Good Boy hiện đang là một trong số những tựa phim kinh dị nóng nhất toàn cầu khi khai thác góc nhìn của một chú chó.Ngay sau khi Shudder tung trailer chính thức cho phim cách đây 2 ngày, một câu hỏi tưởng như vô nghĩa lại bất ngờ trở thành tâm điểm trên Google toàn cầu: “Chú chó có chết không?”. Chỉ trong vòng hai ngày, lượt tìm kiếm cụm từ này đã tăng vọt tới 2000%, biến nó thành một trong những từ khóa hot nhất liên quan đến điện ảnh quốc tế.

Poster phim Good Boy với sự xuất hiện của một chú chó

Good Boy do Ben Leonberg và Alex Cannon đồng biên kịch, đồng thời cũng là phim dài đầu tay của Leonberg trên cương vị đạo diễn. Bộ phim đi theo motif quen thuộc của dòng kinh dị: một ngôi nhà ma ám với vô số thế lực siêu nhiên rình rập. Nhưng điểm đặc biệt khiến Good Boy trở thành hiện tượng chính là câu chuyện được kể toàn bộ qua góc nhìn của một chú chó trung thành. Indy - chú chó đảm nhận vai chính không chỉ dẫn dắt mạch phim mà còn mang về giải thưởng Howl of Fame lần đầu tiên được trao tại Liên hoan SXSW Film & TV 2025 hồi tháng 3.

Sự hoang mang của khán giả trước câu hỏi “chú chó có chết không” hoàn toàn dễ hiểu. Từ John Wick đến I Am Legend, cái chết của những chú chó trên màn ảnh từng khiến nhiều người ám ảnh đến mức không dám xem lại. Trong dòng phim kinh dị, việc chó bị giết thậm chí trở thành chiêu quen thuộc để tăng nỗi sợ hãi. Chính vì thế, khán giả thường có xu hướng kiểm chứng trước khi mua vé. Và với Good Boy, câu trả lời từ các buổi chiếu sớm tại SXSW đã phần nào khiến người xem yên tâm rằng bộ phim này không đi theo lối mòn gây tổn thương cảm xúc.

Không chỉ giải quyết nỗi lo lớn nhất của khán giả, Good Boy còn tạo bất ngờ khi nhận được phản hồi cực tích cực. Phim hiện sở hữu 95% trên Rotten Tomatoes, được ca ngợi là “một trong những tác phẩm kinh dị hay nhất năm 2025”. Trải nghiệm mà Leonberg mang đến được đánh giá vừa rùng rợn, vừa giàu cảm xúc, nhờ cách lựa chọn góc nhìn con chó làm trung tâm. Dù ScreenRant chỉ chấm 6/10, cây bút Graemme Guttman vẫn phải thừa nhận rằng Indy là “thợ săn ma dễ thương nhất mà bạn từng thấy”.

Từ một trailer chưa đầy hai phút, Good Boy đã khiến Google bùng nổ với mức tăng tìm kiếm lên tới 2000%. Điều đó cho thấy sự quan tâm khổng lồ của khán giả dành cho một tác phẩm có phần “khác thường” khi đặt một nhân vật bốn chân vào vị trí trung tâm. Với cú hích quá mạnh mẽ ngay từ giai đoạn khởi động, Good Boy được dự đoán sẽ là một trong những bộ phim kinh dị tạo nhiều tranh luận nhất khi chính thức ra rạp vào tháng 10 tới.

Nguồn: Screenrant