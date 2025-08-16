Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Bữa đại tiệc thị giác đáng xem vô hạn lần!

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim



Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành mở màn cho hồi kết hoành tráng nhất của hành trình mà Tanjiro và đồng đội đã băng qua suốt những phần trước. Nếu Mugen Train là chuyến tàu đẫm nước mắt đưa Rengoku trở thành biểu tượng bất diệt, Khu Giải Trí là nơi Tanjiro cùng Tengen đối mặt với cặp Thượng Huyền Sáu nguy hiểm, Làng Thợ Rèn là mảnh ghép phơi bày sức mạnh tiềm ẩn của Nezuko thì Vô Hạn Thành đưa mọi nhân vật bước vào trận chiến cuối cùng với Muzan Kibutsuji - kẻ thù tối cao của Sát Quỷ Đoàn.

Phần phim này dẫn dắt người xem vào pháo đài khổng lồ không ngừng biến đổi, nơi mỗi hành lang, mỗi căn phòng đều là chiến trường sinh tử. Trọng tâm của hồi đầu tiên nằm ở cuộc chạm trán mãnh liệt giữa Thượng Huyền Ba Akaza cùng với Tanjiro và các trụ cột. Không chỉ là cuộc đấu sức nghẹt thở, đây còn là khoảnh khắc khơi lại những vết thương quá khứ và lý tưởng đối lập giữa con người và quỷ. Dưới bàn tay của đạo diễn Haruo Sotozaki và Kondo Hikaru, mạch truyện được gắn kết chặt chẽ với những gì khán giả đã trải nghiệm trước đó, vừa gợi nhắc hành trình gian khổ của các nhân vật vừa dồn ép cảm xúc đến cực điểm. Với sự đầu tư của Ufotable, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã tạo nên cơn sốt đối với khán giả yêu thích anime trên toàn cầu nhờ hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động và nội dung vô cùng ấn tượng. Tại Việt Nam, bộ phim cũng ghi nhận dấu mốc chưa từng có của thể loại anime từ trước đến nay, khi thu về 36,5 tỷ đồng doanh thu chỉ trong ngày chiếu sớm đầu tiên, đánh bay kỷ lục 14 tỷ đồng của Conan tạo ra cách đây không lâu. Vậy đâu là yếu tố làm nên thành công xuất sắc này?

Ai cũng mang trong mình những vết thương lòng

Quá khứ nhuốm màu bi kịch của kẻ phản diện đã trở thành dư âm day dứt nhất sau khi khán giả rời rạp, bởi Vô Hạn Thành không chỉ phô diễn một đại tiệc hành động mà còn mở ra một bộ phim đầy suy tư về lòng trắc ẩn, về những số phận lạc bước vào bóng tối và cái giá phải trả cho mỗi lựa chọn. Phim bắt đầu giữa mê cung kiến trúc xoay chuyển liên tục như một không gian không điểm kết thúc, buộc Sát Quỷ Đoàn phải tiến bước. Ở trung tâm cảm xúc của phần phim này là Akaza, kẻ từng gieo đau đớn cho Tanjiro nay được lộ rõ quá khứ đầy đau thương. Phim không minh oan cho nhân vật này nhưng kiên nhẫn lột tả gốc rễ của một linh hồn mệt mỏi, đứa con trai từng ngập trong bạo lực đường phố, lần đầu biết đến khái niệm tương lai khi gặp người thầy chính trực và cô gái hiền lành Koyuki. Hạnh phúc mong manh ấy bị xóa sổ chỉ trong một đêm, để lại khoảng trống mà hận thù lấp đầy. Khi quá khứ bị ép chìm xuống đáy ký ức bởi bàn tay Muzan, Akaza chỉ còn lại bản năng tôn thờ sức mạnh. Vô Hạn Thành mở cánh cửa ấy, buộc Akaza nhìn thẳng vào cái yếu đuối tận cùng của mình, vào sự thật rằng sức mạnh của hắn không cứu nổi ai, càng không cứu nổi người mình thương. Những pha đối kháng giữa Akaza và Tanjiro vì thế vượt ra ngoài những đòn đánh, trở thành cuộc tranh biện giữa một trái tim giữ được lòng nhân và một trái tim đã bị rút cạn hy vọng.

Cũng trong tòa thành ấy, trận chiến của Trùng Trụ Shinobu với Douma trở thành lát cắt bi tráng khiến cả rạp phải lặng đi. Douma là Thượng Huyền Nhị với nụ cười lạnh máu, là hệ tư duy méo mó dùng ngôn từ đạo đức để che đậy thú tính, là kẻ từng đoạt mạng Kocho Kanae, người chị dịu dàng luôn là điểm tựa tinh thần của Shinobu. Phim kể lại quá khứ ấy bằng ngôn từ nhẹ nhàng để thấy vì sao phía sau nụ cười thường trực của Shinobu lại là biển giận dữ không tiếng động. Thân hình nhỏ bé có thể không cho phép cô chém đầu quỷ, nhưng trí tuệ và ý chí đã giúp cô biến chính cơ thể mình thành vũ khí độc. Giây phút Shinobu chấp nhận trả món nợ máu bằng chính máu của mình, gieo liều độc cuối cùng vào kẻ quỷ tự phụ, chính là lúc điện ảnh chạm tới vẻ đẹp cao nhất của sự hy sinh, để lại những tiếc thương ngân dài trong lòng người xem.

Ở một trận địa khác, cuộc đối đầu giữa Zenitsu và Kaigaku trong Vô Hạn Thành không chỉ là trận chiến sống còn giữa thợ săn quỷ và quỷ, mà còn là khoảnh khắc khép lại một chương đau thương trong đời Zenitsu. Kaigaku - người sư huynh từng được Zenitsu ngưỡng mộ - đã bỏ lại lòng tự trọng và nhân cách để tìm kiếm sức mạnh bất tử, phản bội thầy và đồng môn, thậm chí gián tiếp khiến cựu Minh Trụ Kuwajima Jigoro phải chịu một cái chết cô độc và đau đớn. Zenitsu hiểu rằng, trong cuộc chiến này, cậu không chỉ đối đầu với một thượng huyền quỷ, mà còn đối diện với chính ký ức tuổi trẻ, với sự mất mát của một người mà cậu coi như gia đình. Khoảnh khắc Zenitsu trút toàn bộ sức lực vào thức sấm mới do chính mình sáng tạo, cậu đã chứng minh rằng, một trái tim kiên định mới là nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất, và đó chính là thứ mà Kaigaku dù sở hữu bao nhiêu chiêu thức cũng không bao giờ chạm tới.

Phải công nhận rằng, Thanh Gươm Diệt Quỷ không chỉ cuốn hút bằng những trận chiến mãn nhãn mà còn bởi những lát cắt cuộc đời ẩn sau từng nhân vật, nơi thiện hay ác đều khơi lên những khoảnh khắc khiến người xem chùng lòng. Ẩn dưới lớp huyết chiến, bộ phim soi chiếu một sự thật gai góc, rằng con quỷ tàn ác đôi khi không chỉ mang tên Akaza mà còn là cách con người đối xử với chính đồng loại của mình, đẩy kẻ yếu vào ngõ cụt, chà đạp họ cho tới khi chỉ còn lại bóng tối. Khi ta khóc vì Akaza, đó không phải lời tha thứ, mà là khoảnh khắc nhận ra bi kịch của một kẻ đã mất đường trở về. Khi ta khóc vì Shinobu, ấy là sự kính trọng dành cho một lựa chọn được cân đo bằng cả một đời người. Và khi ta vẫn dõi theo Tanjiro, là vì cậu giữ trọn điều tưởng chừng giản dị mà lại khó nhất giữa đêm đen, tin rằng lòng nhân không phải sự yếu mềm mà là thứ sức mạnh duy nhất có thể khép lại cuộc chiến khởi nguồn từ nỗi đau. Vô Hạn Thành vì thế trở thành một bài học trưởng thành, nhắc rằng chẳng ai sinh ra đã là kẻ ác, và cũng chẳng ai còn là người nếu đánh mất khả năng rung động trước nỗi đau của kẻ khác.

Xuất sắc từ hình ảnh tới âm thanh

Vô Hạn Thành thực sự là sân khấu nơi Ufotable dồn toàn bộ tinh hoa kỹ thuật và mỹ cảm vào từng khung hình, tạo nên một bữa tiệc thị giác vừa choáng ngợp vừa đầy chất điện ảnh. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, người xem đã bị hút vào mê cung ánh sáng và chuyển động, nơi mỗi nhát gươm lóe sáng, mỗi mảng tường vỡ tung hay từng đợt sóng xung kích dội ngược đều mang sức nặng như thể có thể chạm vào. Trận chiến giữa Akaza và cặp đôi Tanjiro - Giyu chính là đỉnh cao của sự hòa quyện giữa nghệ thuật và kỹ thuật. Từng góc quay cận, trung, toàn được sắp đặt như một bản vũ khúc của kiếm và máu, khi nhịp điệu liên tục chuyển từ dồn dập đến ngắt quãng, đẩy cảm xúc khán giả lên tới cực điểm rồi buộc họ nín thở dõi theo. Nhưng ẩn sau những đòn thế ấy không chỉ là cuộc tranh tài sức mạnh, mà còn là đối thoại về đạo đức, bởi Akaza không đơn thuần là một kẻ phản diện lạnh lùng mà là tấm gương phản chiếu phần tối tăm và những lựa chọn đầy bi kịch của con người.

Trong tay Ufotable, Vô Hạn Thành không chỉ là một bối cảnh chiến đấu, mà trở thành một cơ thể sống, nơi camera trượt dài qua hành lang xoay tròn, cửa bật mở rồi lật ngược, cầu thang đảo chiều, mọi chuyển cảnh nối liền nhau mượt mà như sợi dây đàn căng giữa tay nghệ sĩ. Sự hòa trộn tinh tế giữa hiệu ứng 2D thủ công và sức mạnh 3D hiện đại được xử lý khéo léo, không chỉ làm giàu thêm chiều sâu không gian mà còn khiến từng khoảnh khắc chiến đấu trở nên có hồn, biến trải nghiệm của người xem thành một chuyến phiêu lưu thị giác khó lòng rời mắt.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo nên những khung hình đẹp như tranh, Ufotable còn cho thấy sự tinh tế trong việc vận dụng âm thanh để nâng tầm cảm xúc, biến mỗi phân cảnh trở thành một trải nghiệm trọn vẹn. Âm nhạc ở đây không chỉ đơn thuần là phần nền, mà là một vũ khí dẫn dắt tâm trạng khán giả, biết lúc nào cần bùng nổ để thổi bùng khí thế, và khi nào nên lắng lại để khoét sâu vào những khoảng lặng của câu chuyện. Những bản OST hùng tráng khiến các trận chiến như bùng cháy ngay trước mắt, khơi gợi tinh thần quả cảm và sức mạnh bất khuất. Ngược lại, những giai điệu dịu dàng, thậm chí mong manh, lại len lỏi vào từng khoảnh khắc mất mát và chia ly, khiến người xem không chỉ thấy mà còn cảm được nỗi đau của nhân vật. Hoàn thiện mảnh ghép cảm xúc ấy là dàn diễn viên lồng tiếng đầy nội lực, những người thổi hồn vào từng câu thoại, tiếng hét, hay thậm chí chỉ là nhịp thở ngắt quãng. Tất cả được tính toán để khớp đến từng nhịp cảm xúc, tạo nên một thứ ngôn ngữ điện ảnh mà ít anime nào có được trước đây.

Chấm điểm: 4.5/5

Kết tinh từ hình ảnh, âm thanh đến nhịp kể chuyện, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vượt xa khuôn khổ một tác phẩm giải trí, trở thành minh chứng thuyết phục cho sức mạnh của anime khi biết cách chạm sâu vào trái tim khán giả. Ufotable một lần nữa chứng minh họ không đơn thuần là xưởng phim tạo ra các pha hành động đẹp mắt, mà còn là những người kể chuyện bằng cả kỹ thuật và cảm xúc. Phim gửi gắm thông điệp về sức mạnh của sự kiên định, lòng quả cảm và tinh thần đồng đội, rằng ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, một tia sáng của niềm tin cũng có thể soi đường cho ta tiến bước. Ở đó, những nhân vật không chỉ chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, mà còn với nỗi sợ và giới hạn bên trong mình, để rồi mỗi chiến thắng đều mang ý nghĩa tự vượt qua chính mình. Thành công của phim nằm ở chỗ dù là khán giả trung thành của series hay người mới tiếp cận, ai cũng có thể tìm thấy một sợi dây đồng cảm, một khoảnh khắc khiến mình bị cuốn vào và không thể rời mắt. Với sự trau chuốt gần như hoàn hảo, đây là tác phẩm vừa mãn nhãn vừa giàu cảm xúc, xứng đáng để ra rạp và cảm nhận trọn vẹn trên màn ảnh lớn trong thời gian tới!