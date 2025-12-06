Cuối năm, phim Hàn gần như tràn ngập những câu chuyện yêu đương và rom-com quen thuộc. Tuy vẫn giữ được mức rating khả quan, không ít khán giả bắt đầu “bội thực” trước sự lặp lại của dòng phim này. Giữa lúc thị trường có phần nhàm chán, The Price Of Confession xuất hiện và lập tức tạo điểm nhấn nhờ màu sắc chính kịch - tâm lý - tội phạm, quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Jeon Do Yeon, Kim Go Eun, Park Hae Soo và Jin Seon Kyu - The Price Of Confession xứng đáng là phim Hàn chất lượng nhất nhì tháng 12 này.

The Price of Confession mở đầu bằng một đám cưới - có lẽ là khoảnh khắc hiếm hoi đầy yên bình trong cuộc đời giáo viên mỹ thuật An Yun Seo (Jeon Do Yeon), trước khi tất cả sụp đổ bởi vụ sát hại chồng cô. Ngay từ đầu, Yun Seo đã trở thành mục tiêu của cơ quan điều tra. Nhóm công tố do Baek Dong Hun (Park Hae Soo), một cựu cảnh sát chuyển sang ngành luật, nhanh chóng gán cho cô tội danh chỉ vì họ cho rằng phản ứng của Yun Seo không giống chuẩn mực của một góa phụ vừa mất chồng.

Trong suốt quá trình điều tra, Yun Seo không ngừng khẳng định sự vô tội của mình. Dù bị phía công tố liên tục tung chiến dịch bôi nhọ, phá nát danh dự và cuộc sống của cô không chút do dự, Yun Seo vẫn cố gắng đứng vững. Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi cô bị tuyên án và đưa vào tù. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, nay đối diện cuộc sống giữa bốn bức tường lạnh lẽo, Yun Seo dần trở nên trơ lì trước mọi thứ. Cho đến khi cô chạm mặt Mo Eun (Kim Go Eun), người được các tù nhân gọi là “phù thủy”.

Khi Yun Seo và Mo Eun đi đến thỏa thuận đáng sợ, The Price of Confession lập tức chuyển sang trạng thái căng như dây đàn. Càng dấn sâu vào giao kèo ấy, tình thế càng nghẹt thở, để lại một câu hỏi cứ lơ lửng: Liệu Yun-seo có dám bước qua giới hạn cuối cùng? Cách dựng phim thì liên tục “nhử mồi”, rắc manh mối nhỏ giọt để người xem lần theo, nhưng tuyệt nhiên không để lộ câu trả lời cho đến tận hai tập cuối.

Hàng loạt cú bẻ lái khiến cách nhìn về nhân vật trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Những người từng được xem là “người tốt” dần bộc lộ những mặt tối đáng sợ. Ngược lại, những kẻ từng bị đóng khung là “ác quỷ” lại hóa ra không đơn giản như vậy. Một trong những vấn nạn nhức nhối được Kwon Jong Kwan cài cắm xuyên suốt là những lỗ hổng đáng lo ngại của hệ thống tư pháp: niềm tin chủ quan của người thực thi pháp luật có thể nhấn chìm một con người, bất kể họ có thật sự phạm tội hay không.

Điều thể hiện rõ nhất trong thái độ của Baek Dong Hun chính là khoảnh khắc anh quan sát Yun Seo trong phòng thẩm vấn. Chỉ sau vài phút, anh đã tin chắc cô là hung thủ, đến mức sẵn sàng bỏ qua quy trình, phớt lờ hàng loạt nguyên tắc để ép sự thật vận hành theo ý mình. Vậy nên, không khó hiểu khi đến lúc Yun Seo bước chân vào trại giam, phe phái lập tức hình thành. Lối diễn giàu biểu cảm của Jeon Do Yeon khiến người xem dễ dàng tin vào nỗi oan, nỗi sợ và sự thật mà Yun Seo cố gắng bấu víu. Càng đối diện với hiện thực tàn nhẫn, nụ cười của cô dần biến mất, để lộ sự hoang mang đến trần trụi.

Sức hút lớn nhất của The Price of Confession không chỉ nằm ở kịch bản mà còn nhờ màn hóa thân ấn tượng của cả dàn diễn viên. Họ xếp lại thành một bức tranh đầy lớp lang về tội ác, con người và cả những kẽ hở của hệ thống pháp lý, thứ đôi khi vô tình tiếp tay cho chính sự hỗn loạn mà nó muốn ngăn chặn.

Trong vai Yun Su, Jeon Do Yeon mang đến sự mong manh và chân thành đến mức người xem có thể nhìn thấy mọi cảm xúc lướt qua gương mặt cô. Yun Su gần như không biết che giấu bất cứ điều gì khiến cô vừa đáng thương, vừa khó lường. Mỗi lần câu chuyện rẽ hướng, khán giả lại buộc phải tự hỏi: Yun Su thực sự muốn điều gì? Chính nhờ màn nhập vai này, bộ phim luôn giữ được nhịp căng thẳng và sức hút liên tục.

Trái ngược hoàn toàn, Kim Go Eun chọn lối diễn tối giản khi hóa thân thành Mo Eun. Chỉ bằng những chuyển động rất nhỏ trong ánh mắt và biểu cảm, cô tạo nên một nhân vật lạnh lùng đến rợn người, lúc vô cảm lúc khùng điên. Và khi từng lớp vỏ được bóc tách, một bi kịch sâu thẳm hiện ra, khiến mọi hành động của Mo Eun trở nên ám ảnh hơn. Đây cũng là vai diễn mà nhiều khán giả tin rằng có thể trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kim Go Eun.

Ngay sau khi The Price of Confession phát sóng, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Nhiều người khen phim cuốn đến mức nín thở từng phút, đặc biệt là diễn xuất của Jeon Do Yeon và Kim Go Eun. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng phim hơi “nặng đô”, twist dồn dập khiến nhiều phân đoạn dễ gây choáng với những ai quen xem rom-com nhẹ nhàng. Dù khen hay chê, điều không thể phủ nhận là bộ phim đã tạo ra một làn sóng bàn luận rầm rộ, đưa khán giả trở lại với cảm giác hồi hộp đúng nghĩa khi thưởng thức một drama Hàn.