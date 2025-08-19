Nếu phải chỉ ra một cái tên nổi bật trong làng điện ảnh Hàn Quốc năm 2025, Kim Young Kwang chắc chắn là đáp án mà nhiều người sẽ nghĩ tới. Hồi tháng 4, anh chàng xuất hiện trong bộ phim lãng mạn cổ trang The Haunted Palace. Dù chỉ góp mặt với tư cách khách mời, thế nhưng anh chàng cũng kịp gây thương nhớ cho khán giả. Thậm chí, nhiều người còn tự hỏi rằng tại sao Kim Young Kwang không phải là diễn viên chính.

Vai diễn Moon Baek của Kim Young Kwang là điểm sáng lớn nhất của phim Trigger.

Thời gian gần đây, Kim Young Kwang khiến hội chị em mê mệt với vai Moon Baek trong bộ phim hành động - tội phạm Trigger. Tại đây, Kim Young Kwang hóa thân thành một người đàn ông hai mặt. Ban đầu, anh ta tỏ ra là người cực kỳ tử tế. Tuy nhiên về sau, người xem mới vỡ lẽ Moon Baek thực ra là tên tội phạm nguy hiểm có quá khứ bi thương. Anh ta chính là người đứng sau dàn dựng nên tất cả những thảm kịch xảy ra trong phim.

Dù cho Moon Baek là kẻ phản diện độc ác, thế nhưng khán giả lại không thể ghét nổi nhân vật này bởi Kim Young Kwang quá điển trai, đồng thời thể hiện một thứ diễn xuất hoàn hảo. Sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục gặp anh chàng trong một bộ dài tập đáng chú ý khác là Walking On Thin Ice - hợp tác cùng Lee Young Ae. Ở dự án này, Kim Young Kwang một lần nữa vào vai tội phạm.

Kim Young Kwang kết hợp với Lee Young Ae trong bộ phim Walking On Thin Ice.

Poster phim điện ảnh The First Ride có sự góp mặt của Kim Young Kwang.

Walking On Thin Ice lên sóng vào ngày 20/9, sau đó đến tháng 10, anh sẽ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim The First Ride hợp tác cùng dàn sao đình đám xứ Hàn là Kang Ha Neul, Cha Eun Woo và Han Sun Hwa.

Nói thêm về Kim Young Kwang, anh là một trong những tài tử nổi danh hàng đầu Hàn Quốc hiện tại. Mỹ nam sinh năm 1987 được yêu mến vì vẻ ngoài điển trai, nam tính, cùng với đó là chiều cao khủng lên tới 1m89.

Thực tế, trước khi được biết đến với tư cách diễn viên thì Kim Young Kwang đã đạt được thành công trong vai trò người mẫu. Anh từng góp mặt tại sự kiện của các nhà thiết kế hàng đầu như Alexander McQueen, Vivienne Westwood và Etro. Vào năm 2008, Kim Young Kwan trở thành người mẫu châu Á đầu tiên sải bước trong show diễn Dior Homme. Cùng năm đó, anh đóng vai phụ ở phim truyền hình The World That They Live In của Hyun Bin và Song Hye Kyo.

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, Kim Young Kwang đã đạt được thành công trong sự nghiệp người mẫu.

Kể từ đây, Kim Young Kwang liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Đến năm 2014, anh có được thành công đáng kể đầu tiên với vai Seo Beom Jo trong bộ phim đình đám Pinocchio. Đây là một trong các nhân vật chính của phim, và nó giúp anh được trao giải cho diễn viên mới tại SBS Drama Awards.

Kim Young Kwang ở phim Pinocchio.

Năm 2015, Kim Young Kwang một lần nữa gây ấn tượng với phim y khoa D-Day. Anh được chọn đóng vai nam chính, có cơ hội hợp tác cùng những gương mặt quen thuộc như Jung So Min, Ha Seok Jin, Lee Kyung Young...

Đến năm 2018, tên tuổi của Kim Young Kwang trở nên bùng nổ nhờ siêu phẩm lãng mạn On Your Wedding Day hợp tác với Park Bo Young. Cả hai viết nên một chuyện tình tuyệt đẹp, có ngọt ngào nhưng cũng có những buồn bã, tiếc nuối. Bộ phim này khiến Kim Young Kwang trở thành "bạn trai quốc dân" trong lòng vô số khán giả. Cũng trong năm 2018, Kim Young Kwang còn đóng chính bộ phim truyền hình Room No. 9 cùng Kim Hee Sun và Kim Hae Sook.

Tên tuổi của Kim Young Kwang bùng nổ nhờ siêu phẩm lãng mạn On Your Wedding Day đóng cùng Park Bo Young.

Những năm gần đây, Kim Young Kwang ngày một để lại nhiều dấu ấn hơn trong lòng khán giả. Anh thường xuyên thể hiện những vai diễn khó, yêu cầu cao về khả năng diễn xuất trong các phim như Somebody, Evilive, Trigger hay Walking on Thin Ice.

Kim Young Kwang trở lại với thể loại lãng mạn ở tác phẩm Take Charge Of My Heart đóng cùng Chae Soo Bin. Bộ phim này dự kiến lên sóng vào năm 2026.

Dẫu vậy, Kim Young Kwang cũng có góp mặt trong các bộ phim lãng mạn. Năm 2023, anh có đóng một bộ phim hay mang tên Call It Love cùng với Lee Sung Kyung. Bước sang năm 2026, mỹ nam 38 tuổi sẽ nên duyên với Chae Soo Bin trong tác phẩm Take Charge Of My Heart.