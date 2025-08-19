Mới đây, Park Shin Hye bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp tại phim trường dự án mới có tên Miss Undercover Boss. Nữ diễn viên đình đám viết: “Một ngày mà tôi được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự cổ vũ của chị yêu quý Uhm Ji Won”, kèm khoảnh khắc đứng tạo dáng dễ thương trước xe cà phê được đàn chị gửi tặng.

Thế nhưng điều khiến công chúng sốc hơn cả không phải mối quan hệ của Park Shin Hye vớ đàn chị mà chính là ngoại hình gầy gò, xuống sắc thấy rõ của nữ diễn viên. Park Shin Hye xuất hiện với mái tóc ngắn, nở nụ cười rạng rỡ song thân hình mảnh khảnh, gương mặt hốc hác, nhỏ hơn cả bàn tay đã trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ. Không ít khán cho rằng nữ diễn viên dường như sút cân quá đà, khác hẳn hình ảnh đầy đặn, khỏe khoắn trước kia. Park Shin Hye vốn ghi điểm bởi gương mặt với những đường nét hài hòa, thần thái tươi sáng. Chính vì vậy, hình ảnh lần này khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Dưới bài đăng, fan liên tục để lại bình luận mong cô giữ gìn sức khỏe, tránh rơi vào tình trạng kiệt quệ khi lịch trình đóng phim dày đặc.

Park Shin Hye gầy trơ xương cổ, mặt hóp thiếu sức sống

Park Shin Hye hiện đang trong quá trình ghi hình cho dự án mới, cũng là lý do khiến xe cà phê từ Uhm Ji Won xuất hiện tại phim trường. Dự án lần này có tên Miss Undercover Boss, bộ phim truyền hình mới của tvN. Lấy bối cảnh cuối thập niên 1990, tác phẩm kể về Hong Geum Bo - nữ giám sát viên tinh anh của Ủy ban Giám sát Chứng khoán. Để điều tra dòng tiền mờ ám, cô phải cải trang thành nhân viên mới tốt nghiệp cấp 3 và bí mật trà trộn vào công ty, mở ra chuỗi tình huống hài hước nhưng không kém phần căng thẳng.

Trong dự án mới, cô đóng chính cùng Go Kyung Pyo

Trước dự án này, Park Shin Hye cũng liên tục tái xuất trong 2 bộ phim dù bản thân chỉ mới sinh con chưa đầy 1 năm. Hai dự án ở đây là Doctor Slump và Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục, đều là những dự án truyền hình dài tập, đặc biệt Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục còn có nhiều phân cảnh hành động. Chính lịch trình làm việc dày đặc, liên tục nhận kịch bản mới còn là những phim nặng tâm lý, thiên về hành động có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Park Shin Hye sút cân đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những lo lắng, khán giả cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực duy trì phong độ của ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Sự nghiệp của Park Shin Hye bắt đầu tư năm 2003 với tư cách sao nhí trong một MV của ca sĩ Lee Seung Hwan. Sau đó, cô ghi dấu ấn sâu đậm với vai diễn thời nhỏ của Choi Ji Woo trong Nấc Thang Lên Thiên Đường. Những năm tiếp theo, Park Shin Hye liên tục góp mặt trong loạt dự án đình đám như Cô Nàng Đẹp Trai, Những Người Thừa Kế, Doctor,... qua đó vươn lên hàng ngũ ngôi sao Hallyu được cả châu Á săn đón.