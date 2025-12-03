Netflix tiếp tục củng cố vị thế mùa phim cuối năm bằng The Price of Confession - bộ phim truyền hình thuộc thể loại giật gân bí ẩn với sự góp mặt của dàn diễn viên hàng đầu gồm Jeon Do Yeon, Kim Go Eun, Park Hae Soo và Jin Seon Kyu. Bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông Hàn Quốc và khán giả quốc tế nhờ đề tài hấp dẫn, kịch bản xoay quanh tội ác, đạo đức và những toan tính tâm lý phức tạp, đồng thời hội tụ dàn cast thực lực hiếm có.

Cốt truyện tập trung vào Ahn Yoon Soo (Jeon Do Yeon), một giáo viên mỹ thuật vốn có cuộc sống yên bình nhưng bị cuốn vào vòng nghi vấn sau cái chết bí ẩn của chồng. Yoon Soo nhanh chóng trở thành nghi phạm chính, đối mặt với áp lực pháp lý và làn sóng dư luận khắc nghiệt. Trong bối cảnh đó, Mo Eun (Kim Go Eun) xuất hiện như một nhân vật bí ẩn, được các tù nhân gọi là "phù thủy" nhờ khả năng đọc vị người khác và thao túng cảm xúc. Mo Eun tiếp cận Yoon Soo với một đề nghị đầy rủi ro: một lời khai, một thỏa thuận, có thể cứu hoặc hủy hoại số phận của cô. Song song, công tố viên Baek Dong Hun (Park Hae Soo) quyết tâm tìm ra sự thật, trong khi luật sư Jang Jung Gu (Jin Seon Kyu) nỗ lực bảo vệ thân chủ giữa hệ thống pháp luật đầy sóng gió. Những hình ảnh vừa được công bố hé lộ bầu không khí căng thẳng, từ phòng thẩm vấn, hiện trường vụ án đầy máu đến những biểu cảm lạnh lùng, khó đoán của Mo Eun.

Điểm nhấn lớn nhất của phim chính là hai nữ diễn viên chính. Jeon Do Yeon vốn được xem là tượng đài diễn xuất Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng khai thác nội tâm nhân vật ở mức tinh tế và dữ dội. Cô từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes cho Secret Sunshine và ghi dấu trong các bom tấn như Kill Boksoon hay Crash Course in Romance. Vai diễn Ahn Yoon Soo hứa hẹn cho phép nữ diễn viên phô diễn tối đa kỹ năng diễn nội tâm, từ tuyệt vọng, sụp đổ đến phản kháng quyết liệt, tạo chiều sâu cảm xúc và sự đồng cảm cho khán giả.

Trong khi đó, Kim Go Eun nổi bật với khả năng biến hóa đa dạng, từng ghi dấu trong A Muse, Exhuma: Quật Mộ Trùng Ma, Love in the Big City hay You and Everything Else. Hình tượng Mo Eun lạnh lùng, khó đoán là đất diễn để cô phô diễn kỹ năng đọc tâm lý và biến hóa biểu cảm tinh vi, khiến nhân vật vừa hấp dẫn vừa đầy bí ẩn, trở thành đối trọng hoàn hảo với Yoon Soo.

Đáng chú ý, phim được đạo diễn Lee Jung Hyo chỉ đạo và biên kịch Kwon Jong Kwan chắp bút, hai người từng thành công với các dự án chú trọng nhân vật và cảm xúc phức tạp. Chính sự kết hợp này hứa hẹn mang đến nhịp phim chặt chẽ, vừa kịch tính vừa giàu chiều sâu tâm lý. Các cảnh quay dự kiến sẽ khai thác tối đa không gian tù, phòng thẩm vấn và các góc quay nhấn mạnh sự căng thẳng tâm lý, tạo cảm giác như người xem đang trực tiếp trải qua các diễn biến tâm lý của nhân vật.

The Price of Confession được kỳ vọng là một trong những tâm lý giật gân Hàn Quốc chất lượng nhất năm 2025. Khả năng diễn xuất tinh tế của Jeon Do Yeon và Kim Go Eun, cùng kinh nghiệm xây dựng kịch bản của Kwon Jong Kwan, sẽ tạo nên những màn đối đầu tâm lý căng thẳng và nhiều bất ngờ. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện trinh thám giải mã án mạng, mà còn là bức tranh về đạo đức, tội lỗi và cái giá của những lời thú tội, khơi gợi câu hỏi về sự thật và lương tri.

Nhìn chung, The Price of Confession hội tụ đủ yếu tố để trở thành một trong những dự án được mong đợi nhất cuối năm: dàn cast thực lực, kịch bản tâm lý phức tạp, và đạo diễn giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, hai nữ diễn viên chính được dự đoán sẽ mang đến màn trình diễn đỉnh cao, vừa hấp dẫn vừa giàu chiều sâu cảm xúc, hứa hẹn biến bộ phim thành một trải nghiệm thriller tâm lý đáng nhớ.

Bộ phim sẽ chính thức lên sóng Netflix vào ngày 5/12.