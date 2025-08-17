Romantics Anonymous là một trong số những dự án trọng điểm của Netflix châu Á giai đoạn nửa cuối 2025 khi nó có sự góp mặt của ekip đến từ 2 quốc gia là Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù phải đến tận giữa tháng 10 mới ra mắt nhưng hiện phim đã được quảng bá rầm rộ, những hình ảnh đầu tiên đã được tung ra, hé lộ phần nào nội dung phim. Được biết Romantics Anonymous còn được lựa chọn để ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 vào tháng 9 sắp tới trước khi phát hành chính thức vào tháng 10.

Poster phim Romantics Anonymous

Được đầu tư quảng bá cũng kéo theo việc Romantics Anonymous bất ngờ lao đao đảo khi những bê bối của nam chính Oguri Shun bất ngờ bị cư dân mạng Hàn Quốc đào lại khiến nhiều người vô cùng lo ngại. Cụ thể trong quá khứ, Oguri Shun từng bị cho là có mối quan hệ nhạy cảm với một người mẫu tại một câu lạc bộ dành riêng cho người trước khi kết hôn. Đáng nói hơn khi năm 2023, anh còn bị YouTuber nổi tiếng là Higashitani Yoshikazu công khai ảnh khỏa thân và đứng hát trong một quán bar, khiến hình ảnh của anh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm này anh đã có vợ và 4 con, có vẻ như cả 5 người đều tha thứ cho Oguri Shun và anh vẫn tiếp tục cố gắng phát triển sự nghiệp.

Oguri Shun từng dính loạt bê bối chấn động

Khi những hình ảnh cũ bị đào lại, cư dân mạng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, làn sóng tẩy chay Oguri Shun dâng cao đỉnh điểm, nhiều người cho rằng nam diễn viên đang cố gắng sang Hàn Quốc để tẩy trắng cho hình ảnh của mình sau 2 năm không thể phát triển ở quê nhà.

Bình luận của cư dân mạng Hàn: - Tôi còn sốc hơn khi biết đây là một người đàn ông đã có vợ và 4 đứa con... Làm sao mà nhìn thấy cảnh đó rồi vẫn có thể tha thứ cho anh ta được chứ? - Tôi sốc quá... Đây là lần đầu tôi thấy chuyện này... Trời ơi, mắt tôi. Hôm qua nhìn thấy anh ta trong bài viết kia, tôi còn nghĩ "cũng đâu đến nỗi?" mà giờ thì... khỏi xem phim luôn, ghê quá. - Tôi thật sự lo lắng cho danh tiếng lâu nay của Han Hyo Joo, quá khứ kinh khủng của Oguri Shun có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cô ấy. - Anh ta nổi tiếng vì thích "chơi bời", mà cái kiểu "chơi" khủng khiếp. - Tôi thích anh này từ Vườn Sao Băng, còn thích hơn bản Hàn nữa, bẵng đi mấy năm không quan tâm, sao giờ lại ra nông nỗi này. - Làm ơn đừng sang Hàn Quốc để tẩy trắng, về quốc gia của bạn và sám hối đi. - Đừng để kiểu người này tới Hàn Quốc. Sao anh ta lại sống như vậy chứ? - Sang tháng hình như sẽ tới Hàn tham gia LHP Busan nữa. Trời ơi đừng để ảnh hưởng đến Han Hyo Joo và đất nước của chúng tôi.

Oguri Shun và Han Hyo Joo

Oguri Shun từng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu của màn ảnh Nhật Bản. Dấu mốc đưa tên tuổi anh vươn tầm châu Á chính là vai diễn Hanazawa Rui trong Hana Yori Dango - phiên bản Nhật của Vườn Sao Băng” Vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng giàu tình cảm của Hanazawa Rui đã khiến Oguri Shun trở thành chàng trai trong mơ của hàng triệu khán giả, đặc biệt là phái nữ. Nhiều người nhận định Oguri Shun chính là Rui giống trong truyện nhất, lấn át mọi phiên bản sau này của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan,... Cho đến nay, nhắc tới Oguri Shun, khán giả vẫn nhớ về Vườn Sao Băng.

Hình ảnh trong phim Hana Yori Dango

Về bộ phim mới với Han Hyo Joo, phim sản xuất dựa trên bộ phim cùng tên của đạo diễn Pháp ean-Pierre Ameris. Nội dung xoay quanh cô thợ làm socola tài năng nhưng lại mắc chứng rối loạn lo âu xã hội. Dù đam mê nghề nghiệp, căn bệnh khiến cô luôn rụt rè, khó hòa nhập và gặp nhiều trắc trở trong công việc lẫn cuộc sống.Ông chủ tiệm bánh do Oguri Shun thủ vai cũng là một người đàn ông mắc chứng rối loạn lo âu xã hội và sống khép kín. Chính sự đồng điệu trong tâm hồn, nỗi sợ hãi và cả những tổn thương đã trở thành chất xúc tác kéo họ lại gần nhau.