. Cô được xem là tiệm cận danh xưng ngọc nữ nhờ nhan sắc tươi trẻ, diễn xuất linh hoạt và sự nghiệp ổn định với các vai diễn trong Cánh Đồng Bất Tận, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu,... Tuy nhiên, vẫn còn một số tranh cãi về việc cô có thực sự hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ngọc nữ hay chưa. Chính bản thân Lan Ngọc cũng từng chia sẻ trong mắt cô Vbiz chỉ có 1 ngọc nữ duy nhất là Hà Tăng.

Kaity Nguyễn mang phong cách hiện đại và nhan sắc cá tính, được yêu thích qua Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu, Hồn Papa Da Con Gái,... Khác với ngọc nữ truyền thống, Kaity Nguyễn mang vẻ đẹp phá cách, cá tính, phù hợp với Gen Z nhưng vẫn gây tranh cãi khi xếp vào danh sách. Nhiều người cho rằng Kaity có thể là ngọc nữ nhưng phải là chuyện của vài năm nữa.

Phương Anh Đào có sự nghiệp ấn tượng qua loạt phim nghệ thuật và thực sự bùng nổ với bom tấn 500 tỷ Mai. Nhan sắc thanh thoát, diễn xuất tự nhiên nhưng tên tuổi chưa phổ biến rộng rãi như Lan Ngọc hay Nhã Phương, một phần do cô khá hạn chế xuất hiện trên các gameshow, sự kiện. Với nhan sắc và diễn xuất ổn định, nhiều người cũng cho rằng Phương Anh Đào khá xứng đáng với danh xưng ngọc nữ đẹp nhất Vbiz.

Diệp Bảo Ngọc và Diễm My 9X đều là gương mặt quen thuộc. Diệp Bảo Ngọc nổi bật với nhan sắc dịu dàng và các phim truyền hình dài tập, khoảng 3 năm gần đây mới bắt đầu đóng phim điện ảnh. Trong khi Diễm My 9X được biết đến với nhan sắc gợi cảm và đa dạng vai diễn từ điện ảnh đến truyền hình. Dù vậy cả hai vẫn chưa từng được tung hô là ngọc nữ chứ chưa nói đến việc lot top đẹp nhất.

Nhã Phương, từ sau Tuổi Thanh Xuân, được xem là ngọc nữ hiện đại với hình tượng nữ tính, dịu dàng. Tuy nhiên, nhan sắc trồi sụt thất thường và diễn xuất một màu, chưa thực sự bứt phá khiến danh xưng ngọc nữ của cô chưa trọn vẹn.

Khó hiểu nhất là sự xuất hiện của Thu Trang - nữ diễn viên nổi bật ở khả năng diễn hài, nhưng sắc vóc không phải thế mạnh. Việc Thu Trang có mặt trong danh sách khiến nhiều người tranh cãi dữ dội, bởi ngọc nữ vốn gắn liền nhan sắc thanh tao, quyến rũ, trong khi Thu Trang thường được biết đến với vai diễn duyên dáng, hài hước hoặc một số vai cá tính trên màn ảnh rộng.

Tóm lại, danh sách top 7 ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam dù khiến khán giả bàn tán sôi nổi nhưng lại bỏ qua biểu tượng ngọc nữ Tăng Thanh Hà và đưa vào những cái tên còn tranh cãi. Việc này đặt ra câu hỏi về tiêu chí chọn lựa ngọc nữ: nhan sắc, sự nghiệp hay sức ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại?

Khán giả gọi tên Hà Tăng và thắc mắc về sự xuất hiện của Thu Trang

Nguồn ảnh: Tổng hợp