Lướt các nền tảng MXH Việt những ngày gần đây dễ dàng bắt gặp hình ảnh 2 nam diễn viên Hàn - Việt được đặt cạnh nhau. Hai cái tên được nhắc tới ở đây là Song Joong Ki của Hậu Duệ Mặt Trời và Huỳnh Trường Thịnh của Kế Hoạch Hoàn Hảo. Lý do hai người bất ngờ bị réo tên so sánh là bởi ở trong 2 bộ phim của mình, họ đều có cảnh bị chấn thương ở tay phải nhập viện. Trong khi Song Joong Ki được băng bó kỹ càng thì Trường Thịnh lại chỉ dùng một sợi dây vòng từ cổ tới cảnh tay.

Song Joong Ki với cánh tay băng bó y như thật trong Hậu Duệ Mặt Trời

Và Trường Thịnh với món đạo cụ không thể tiết kiệm hơn ở Kế Hoạch Hoàn Hảo

Hiện tại, những hình ảnh của 2 nam diễn viên này được rất nhiều page đăng tải lại, thu hút lượng tương tác khủng. Gần như 100% bình luận đều bất lực trước màn trị thương khó hiểu của Trường Thịnh trong Kế Hoạch Hoàn Hảo. Rất nhiều bình luận so sánh, cho rằng phía Song Joong Ki thực sự đầu tư cho hình ảnh vai diễn, ngay cả những chi tiết nhỏ còn phía phim Việt lại làm qua loa, cho xong, cảm giác vô cùng "buồn cười".

Hàng loạt trang đăng lại hình ảnh của 2 nam diễn viên ở 2 bộ phim với sự so sánh

Bình luận của khán giả: - Làm nghề không nghiêm túc. - Là bó tay dữ chưa. Đây đúng là bó tay chứ không phải bó tay rồi. - Đúng là làm trò cười cho khán giả xem. - Xem mà thấy ngại hộ diễn viên, không biết ảnh xem lại có thấy xấu hổ không. - Không so sánh không đau thương mà. - Cảm thấy trí thông minh của tui bị xúc phạm nặng nề.

Không chỉ cảnh gãy tay này, trong Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki còn có nhiều cảnh nhân vật bị chấn thương, tất cả đều được hóa trang cực kỳ chỉn chu, tạo cảm giác vô cùng chân thật cho bộ phim. Đó là chưa kể phim còn được đầu tư quy mô khủng với nhiều bối cảnh hoàng tráng ở nước ngoài, từ đạo cụ đến tạo hình đều đúng chất "toát ra mùi tiền".

Hậu Duệ Mặt Trời được đầu tư kinh phí khủng với bối cảnh hoành trán

Dĩ nhiên không thể so sánh quy mô 2 bộ phim với nhau vì Hậu Duệ Mặt Trời được xếp vào hàng bom tấn châu Á. Thế nhưng cách sử dụng món đạo cụ là một sợi dây duy nhất như Trường Thịnh trong Kế Hoạch Hoàn Hảo thực sự khiến người xem bất mãn, khó chịu. Chưa cần tới những cảnh có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, chỉ là một màn hóa trang đơn giản cũng làm không tới thì có thành trò cười cho khán giả cũng là điều dễ hiểu,