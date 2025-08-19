Nếu từng nghe danh Madame Aema - phim 18+ từng gây chấn động Hàn Quốc thập niên 1980 thì bạn sẽ hiểu ngay vì sao Aema của Netflix lại khiến mạng xã hội đứng ngồi không yên, chờ ngày được thưởng thức trọn bộ. Lấy cảm hứng từ bộ phim gốc, series mới này không chỉ tái hiện bầu không khí nóng bỏng của Chungmuro thời bấy giờ, mà còn khắc họa sự thật phũ phàng sau ánh đèn hào nhoáng. Nhưng điều khiến dân tình phát sốt hơn cả, chính là màn xuất hiện quá sức sexy của hai nữ chính Honey Lee và Bang Hyo Rin.

Poster phim 18+ Aema

Honey Lee - mỹ nhân gợi cảm từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc đảm nhận vai Hee Ran, ngôi sao top đầu màn ảnh lúc bấy giờ. Chỉ qua vài hình ảnh giới thiệu, khán giả đã ấn tượng mạnh với một Hee Ran đúng chất nữ hoàng điện ảnh trong bộ phim 18+ lần này: váy áo hàng hiệu lộng lẫy, ánh mắt vừa kiêu kỳ vừa thách thức. Đối trọng với Hee Ran là Joo Ae do Bang Hyo Rin thủ vai. Nếu Hee Ran là vẻ đẹp rực rỡ, chín muồi, thì Joo Ae lại khiến người ta say mê bởi sự ngây thơ, trong sáng nhưng không kém phần gợi cảm. Ngay từ poster phim, Joo Ae đã gây ấn tượng mạnh bởi sự quyến rũ khó cưỡng của mình, một kiểu sexy vừa mong manh vừa đầy sức hút.

Bang Hyo Rin hứa hẹn có vô số cảnh gợi cảm trong lần đầu đóng phim 18+

Không chỉ dừng lại ở chuyện gợi cảm, Aema còn được gắn mác phim 18+ khi ekip đầu tư công phu phơi bày những mảng tối phía sau ánh đèn sân khấu mà đặc biệt nhất là sự mục ruỗng ở hậu trường quay bộ phim khiêu gợi có tên "Phu nhân Aema". Ngay từ khi tiết lộ thông tin phim, về việc Aema sẽ bóc trần góc khuất ngành công nghiệp làm phim người lớn, khán giả đã cực sốc vì sự táo bạo, chịu chơi của Netflix. Bởi lẽ từ trước đến nay, chưa từng có bộ phim truyền hình Hàn nào dám đề cập trực diện đến chủ đề nhạy cảm này.

Trên Netflix, bộ phim này được gắn mác phim 18+ nhưng thực tế tại Hàn, nó còn được gắn mác 19+ bởi mức độ gợi cảm, táo bạo trong kịch bản cực kỳ mạnh. Ekip tích cực quảng, khẳng định đây sẽ là bức tranh táo bạo về tham vọng, dục vọng và sự sinh tồn trong thế giới phim ảnh khốc liệt. Điều này, kèm theo sức ảnh hưởng sẵn có của thương hiệu Madame Aema tại Hàn, khiến Aema đang là tựa phim gây xôn xao dư luận, khiến khán giả đứng ngồi không yên vì mong chờ.