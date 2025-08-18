Phim Hàn từ lâu đã nổi tiếng với những chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn và những cặp đôi sở hữu visual cực phẩm. Không chỉ khiến khán giả chìm đắm trong từng khung hình, nhiều couple còn tạo nên cơn sốt toàn châu Á nhờ diễn xuất thuyết phục và chemistry bùng nổ. Dưới đây là 10 cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc do trang Nate bình chọn, nơi nhan sắc và tài năng hội tụ, khiến khán giả vừa xem vừa lụi tim.

1. Song Hye Kyo - Song Joong Ki (Hậu Duệ Mặt Trời)

Năm 2016, Hậu Duệ Mặt Trời trở thành hiện tượng toàn châu Á. Song Joong Ki hóa thân thành đại úy Yoo Shi Jin đầy khí chất, trong khi Song Hye Kyo vào vai bác sĩ Kang Mo Yeon thông minh và xinh đẹp. Nhan sắc của cả hai khiến từng phân cảnh đều đẹp như tranh vẽ. Chemistry ngọt ngào trên phim đã vượt ra ngoài đời thực, đưa họ trở thành cặp đôi quốc dân một thời và là biểu tượng khó quên trong lòng khán giả, ngay cả khi chuyện phim giả tình thật đã kết thúc không mấy êm đep.

2. Yoona - Lee Jun Ho (King The Land)

King The Land ra mắt năm 2023 đã nhanh chóng gây bão nhờ sự kết hợp giữa Lee Jun Ho và Im Yoona. Cả hai đều sở hữu visual chuẩn cực phẩm, nụ cười tỏa nắng và lối diễn tự nhiên. Nhờ đó, chuyện tình của tổng tài Gu Won và cô nhân viên khách sạn Cheon Sa Rang trở nên vừa hài hước vừa ngọt ngào. Chemistry quá đỉnh giúp Yoona - Lee Jun Ho trở thành cặp đôi mới được yêu thích bậc nhất của màn ảnh Hàn, chiếm sóng cả mạng xã hội và truyền thông quốc tế.

3. Park Seo Joon - Park Min Young (Thư Ký Kim Sao Thế)

Cặp đôi Park Seo Joon - Park Min Young đã khiến cả châu Á phát sốt với Thư Ký Kim Sao Thế. Nam thần Park Seo Joon trong vai phó chủ tịch Lee Young Joon điển trai, khí chất ngút trời, kết hợp cùng visual thanh lịch, sắc sảo của Park Min Young. Diễn xuất ăn ý, những màn đối thoại tung hứng duyên dáng đã biến họ trở thành một trong những couple có chemistry bùng nổ nhất truyền hình Hàn. Thậm chí, tin đồn hẹn hò còn rộ lên sau bộ phim, chứng minh sức hút không đùa được của họ.

4. Kim Soo Hyun - Kim Ji Won (Queen Of Tears)

Queen Of Tears được dự đoán là bom tấn truyền hình năm 2024 và quả thực đã không khiến khán giả thất vọng. Kim Soo Hyun - Kim Ji Won trở thành tâm điểm nhờ visual đỉnh cao và diễn xuất tinh tế. Kim Ji Won gây thương nhớ với vẻ đẹp sang chảnh, lạnh lùng, trong khi Kim Soo Hyun vẫn giữ vững danh hiệu ông hoàng rating nhờ khả năng nhập vai xuất sắc. Chemistry mãnh liệt của họ giúp phim liên tục dẫn đầu rating và tạo nên cặp đôi vàng mới của màn ảnh nhỏ, khiến netizen tích cực đẩy thuyền ngoài đời thật.

5. Jung Hae In - Jisoo (Snowdrop)

Dù vướng nhiều tranh cãi lúc phát sóng, Snowdrop vẫn để lại dấu ấn nhờ sự kết hợp giữa Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK). Visual trong trẻo, ngọt ngào của Jisoo kết hợp cùng vẻ nam tính, điềm đạm của Jung Hae In tạo nên câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa bi thương. Diễn xuất cảm xúc, ánh mắt chứa chan tình cảm của cả hai khiến khán giả khóc cạn nước mắt. Nhờ đó, dù gây tranh cãi, bộ phim vẫn giúp Jisoo ghi dấu ấn còn Jung Hae In thì trở thành “ông hoàng melodrama” thế hệ mới.

6. Song Kang - Kim Yoo Jung (My Demon)

Năm 2023, My Demon gây chú ý nhờ sự xuất hiện của Song Kang và Kim Yoo Jung. Được mệnh danh là “cặp đôi visual”, cả hai đều sở hữu nhan sắc như bước ra từ truyện tranh. Song Kang mang nét lãng tử, bí ẩn trong vai chàng quỷ dữ Jung Gu Won, trong khi Kim Yoo Jung rạng rỡ, trẻ trung với vai tiểu thư Do Do Hee. Sự đối lập này tạo ra chemistry bùng nổ, khiến khán giả mê mẩn từng tập phim và không ngừng đẩy thuyền họ ngoài đời.

7. IU - Park Bo Gum (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt)

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt sau khi phát sóng đã nhanh chóng gây bão toàn cầu, khẳng định sức hút khủng của cặp đôi IU - Park Bo Gum. Dù phải hóa thân vào những nhân vật có tạo hình lam lũ, nghèo khó, cả hai vẫn khiến khán giả choáng ngợp bởi nhan sắc “đẹp bất bại”. IU mang nét đẹp mộc mạc, đầy cảm xúc, trong khi Park Bo Gum thể hiện trọn vẹn hình ảnh chàng trai ấm áp, giàu tình cảm. Không cần những cảnh lãng mạn hoa mỹ, chỉ bằng ánh mắt và nụ cười, cả hai đã tạo nên một chuyện tình sâu lắng, khiến người xem phải rơi nước mắt và thổn thức mãi không quên.

8. Cha Eun Woo - Moon Ga Young (True Beauty)

True Beauty đưa Cha Eun Woo - Moon Ga Young trở thành cặp đôi được Gen Z đặc biệt yêu thích. Visual nam thần học đường của Cha Eun Woo và nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu của Moon Ga Young tạo nên hình ảnh couple chuẩn ngôn tình. Chemistry ngọt lịm giữa hai người khiến khán giả “quắn quéo”, đưa phim trở thành hiện tượng mạng xã hội. Cho đến nay, cặp đôi này vẫn được fan tích cực đẩy thuyền, chứng minh sức hút không hề giảm.

9. Suzy - Lee Jong Suk (Khi Nàng Say Giấc)

Khi Nàng Say Giấc là minh chứng cho sự ăn ý giữa Suzy và Lee Jong Suk. Nhan sắc trong trẻo, nữ thần của Suzy kết hợp cùng visual điển trai, cuốn hút của Lee Jong Suk đã tạo nên một trong những couple lãng mạn nhất màn ảnh Hàn. Chemistry nhẹ nhàng nhưng sâu lắng khiến khán giả nhớ mãi không quên. Đặc biệt, diễn xuất tiến bộ của Suzy cùng khả năng thể hiện nội tâm của Lee Jong Suk đã nâng tầm câu chuyện tình, khiến bộ phim trở thành kỷ niệm đẹp với nhiều fan phim Hàn.

10. Son Ye Jin - Hyun Bin (Hạ Cánh Nơi Anh)

Dù đứng cuối bảng trong danh sách này nhưng Son Ye Jin - Hyun Bin vẫn là tường thành visual khó ai vượt qua. Hạ Cánh Nơi Anh không chỉ đưa họ thành cặp đôi biểu tượng của màn ảnh Hàn mà còn se duyên cho chuyện tình đẹp ngoài đời thực. Nét đẹp sang trọng, khí chất cùng diễn xuất đỉnh cao giúp Son Ye Jin - Hyun Bin ghi dấu ấn mãi trong lòng khán giả. Đến nay, họ vẫn được gọi là “cặp đôi thế kỷ” của Kbiz.

Nguồn: Nate