Phim có Lisa (BlackPink) vừa quay đã gây tranh cãi

Lisa đóng phim điện ảnh

Ngày 5/12, Netflix xác nhận sản xuất bộ phim hành động bom tấn Extraction: Taigo. Tác phẩm điện ảnh này do Lee Sang Yong đạo diễn, với dàn diễn viên chính gồm Ma Dong Seok, Lee Jin Wook và Lisa.

Dàn diễn viên chính của Taigo. Ảnh: News1.

Extraction: Taigo là phim hành động kể về Taigo, lính đánh thuê có tuổi thơ mất gia đình vì chiến tranh, dấn thân vào cuộc giải cứu đầy hiểm nguy sau khi Lia - người anh coi như gia đình - bị một tổ chức tội phạm bắt cóc trong lúc thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Theo Chosun , Taigo nằm trong cùng vũ trụ với loạt phim hành động Extraction (Nhiệm vụ giải cứu), do nam diễn viên Hollywood Chris Hemsworth đóng chính, phát hành vào năm 2020 và 2023. Phần 3 của tuyến phim chính cũng đang được phát triển.

Vai Taigo được giao cho ngôi sao cơ bắp Ma Dong Seok. Lee Jin Wook vào vai Arman Choi, thủ lĩnh tổ chức tội phạm đối đầu với Taigo, trong khi Lisa thủ vai Lia, bạn của Taigo và là thành viên trong đội cùng thực hiện nhiệm vụ với anh.

Đạo diễn Lee Sang Yong được biết đến là người đứng sau The Outlaws phần 2 và 3 - loạt phim Hàn Quốc đầu tiên đạt thành tích "ba phim liên tiếp cán mốc 10 triệu khán giả". Đây cũng là phim do Ma Dong Seok đóng chính.

Công ty Big Punch Pictures của Ma Dong Seok và AGBO, hãng từng sản xuất các phim Netflix như Extraction và The Gray Man , đảm nhận vai trò sản xuất chính. Nova Films và BNC Group tham gia với tư cách đồng sản xuất.

Về dự án mới, Ma Dong Seok chia sẻ: "Tôi rất vui vì tác phẩm mà tôi chuẩn bị cùng AGBO trong nhiều năm cuối cùng bắt đầu sản xuất. Extraction: Taigo sẽ mang đến sắc thái Hàn Quốc độc đáo cho vũ trụ toàn cầu của loạt phim Extraction ".

Lisa cũng bày tỏ biết ơn vì có cơ hội làm việc với những bạn diễn tài năng và dày dặn kinh nghiệm. Cô nói: "Tham gia phim hành động luôn là ước mơ từ lâu của tôi. Tôi phấn khích khi được ra mắt trong dự án tuyệt vời như thế này, đánh dấu bộ phim điện ảnh đầu tay của mình".

Lisa chính thức ra mắt với tư cách diễn viên vào tháng 2/2024 khi đảm nhận vai nhân viên khách sạn Mook trong phim truyền hình The White Lotus mùa 3 của HBO.

Lisa, Ma Dong Seok và Lee Jin Wook trong buổi đọc kịch bản. Ảnh: News1.

Xuất hiện tranh cãi

Đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến bước ngoặt sự nghiệp mới của em út BlackPink. Họ khen mỹ nhân Thái Lan chứng minh được khả năng diễn xuất qua vai diễn đầu tay và trông chờ màn biến hóa tiếp theo của cô.

Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vì tin tức này. Nguyên nhân không đến từ chủ nhân hit Rockstar, mà do bạn diễn của cô, tài tử Lee Jin Wook.

Đối với những người yêu thích phim ảnh Hàn Quốc, Lee Jin Wook không phải cái tên xa lạ. Tài tử sinh năm 1981 góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Squid Game 3 (người chơi 246, họa sĩ đường phố nghèo có con gái bị bệnh ung thư), Sweet Home , Doona , 9 lần ngược thời gian …

Anh thuộc nhóm diễn viên thực lực của xứ sở kim chi, nhưng đời tư vướng tai tiếng.

Năm 2016, Lee Jin Wook bị một phụ nữ 33 tuổi cáo buộc tấn công tình dục. Theo người này, Lee đã thực hiện hành vi đồi bại với cô sau khi được cô nhờ đến nhà lắp rèm cửa vào ban đêm. Tuy nhiên, tòa án không xem việc người phụ nữ không đồng ý quan hệ tình dục là hiếp dâm vì cô đề nghị nam diễn viên tắm và đưa cho anh áo sạch để thay. Theo hội đồng xét xử, hành động đó được ngầm hiểu là đồng ý.

Lee Jin Wook sau đó kiện ngược lại người tố cáo vì đưa ra lời buộc tội sai sự thật. Nam diễn viên được xóa tội, còn người phụ nữ phải ngồi tù.

Người phụ nữ không chấp nhận cái kết đó. Cô tuyên bố bị cảnh sát ép cung và thực sự là nạn nhân của tấn công tình dục. Tuy nhiên, không có gì thay đổi sau đó.

Dù chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý, hình ảnh Lee Jin Wook trong mắt công chúng ít nhiều bị hoen ố.

Một bộ phận người hâm mộ Lisa bày tỏ sự giận dữ và không chấp nhận việc nam diễn viên được chọn đóng chung phim với nữ thần tượng.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi thực sự hào hứng khi nghe tin Lisa lần đầu tiên được đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh, vì trong dự án trước, cô ấy chứng minh bản thân có nhiều tiềm năng trở thành diễn viên giỏi. Nhưng tại sao hắn ta (Lee Jin Wook) lại ở trong đó. Là phụ nữ, tôi không chấp nhận được điều này”, “Đàn ông thật dễ dàng, đến mức thừa nhận là kẻ hiếp dâm cũng không khiến sự nghiệp của họ bị hủy hoại”, “Thật đáng thất vọng khi Netflix liên tục mời anh ta vào các dự án của họ”…

Bên cạnh đó, nhiều khán giả chỉ trích anti-fan đánh tráo khái niệm. Họ chỉ ra Lee Jin Wook chưa bao giờ thừa nhận có hành vi xâm hại tình dục, còn được chứng minh vô tội, không lý do gì lại bị công kích mãi như vậy.