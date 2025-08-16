The Winning Try (tựa Việt: Đội Tuyển Kỳ Tích) đang là một trong những phim Hàn rất đáng xem ở thời điểm hiện tại. Tác phẩm này có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Yoon Kye Sang, Im Se Mi và Kim Yo Han, xoay quanh nhân vật chính Ju Ga Ram (Yoon Kye Sang).

Ở những tập gần đây, The Winning Try mang đến những diễn biến cảm động.

Ju Ga Ram từng là một vận động viên cực kỳ tài năng, được xem như niềm hy vọng của bóng bầu dục Hàn Quốc. Dù vậy, cuộc đời lẫn sự nghiệp của anh bị hủy hoại vì một scandal dùng chất kích thích. Khắp nơi, người ta chỉ trích Ju Ga Ram bất chấp sự thật phía sau. Cuối cùng, anh quyết định giải nghệ.

3 năm sau, Ju Ga Ram trở lại để làm huấn luyện viên cho đội bóng trường trung học mà anh từng thi đấu. Tại đây, anh gặp lại người bạn gái cũ Bae I Ji (Im Se Mi). Hai người không chỉ giải quyết những hiểu lầm năm xưa, mà Ju Ga Ram còn chỉ dạy những kỹ năng và truyền lửa cho các học trò, giúp họ hoàn toàn trở thành con người khác.

Yoon Kye Sang đảm nhận vai nam chính Ju Ga Ram.

Phân cảnh thể hiện diễn xuất ấn tượng của Im Se Mi.

Cho đến thời điểm này, The Winning Try vẫn chưa được quan tâm thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thực sự đây là một tác phẩm rất ổn mà những ai yêu phim Hàn không nên bỏ qua. Bộ phim mang tới những tình huống hài hước thú vị, truyền động lực cho người xem, đồng thời cũng có những khoảnh khắc làm họ rơi nước mắt.

Yoon Kye Sang và Im Se Mi đẹp đôi, tạo phản ứng hóa học tốt. Trong khi câu chuyện của "cặp đôi gà bông" Yun Seong Jun (Kim Yohan) - Seo U Jin (Park Jung Yeon) cũng được người xem đón nhận.

Câu chuyện của "cặp đôi gà bông" cũng được khán giả quan tâm.

Với các khán giả đang theo dõi phim, họ cho rằng The Winning Try có nội dung rất ổn xứng đáng được quan tâm nhiều hơn. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: